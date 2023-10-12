Почему нельзя жаловаться

Жалобы нужны людям для привлечения к себе безопасного внимания. Хвастаться успехами считается привлечением внимания более опасным образом. Ведь это и нескромно и может вызвать зависть. Кроме внимания жалобы обеспечивают вам чувство, что вы не одиноки, и людям не все равно, что с вами происходит.

Речь пойдет о склонности, скорее даже потребности, жаловаться людям. Рассказать о своих несчастьях, проблемах, несправедливостях судьбы и несовершенствах окружающих. Этим грешат многие, но интересно, как осознается проблема.

Потребность жаловаться людям: причины и что делать

Редко человек страдает от того, что он сам много ноет и жалуется. В этом как раз проблемы нет. А вот обратная ситуация, когда вам жалуются как раз воспринимается как проблема. Нас начинает раздражать, когда жалоб слишком много. Либо (что даже чаще) нас раздражает, когда жалобщики не прислушиваются к нашим мудрым советам, а все жалуются и жалуются, не замечая, что мы уже дали им не один десяток советов, как улучшить свое положение в мире.

Пожаловаться – абсолютно легальный, одобряемый в целом способ получить поддержку. В основном на жалобы окружающие реагируют сочувствием и готовностью помочь, во всяком случае на словах (дать совет и научить жить). И таким именно образом склонность жаловаться закрепляется.

Вот пришла женщина на работу и рассказывает, что опять не выспалась, голова у нее болит, на парикмахера нет денег, муж опять поздно пришел, а ребенка за уроки не усадишь. И ей приятельницы сразу выдают порцию сочувствия, начинают советовать методы засыпания, воздействия на ребенка, делиться своими несчастьями. Проблемы не решены, но необходимая порция поддержки получена. В следующий раз для завязывания и укрепления связей с людьми наша героиня вновь пожалуется, найдется на что.

Жалобы нужны людям для привлечения к себе безопасного внимания. Хвастаться успехами считается привлечением внимания более опасным образом. Ведь это и нескромно и может вызвать зависть.

Кроме внимания жалобы обеспечивают вам чувство, что вы не одиноки, и людям не все равно, что с вами происходит. А начни вы рассказывать о своих удачах и успехах, никто вас поддерживать не будет, ведь с вами и так все в порядке.

И так жалобы становятся привычным форматом общения.

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Почему мы жалуемся

К жалобам других мы не всегда настроены отрицательно. Часто мы даже ожидаем, что люди расскажут нам о проблемах. Для этого есть несколько причин.

1. Во первых мы просто привыкли к обмену жалобами. И когда человек в качестве эксперимента (есть такие интересные упражнения в психотерапии) перестает жаловаться сам и не вовлекается в «жаление» и спасение окружающих, то он замечает, что ему особенно и поговорить с ними не о чем. Тягостное и напряженное какое-то молчание образуется, старый режим общения остановлен, а другого-то нет.

И это первая причина того, почему жалобы так вездесущи – они стали просто ПРИВЫЧНОЙ формой общения.

2. Вторая причина – жалобы воспринимаются людьми, как знак доверия и открытости. Поговорить о проблемах значит отчасти открыть другому свой внутренний мир. И ничего, что при активных жалобах этот «внутренний» мир становится проходным двором. Чем больше в него впущено людей, которые становятся как бы «своими», тем лучше!

Частый случай одна подружка все время жаловалась-жаловалась другой, а потом вдруг перестала. Не «вдруг», конечно, а были причины, которых первая подружка не уловила или не смогла понять. Но вот это прекращение жалоб воспринимается обеими сторонами, как знак нарушения доверия.

3. Жалобы других позволяют нам чувствовать свою силу и власть в ситуации. Те КОМУ жалуются могут чувствовать себя на высоте, раздавая советы или втайне радуясь, что их жизнь складывается лучше. Часто в отношениях складывается такая ситуация, когда один постоянно жалуется, а другой ему сочувствует или учит, как жить (иногда попеременно то сочувствует, то учит). Такая ситуация имеет выгоду для обоих: один чувствует неравнодушие и поддержку, другой - свою компетентность и значимость. Проблема возникает как раз при попытке выхода из привычных ролей. Когда «жалобщик» неожиданно хочет учить «советчика» или наоборот «советчик» отказывается выслушивать и поддерживать.

Нина и Варя дружили недавно, но казалось, что они просто созданы друг для друга. У них была похожие судьбы – небогатая карьерная история, муж, семья и дети. Только как будто у Нины все это было в мажорном тоне, а вот у Вари почему - то в минорном. Как будто они были две версии одного и того же, одна похуже, а другая получше. На основании того, что у Нины было все получше, она как бы взяла шефство над Варей, немного учила ее жить и советовала. Всегда жалела (то муж изменяет, то дети хамят, то здоровье) и готова была сорваться на помощь даже ночью, если было надо. Проблемы начались тогда, когда Варя была замечена в утаивании важных жизненных поворотов от своего «доброго гения» Нины. Скрыла машину в кредит, очередную измену мужа, много по мелочи. Реже жаловалась и смелее высказывала свое мнение. Нина была возмущена и оскорблена, что такое происходит и как так отплатили за все добро ею сделанное. Чем больше Нина наводила разговор на проблемы Вари, старалась вернуть все общение в привычное русло, тем больший холод она чувствовала. Женщины общались все реже, в итоге все свелось к поздравлениям по праздникам.

