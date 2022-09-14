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Почему не стоит есть пищу, которую приготовил больной или несчастный человек

Источник: zen.yandex.ru 14 сентября 2022 6990
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Вкус и польза пищи зависят от того, в каком состоянии она была приготовлена. Кто ее готовил; что этот человек испытывал; какое у него здоровье и какие мысли? - это важно. Особенно, если у нас есть какая-то эмоциональная связь с этим человеком. Вот тогда приготовленная им еда особенно сильно влияет на нас.

Почему не стоит есть пищу, которую приготовил больной или несчастный человек

…Я не всегда успеваю готовить. И мы иногда покупаем в хорошо знакомом кафе еду навынос, в удобных прозрачных коробочках: лагман, плов. Все свежее, отменного качества. Простая хорошая пища. И всегда вкусная.

Еда - это энергия

А однажды мы купили еду и всю выбросили. Не то что невкусно; отвратительно. Хотя придраться не к чему: все свежее. Та же лапша и тот же рис. И мяса достаточно, не поскупились. Но невкусно до того, что невозможно есть. Как пенопласт. Хотя есть и соль, и специи…

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Это было удивительно. И потом мы заехали купить пару горячих лепёшек. Официант в окошечке спросил: почему мы не берём обед? Пришлось сказать, что почему-то было очень невкусно. И долго сохранялся неприятный привкус во рту.

Официант вздохнул и признался, что многие пожаловались - невкусно.

Нет, повар не сменился. Все тот же работает. Хотя и горюет сильно - у него отец умер, которого он очень любил. Переживает, плачет, но работает. Семье жить-то надо, так ведь?

Так. Но в состоянии острого горя человек передаёт свою энергетику продуктам. Меняются их органолептические свойства, меняется вкус, - эксперименты показали, что связь есть.

Недаром ведь по древнему поверью при ведьме скисало свежее молоко и опара не поднималась. А ведьмами считали часто людей, которые болели психически или отличались крайней злобностью и завистливостью. Или болели тяжелой депрессией, - ее считали "порчей".

И продукты портились от "порчи". Так считалось.

Почему не стоит есть пищу, которую приготовил больной или несчастный человек

Поэтому еда может стать невкусной даже у опытной поварихи. А если нас угощает злой человек, можно даже отравиться - энетрическая нервная система отреагирует на такое "угощение".

И брать еду у больных, несчастных или бедных тоже запрещалось обычно - вместе с едой можно взять и чужой негатив. Особенно, если вы знаете человека или очевидно наблюдаете признаки болезни или нищеты. Или злобы…

Еда - это энергия. Калории; но не только калории. Это и более тонкая "эмоциональная энергия", как сейчас это называют некоторые ученые. Потому будьте внимательны к тому, что вы едите и кто это приготовил, если вы - человек с высокой чувствительностью.опубликовано econet.ru

Автор Анна Кирьянова

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Источник: https://econet.kz/

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кирьянова психология жизнь

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