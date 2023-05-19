Почему нельзя копить деньги на «черный день»

Ни в коем случае не надо копить деньги "на черный день". Вы сами создаете программу наступления этого самого черного дня. Как говорил Чехов, если ружье висит на стене в первом акте пьесы, оно обязательно должно выстрелить. Раз вы копите деньги на черный день - этот день обязательно наступит.

Если хотите достичь успеха в финансовых делах, надо иметь хотя бы небольшие сбережения. Надо откладывать немного денег каждый месяц, даже если это - железная мелочь. Если всего одна монетка осталась - отложите ее. Надо за все заплатить: квартплата, бензин, проезд, питание, обучение... У многих кредиты, их тоже надо заплатить. Кажется, ничего не остается! Наоборот, мы все время должны. Но можно хотя бы сто рублей отложить. Хотя бы монетку припрятать! Даже такая кроха положит начало вашему выходу из кризиса.

Деньги требуют уважения и дисциплины

Главное, делать это регулярно. Раз в неделю или раз в месяц; в зависимости от того, как часто вы получаете деньги. Можно откладывать на специальный счет, можно откладывать бумажную купюру - лучше бумажную денежку отложить. Это "овеществление" денег, "опредмечивание". Это не виртуальные цифры, а совершенно конкретная купюра, ее можно пощупать и разглядеть. Даже, извините, понюхать. Ей можно пошелестеть. Она воздействует на наши органы чувств. И ее образ запечатлевается в мозге. Это символ. Знак. Образ. Мы создаем так цель и мотивацию.

Ни в коем случае не надо копить деньги "на черный день". Вы сами создаете программу наступления этого самого черного дня. Как говорил Чехов, если ружье висит на стене в первом акте пьесы, оно обязательно должно выстрелить. Раз вы копите деньги на черный день - этот день обязательно наступит, как наступил когда-то "черный вторник", начало Великой Депрессии. Пожилые люди копят деньги "на похороны". Это тоже как "черный день", очень похоже.

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Стоит начать копить деньги на черный день - и непременно произойдет что-то нехорошее. Такое, что потребует от вас использовать сбережения для решения проблемы. И вы еще будете хвалить себя за благоразумие! Совершенно зря. Потому что вы сами приблизили неприятные события, которые заставили вас отдать накопления...

Надо поставить хорошую цель, вот и все. Если сберечь удается немного - пусть это будет приятная для вас покупка. Если сбережения крупные получаются - цель тоже может быть серьезной, крупной, даже судьбоносной.

Когда вы четко знаете, на что именно вы копите деньги, подсознание помогает вам скорее достичь цели. Цель должна вас вдохновлять и радовать, это очень важно. И рассказывать о своей цели не надо никому. Разве что самому близкому и любимому человеку. Эти сбережения - секрет, вроде клада. Умение молчать, хранить тайну и сберегать деньги - основы финансовой дисциплины, которая приведет вас к успеху.

А еще хорошо иметь "припас". Это не совсем сбережения, это вроде банки с вареньем или пакета с мукой. "Припас" тоже помогает улучшить материальное положение и отношения с деньгами. "Припасом" можно пользоваться в случае необходимости. Но его надо снова пополнять.

Это "мобильная сумма", которую можно использовать, если очень нужно. Но не трогать без крайней нужды. Наличие "припаса" успокаивает. И "припас" сберегает основные сбережения. Это - прослойка между основными деньгами, которые так текучи, и сбережениями, накоплениями, которые не надо трогать вплоть до покупки задуманного.

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Начать можно с накопления небольшой суммы. И с небольшого "припаса". Это тренировка такая. И по времени выбрать срок три месяца, скажем. Если все получилось, доходы могут немного вырасти, словно вы получили процент и бонус от жизни. На самом деле, это вы сами подсознательно находите новые источники заработка. Или ваша дисциплинированность вызывает уважение к вам. А где уважение - там и премия или другая награда... Деньги тоже требуют уважения и дисциплины. И умение сберегать, делать припасы очень помогает добиться успеха.опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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