В этом примере как раз видно, как жалобы и спасание могут жестко цементировать систему отношений и при изменении этой манеры система может развалиться.

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4. Жалобы нередко используются, как средство уничтожить зависть окружающих (мнимую или реальную). Например, вы считаете, что вам повезло в каком-то отношении: с деньгами, с мужем, со здоровьем, с квартирой, с талантливыми детьми и т.д. Вы рады и одновременно встревожены возможностью потерять удачу и блага, мало ли что случится. И вам кажется, что многие вам завидуют и желают вам зла. И еще кажется, что эти же многие чувствуют себя рядом с вами как - то приниженно и от этого могут страдать, а вам это неприятно, вам их жалко... Что делать? И тут на помощь приходит прекрасно обкатанный способ уравновесить ситуацию – пожаловаться, что и у вас все не ахти, богатые тоже плачут. Вроде и вам спокойнее, и людям приятно.

Это главные причины того, что люди жалуются, конечно, причин этих больше, есть более индивидуальные варианты, но даже этих достаточно для того, чтобы вокруг нас было много-много сетований, которые мы сами производим и от других поощряем.

Когда жалобы раздражают

Раздражают как правило все - таки чужие жалобы.

1. Если жалоб слишком много. Да, вы готовы послушать немного, но когда человек говорит много и часто и все время ноет, это неприятно.

2. Когда вам жалуются, но игнорируют ваши мудрые наставления. «Я же ей говорила…» , а она все жалуется на одно и то же, бездействует. Тут раздражает не сам факт жалобы, а скорее игнорирование вашей попытки помочь.

3. Когда тематика жалоб вам никак не близка. То есть вы готовы послушать про проблемы, например, ребенка в школе, но вас раздражают жалобы на начальство. Вы не считаете это значительной проблемой.

Настоящая проблема жалоб

Люди привязаны к жалобам по причинам, которые я описала выше. Проблема в том, что манера жаловаться приносит небольшое облегчение, иллюзию поддержки окружающих, но цена этой маленькой пользы слишком высока. Она несоразмерна пользе, вы платите слишком дорого, подчас даже не осознавая этого.

1. Жалобы фиксируют вас на проблемных сторонах жизни, для того, чтобы получать подпитку окружающих вы постоянно держите фокус на темной стороне реальности.

2. Жалобы не дают вам решать проблемы. Чтобы получать подпитку, ваши проблемы должны быть на месте, иначе вам не будут сочувствовать, помогать. Мир станет холодным и вы будете одиноки в своем скучном благополучии. И люди не стремятся решить свои проблемы, они просто получают регулярное облегчение от поддержки окружающих, это просто иллюзия решения. Тут яркий пример – проблемы со здоровьем, которые человек не решает, но постоянно жалуется на их присутствие в жизни. Конечно, так вам звонят, волнуются, а попробуйте вы выздороветь, никто и не поинтересуется, как вы себя чувствуете.

3. Ваш образ в собственных глазах становится все более слабым. Невозможно ощущать себя сильным и жаловаться. При устойчивой привычке жаловаться ваш образ самого себя устойчиво слабый. А образ себя - важный опорный элемент психики, который помогает добиваться успеха в разных областях. Или наоборот мешает это делать.

4. Жалобы отнимают немало времени, которое вы могли бы посвятить полезным делам или интересному общению с окружающими. Да, есть способы общаться, не обмениваясь проблемными историями.

5. Ваш имидж в глазах других неуклонно портится. Даже если люди ждут от вас причитаний о несчастьях и даже жаждут их (чтобы почувствовать свою силу, как в примере выше), уважение к «жалобщикам» почти нет. Даже в глазах собственных детей ваш имидж страдает, а про посторонних не стоит и говорить.

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Как перестать жаловаться

Возможно это окажется проще, чем вы думали.

Для начала надо отметить те эпизоды, в которых вы жалуетесь так или иначе: прямо или косвенно, на себя или на окружающих, покорно или враждебно, с юмором или в стиле Пьеро. ВСЕ эпизоды нужно заметить и поставить себе некую внутреннюю оценку – насколько много я жалуюсь. Возможно, эта история не про вас и вы жалуетесь пять минут в неделю, в качестве ритуала лучше подруге внимательно следя, чтобы она не начала зевать. Тогда все в порядке, не нужно чесать там, где не чешется.

Если вы обнаруживаете, что вы жалуетесь много или очень много, вам нужно просто заблокировать этот текст, запереть его внутри себя, возможно написать его на листочке, если вас сильно распирает. Рассказывайте людям о несчастьях только в случае, если вам могут реально помочь. И не рассказывайте, если для вас это просто слив напряжения.

Если вы последуете этой тактике наверняка образуется некоторое напряжение, возможно, дискомфорт. Не нужно сразу его избегать, попробуйте потерпеть пару недель, активно подыскивая себе новые модели общения. Вы заметите не только изменения в общении с людьми, но и, наверняка, некий прилив энергии.

Не менее интересно понаблюдать за собой на предмет того, как вы приглашаете людей пожаловаться. Задаете определенные вопросы, оживляетесь на некоторые темы, на другие реагируете вяло, преувеличенно бросаетесь «спасать» в ответ на жалобы. Задайте себе вопрос – что я делаю для того, чтобы люди жаловались мне на жизнь?опубликовано econet

Автор Елизавета Филоненко

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