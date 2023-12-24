Почему нужно быть родителем, а не другом своим детям

Многие родители стремятся стать для своих детей лучшими друзьями, чтобы не было никаких тайн друг от друга и не возникало конфликтов. Казалось, такому взаимоотношению можно только позавидовать, но так ли все хорошо? Не переоценивают ли родители своей роли в семье? Не занимают ли позицию «принимающего» вместо «дающего»?

Задумайтесь, стоит ли перекладывать взрослому и опытному человеку свои проблемы на плечи ребенка, ведь в силу своего возраста он ничем не сможет вам помочь. Мировоззрение детей находится на стадии формирования, и они слишком уязвимы для окружающего мира. Кроме того, ребенок может подумать, что именно он является причиной всех ваших проблем. Разве вы этого добиваетесь, когда рассказываете о своих душевных терзаниях?

Роль родителей в семье

Родители должны служить для ребенка опорой и защитой, но никак не наоборот. И не важно, сколько ребенку лет – 10 или 40. Задача родителей научить своих детей опираться на собственные ресурсы, принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность. Нужно учить детей понимать и принимать себя такими, какими они являются на самом деле. И если они обращаются к вам за помощью, то оказать ее, а не заводить разговор о собственных проблемах.

К тому же некоторые родители неосмысленно обесценивают детские страхи. К примеру, когда ребенок говорит о том, что его волнует, а вместо слов поддержки слышит от родителей что-то вроде «это такая ерунда», «не распускай сопли». Родители обязаны быть в тонусе, следить за своим физическом и психологическом здоровьем, чтобы быть для детей опорой. Если взрослые не будут заботиться в первую очередь о себе, то их дети вырастут невротиками, которым сложно будет преодолевать жизненные трудности.

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Как выстраивать отношения с ребенком

Быть родителем, а не другом, это вовсе не означает, что нужно постоянно контролировать ребенка и критиковать его переживания. Напротив, нужно относиться к нему с уважением и перестать взваливать на него собственные проблемы. Не подрывайте у ребенка ощущения безопасности, а сделать это очень легко, если мать будет говорить о том, насколько ей сложно живется с отцом или отец будет жаловаться на начальника, который настраивает против него весь коллектив.

Если у вас возник вопрос, как быть со своими переживаниями и кому их высказывать, то ответ прост – своим родителям, братьям или сестрам, друзьям, кому угодно, но не детям. В крайнем случае, можно обратиться к психологу, потому что он такой же взрослый, как и вы. Идеальный вариант, если супруги поддерживают друг друга, а не занимаются нравоучением.

Запомните, что ваш ребенок – не ваш родитель, друг либо психолог. Вы просто не можете общаться на равных из-за разницы в возрасте и мышлении. У ребенка иное восприятие мира в силу нехватки жизненного опыта, поэтому не стоит разделять с ним свою ответственность. Но вы, как родитель, вправе искренне говорить о своем состоянии – «я устал», «мне нужно побыть наедине», «я хочу отдохнуть». Вы можете объяснить ребенку, что не в силах в данный момент решить его проблему, поскольку заняты рабочими вопросами или вам нужно восстановить здоровье. То есть важно объяснять, по какой именно причине у вас нет возможности оказать ребенку поддержку.

Подводя итоги, хочется сказать об основных обязанностях родителей:

заботиться о собственном здоровье (физическом и психологическом);

быть счастливым и самореализованным;

относиться к ребенку с уважением, как к личности с собственными страхами и желаниями;

чаще разговаривать с ребенком о его чувствах и мыслях;

частично делиться собственными проблемами, чтобы ребенок воспринимал родителя как такого же живого человека, но более сильного;

стать правильным примером для ребенка.

Взрослым не стоит жертвовать собой на благо окружающих, иначе можно быстро выдохнуться и сломаться. В таком случае некому уже будет поддерживать детей. Важно создать в доме благоприятную атмосферу, чтобы ребенку можно было иногда прятаться здесь от хаотичного и порой очень жестокого внешнего мира. В семье ребенок не должен ничего опасаться, критиковать его могут друзья, но не родители. Помните об этом. опубликовано econet

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