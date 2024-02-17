Почему первое объяснение не всегда верное

Человеческий мозг имеет низкую производительность. Из-за этого несовершенства мозг пользуется сократителями - эвристиками. Это такие нестрогие правила, которые обычно более-менее полезны. Но, когда мы взаимодействуем с другими людьми, нам нужно решать множество задач. И прежде всего - понимать намерения человека. Тут и возникает проблема.

Представьте себе такую ситуацию — женщина просит мужа сделать что-нибудь важное для неё. Например, по дороге с работы заехать к её маме и передать ей что-нибудь (не важно что, пусть оно уже лежит в багажнике машины мужа). Мужчина забывает и после работы сразу приезжает домой.

Эквипричинность: у одного и того же действия могут быть разные причины

Женщина немедленно делает вывод — мужу на неё наплевать. Ведь если бы он действительно любил, то никогда бы не забыл о просьбе жены. Итогом такого вывода становится сильная обида на мужа.

С подобными историями я сталкиваюсь достаточно часто — работа такая. Разумеется, выводы, вроде описанного выше, делают не только жёны о мужьях. Мужья о жёнах, отцы о сыновьях, женщины о сёстрах, бабушки о внуках, подчинённые о начальниках — подобные выводы можно встретить в любых взаимоотношениях.

Проблема таких выводов в том, что они часто совершенно ошибочны, но при этом чертовски разрушительны. Давайте разберёмся, в чем тут дело.

Скорость важнее точности

Начну немного издалека.

Человеческий мозг очень неидеален. Самая его большая неидеальность — низкая производительность. Нам трудно одновременно сочинять стихи и подсчитывать прибыль от сложного процента своего депозита со ставкой 4,018%.

Из-за этого несовершенства наш мозг пользуется сократителями — учёные-психологи называют их эвристиками. Это нестрогие правила, которые обычно более-менее полезны.

Например, правило «Дорогое качественнее» не абсолютно, но чаще всего дорогой товар действительно качественнее дешёвого (но, подчеркну ещё раз, это не всегда так, правило у нас — нестрогое). Много эвристик описано в книге «Думай медленно… Решай быстро» Даниэля Канемана.

Когда мы взаимодействуем с другими людьми, нам нужно решать множество задач. И прежде всего — понимать намерения человека. Если мы понимаем мотивы человека, мы в безопасности — от человека с плохими мотивами мы можем так или иначе избавиться. И наоборот — человека с хорошими намерениями нужно держать поближе к себе, потому что хорошие мотивы на дороге не валяются.

Проблема в сложности выявления намерений. Почему мужчина из примера забыл? А может, он и не забыл вовсе, а сознательно хотел доставить своей жене неудобства? А что, если он не просто хотел доставить неудобства, а таким образом мстил за что-то? Или, может быть, он просто заработался и просьба жены вылетела у него из головы? Или он решил, что сегодня у него не хватит времени заехать к тёще? Что в его котелке привело к известному нам результату?

Всю эту какофониию размышлений можно убрать простой эвристикой «Первое объяснение чужого поступка самое верное». Так это или не так — не важно. Скорость обработки информации для мозга важнее правильности.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Наверное, это наследие далёких предков, которые бродили по саваннам Африки небольшими группами и изводили безвинных зверушек. Проще говоря, деятельность у них была попроще, задачи попонятнее, выводы — поадекватнее.

А сейчас, в современном обществе такая эвристика ну точно совсем не в кассу. Она только портит отношения.

Немного неологизмов

Мозгу, который хочет максимально быстро обработать информацию, совершенно не хочется знать про эквипричинность. А знать — надо.

Эквипричинность — это неологизм, который я придумал несколько лет тому назад. Оказывается, я тут совсем первый и Яндекс его не нашёл.

Слово это образовано по аналогии с эквифинальностью (свойством системы приходить к финальному состоянию разными путями — на вершину горы можно забраться самыми разными путями, но все они в итоге приведут на эту самую вершину).

Приставка «экви» образована от латинского слова «aequus» — равный. Проще говоря, эквипричинность означает, что у одного и того же действия могут быть разные причины.

Например, вот человек ест. Давайте спросим — почему? Эвристика «Первое объяснение чужого поступка самое верное» подскажет нам очевидный вариант — человек голоден. Но только ли голод заставляет нас есть? Конечно, нет. Наш лирический герой мог есть за компанию, мог стремиться сделать приятное маме, мог есть, потому что «уплочено и жалко». Он мог есть потому лишь, что хотел ощутить вкус еды. Он мог «заправляться» перед дальней дорогой — такое бывает, когда сыт, но ешь, чтобы подольше остаться сытым.

Как видите, причин — много.

Так и в истории с мужем, женой и её просьбой. Считать, что он не исполнил просьбу потому именно, что ему наплевать на жену — не учитывать эквипричинность.

Он мог просто забыть, мог неправильно рассчитать время и не успеть проскочить пробки. Мог посчитать просьбу не настолько важной, чтобы успеть именно сегодня. Мог закрутиться на работе и просто не успеть.

Всё то же самое работает и в другую сторону — мужчины пользуются этой эвристикой не реже женщин. Она вообще никак не связана ни с полом, ни с гендером, ни с Y-хромосомой.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Счастье важнее скорости

Эквипричинность — достаточно грустная штука, ведь она распространена в разных сферах жизни. Фактически везде, где вы взаимодействуете с людьми, вы сталкиваетесь с эквипричинностью.

Собственно, знаменитая фундаментальная ошибка атрибуции — это тоже способ упростить реальность, не заметить эквипричинность поведения (подробнее см. в статье «Мы часто думаем о людях плохо… и неправильно»).

Как нам со всем этим быть? Я вижу один выход — помнить об эквипричинности постоянно. И — следствие — перед вынесением вердикта искать другие факты. Вот, скажем, жена не взяла трубку телефона, когда муж звонил. Можно ли считать, что так она проявила своё неуважение к нему? Можно. А можно подумать вот как — а сколько ещё раз она делала что-то не уважительное? Скажем, на прошлой неделе? Один раз? Два? Двадцать два? Сто двадцать два?

И вот тут уже можно делать какие-то выводы. Если, скажем, неуважительных моментов было сто двадцать два, то да — высока вероятность неуважения. А если двадцать два раза — тут высока вероятность когнитивных искажений мужа и натягивания им совы на глобус.

Жить со знанием об эквипричинности трудно — оно слишком усложняет жизнь. Но жить без знания о нём — ещё хуже. Слишком уж легко тогда получается выносить суждения, приговоры и вердикты. Ну а благодаря суждениям, приговорам и вердиктам очень легко разрушить отношения.

Я считаю, что знания об эквипричинности пусть и не упрощают жизнь, зато позволяют удерживаться от скоропалительных выводов и опрометчивых действий.

Поэтому прежде всего спрашиваю себя: «А какие у меня есть доказательства в пользу этой версии? А в пользу других версий? Каких доказательств больше?». Это всё требует времени, но тут выбор простой — экономия усилий и времени или счастливые отношения.

Я однозначно выбираю счастливые отношения.опубликовано econet

Автор Павел Зыгмантович

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet