Почему не стоит быть хорошим для чужих за счёт своих

Вам необходимо, чтобы окружающие были вами довольны, одобряли ваши поступки? В результате вы стремитесь быть для всех хорошими? Если да, то зачем? Ведь у каждого из нас есть близкие люди, которые нуждаются в заботе, внимании, помощи.
Есть два вида людей. Человек может быть очень хорошим для других. Отдавать людям своё время, создавать прекрасное для всех, любить все человечество! И все таким человеком восхищаются. Какой он светлый, хороший и великодушный! Настоящее светило добра и источник света!
Все восхваляют такого человека. А его личные дети заброшены и не получают тепла. Его близкие страдают от отсутствия внимания и заботы. Прекрасному для других человеку некогда ими заниматься и помогать им.
Он бросил престарелую мать, позабыл про своих детей, груб и холоден с женой. Он слишком занят, источая свет и елей для других. Которые осыпают его хвалами. И такой хороший для всех человек может добиться высокого положения.
А есть люди, которые не слишком ласковы с чужими. И не уделяют все своё время решению проблем человечества. Не берут на себя миссию любви ко всему миру, - вот такие это мелкие личности.
Они заботятся о своих: о родных, о любимых, о друзьях. На большее им сил не хватает. А если остаётся излишек - они отдают его тем, кто на самом деле нуждается.
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И включают этих нуждающихся в круг "своих". Принимают их в свой дом и в круг своей заботы.
И таких людей ругают. Бранят. Почему они не отдают своё время, силы, имущество всем подряд? Вот нам, например? Почему не любят все человечество? Вот нас, например?
Потому что силы и время принадлежат не только нам. Но и нашим близким, нашей системе, в которой мы находимся. И об этой системе мы должны заботиться в первую очередь.
Даже если посторонние люди набрасываются с упрёками - почему мы не отдали им хлеб наших детей? Время наших родителей?
Вот поэтому и не отдали. Сначала надо позаботиться о своих, а потом любить все человечество.
А белые одежды подождут. Они, знаете, легко пачкаются, когда живешь в трудах и заботах о тех, о ком должен заботиться. И хорошим для всех быть хорошо, конечно. Но почти невозможно - наш ресурс ограничен. А людей на свете несколько миллиардов...опубликовано econet.ru
Автор Анна Кирьянова
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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