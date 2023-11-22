Почему не ценят хороших ответственных людей

Почему перестают ценить верных и порядочных людей, преданных хороших жён и заботливых добрых мужей, ответственных сотрудников и честных компаньонов? Ответ вы найдёте в этой статье...

Вы будете ответственным и хорошим. Любящим, заботливым и ответственным. Каждый день вы будете делать одно и то же - хорошее. Правильное. Совершать добрые поступки и даже подвиги, может быть. Сначала вами будут восторгаться, а потом вас разлюбят. Надоедите вы и опостылеете. И опостылят ваши цветы, добрые поступки и даже подвиги. Пирожки, которыми вы угощаете, приедятся. И от вас уйдут. Уйдут именно те, которые так горячо вас хвалили и восхищались вами.

Когда вы всегда хороший и предсказуемый, это для вас же нехорошо

Это потому, что вы предсказуемый. Однообразно предсказуемый, вы вроде солнца, которое обогревает и светит; но как утомительно вечное солнце, как предсказуемы его восходы и заходы. Кто благодарит солнце? Да никто в жарких странах, где дождей и холода не бывает. Там от солнца прячутся в тени. А про дождь пишут в газетах как о необычном явлении. Удивительном и долгожданном…

Когда вы всегда хороший и предсказуемый, это для вас же нехорошо. Вы вроде почтальона, который приходит в одно и то же время, - вас перестают замечать. И ценить перестают.

А те, кто восхищались вами, начинают вас недолюбливать. Вот почему: людям свойственно запоминать те первые эмоции, которые вы у них вызвали: восторг, радость, восхищение… А потом эти эмоции проходят. И человек невольно сравнивает своё первое восхищение и нынешнее равнодушие, пресыщение. Нет, это не он пресытился. Это вы виноваты в том, что вы такой предсказуемый, правильный, однообразно-хороший. Это вы виноваты, что больше не вызываете восхищения. Надоели вы со своим добрым лицом и хорошими поступками; опостылели!

Вот поэтому перестают ценить верных и порядочных людей. Преданных хороших жён и заботливых добрых мужей. Ответственных сотрудников и честных компаньонов. Все предсказуемое надоедает и утомляет, как солнце в ясном небе. Вас перестают видеть и слышать: так перестают видеть старые часы на полке и слышать их тиканье.

Одного мужа, верного и ответственного, жена не видела и не слышала. И не ценила. И раздражалась из-за цветов, которые он регулярно дарил. А ведь сначала столько было радости и восхищения заботливостью и ответственностью мужа-то!

Однажды этот добропорядочный муж напился на встрече одноклассников. Первый и единственный раз в жизни. Пришёл домой под утро, разбил стекло в двери, натошнился на пол, а жену называл «Эдуардом Сергеевичем», хотя ее звали Светой. Так вот, после раскаяния и бурного примирения отношения наладились. Это нехорошее поведение, но жена увидела альтернативу трезвости, цветам и подаркам. И перестала воспринимать хорошее как должное. Оказывается, не все так предсказуемо и однообразно. И солнце не светит вечно, бывает и дождь, и буря…

Однообразное ответственное и отличное поведение делает человека ужасно скучным. И первоначальное восхищение сменяется неприязнью: как будто он украл те первые эмоции восторга. Куда ты дел мои эмоции? Где мое восхищение? Как ты надоел, добрый и порядочный скучный человек!

Напиваться не надо. Но и однообразным быть тоже не надо. Иначе так и будут относиться, - как к старым привычным часам в углу, которые не видят, не слышат и не ценят. Их как будто нет. И только полная тишина заставляет вспомнить о часах; ой, а они сломались! Перестали тикать и время показывать… Так и о добром человеке вспоминают, когда его больше нет рядом. Когда он внёс разнообразие своим уходом…опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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