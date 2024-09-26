Почему не везет в любви: 3 скрытые причины

Неудачи периодически случаются в жизни любого человека. А когда они постоянны и касаются любовных отношений, то становится особенно обидно – «Что, я хуже всех?» Какие факторы препятствуют построить гармоничные отношения?

Одни дамы стараются обвинять во всех неудачах мужчин, которые по своей кобелиной сущности не могут остановить свой выбор на одной девушке. А другие лихорадочно стараются улучшить себя с помощью тренировок, косметических процедур и тренингов личностного роста. Как первые, так и вторые не получают желаемого результата. Первые, потому что обвинения и подозрения никогда не приносят положительного эффекта в любой сфере жизни, а вторые тоже не имеют смысла, так как хронические неудачи в любви, в основном, случаются по какой-либо психологической причине.

Первая причина – нереальные требования к возможному партнеру

Они могут быть завышенными или противоречивыми, и часто напоминают требования некоторых работодателей, которые подыскивают кандидатов на должность с высшим образованием и не менее, чем десятилетним опытом работы, причем возраст соискателя не должен превышать 30 лет.

Чем успешнее женщина в профессиональной деятельности, тем больше претензий она предъявляет будущему избраннику. Она желает видеть рядом с собой только того, кто добился больших успехов, чем она сама: материального достатка, широкой известности, высокой должности, и желательно, чтобы в «истории болезни» не было бывших жен, детей, алиментов и кредитов.

Этот подход изначально неправильный, потому что счастливые отношения ей придется строить не с квартирой, профессией или чемоданом денег, а с человеком, который этого всего добился. А то, что действительно важно – психологическая совместимость, личностные качества, умение идти на компромиссы, женщина отбрасывает в сторону, как несущественное, но жить ей предстоит именно с ними.

Да и каждый мужчина, который многого добился в своей жизни, не сидел отшельником в ожидании «ее единственной». Он окружен такими же хищницами, как и она сама, стайкой прекрасных акул, мечтающих о «первом парне на деревне». Такой мужчина становится престижным трофеем, и та, которой он достанется, получит совсем не праздничные будни, поскольку акулы никогда не оставляют облюбованную жертву в покое, невзирая на жен и детей.

Вторая причина – «Быстрее, еще быстрее»

Девушка так сильно хочет «сходить замуж», что ей уже даже не так важно, с кем она это сделает. У некоторых девушек эта идея становится сверхценной. Иногда она формируется под влиянием родительских установок, иногда из-за намерения тем самым, повысить собственный статус. Особенно часто желание замужества возникает, когда подруги одна за другой выходят замуж, а некоторые уже и по второму кругу, а ей ни разу никто еще и предложения не делал.

Девушка начинает упорно давить на партнера, закатывает ему истерики, скандалит и старается вызвать чувство жалости. Но истеричное поведение и целенаправленное подталкивание только отталкивает мужчин. Либо мужчина изначально не собирался жениться, либо, даже если и собирался, то не в данный момент, когда отношения и без того слишком сложные и полные упреков и обид.

Круг замкнулся – женщина упрекает мужчину, за то, что он не хочет жениться, он говорит, что она слишком на него давит, а он хочет сам принять это решение, женщина отвечает, что если не будет давить, то он никогда не решится на брак. И так до тех пор, пока кто-то не сделает шаг к выходу из круга.

Третья причина – неудачный сценарий

Когда маленькая девочка принимает твердое решение – это серьезно. Ярким примером может быть английская королева Елизавета I, когда будучи еще ребенком, решила не выходить замуж, чтобы муж потом не отрубил ей голову. Вполне здравое намерение, когда твой отец – сам Генрих VIII. Это детское желание может быть прочно забыто, но никто его не отменял.

И девушка, заимевшая подобную установку, когда папа обижал маму, воплощает в жизнь этот сценарий, когда встречает свою половинку и все идет к удачному браку. Неожиданно для всех, а часто и для нее самой, отношения рвутся. А потом происходит повторение, уже с другим партнером, и еще раз. Потому что когда то она приняла этот жизненный сценарий.

Отмена психологических программ

Все эти три причины являются психологическими установками, управляющие мыслями, реакциями, действиями. И пока их не заменить другими, ничего не получится, желаемые перемены не произойдут. Следует осознать, что причина неудач кроется не во внешних факторах, а внутренних установках. Необходимо пересмотреть приоритеты, понять, что мешает и не имеет никакого отношения к любимому человеку и совместной жизни с ним.

Идеальных людей не бывает, и мужчина не должен соответствовать вашим завышенным ожиданиям, как и вы не должны соответствовать чьим-то представлениям, что «пора замуж». Возможно, переписать жизненный сценарий, самостоятельно не удастся, тогда придется обратиться за профессиональной помощью, но и это сейчас не является проблемой. Важнее понять, что счастье – это состояние души, и оно не зависит ни от кольца на пальце, ни от наличия или отсутствия человека рядом. опубликовано econet

Фото ©Julia Hetta

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet