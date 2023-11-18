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Почему не надо проверять любовь на прочность?

Источник: facebook.com 18 ноября 2023 7078
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Эгоисты проверяют прочность любви постоянно. Им важны доказательства. Служи, собачка, получишь кусочек сахара. Вытерпи пинок, а за это тебе почешут за ушком. Вот теперь я вижу, что ты меня любишь. Иди сюда, заслужила награду. Так испытывают прочность любви. И страшно удивляются, когда любовь разбивается вдребезги или умирает. Она не выдержала испытаний...

Почему не надо проверять любовь на прочность?

Есть такой соблазн и манера - испытывать любовь человека. Проверять на прочность узы, которые привязывают его - насколько они крепки? Что они выдержат? Так машину испытательную проверяют на прочность: ездят по ухабам и ямам, разгоняются до невероятной скорости, врезаются в преграды… Узнают, прочная ли машина. Стоит ли налаживать серийное производство?

Не надо испытывать любовь человека на прочность

Только любовь серийно не производится. Но человек как-то забывает об этом. Подметил, что любящий ревнив - и умышленно эту ревность вызывает. Подметил, что быстро прощает - и наносит удары. Подметил, что ради него готовы на жертвы - и эти жертвы начинает требовать. Без всякой нужды. Просто проверяет чувство на прочность. Мол, а если я сделаю такое, ты тоже это простишь? А если такое? А если оболью тебя холодом и причиню боль, тоже простишь? А ещё сильнее? Ещё больнее?

Одна девушка говорила своему молодому человеку: «А ты заслужи!», когда он тянулся к ней с объятием. Или приглашал куда-то. Заслужи, тогда получишь! Или муж пренебрегал женой, грубо кричал на неё, а потом, как ни в чем не бывало, обнимал и проявлял интерес. И наблюдал исподтишка: скажет она что-то об инциденте или промолчит? Если она начинала лепетать что-то о своих чувствах, он говорил: «да я же люблю тебя, глупыш!». И глупыш растерянно замолкал в его нежных объятиях. Вплоть до следующего словесного подзатыльника.

Проверяют прочность любви обидным вниманием к другим. Поздними приходами. Тем, что забывают позвонить. Забывают поздравить. Странная память у таких людей: день рождения начальника помнят отлично. А день рождения любимой женщины могут «забыть». И про подарок могут как бы забыть. И смотрят исподтишка: насколько прочны узы любви? Такая вот проверка.

И все свои просьбы, а потом - требования, такой человек начинает с вопроса: «ты меня любишь?, - и продолжает: тогда сбегай за папиросами в лавочку!». Или - сходи в магазин, пропылесось квартиру, дай денег, купи машину… Заслужи мою любовь!

Почему не надо проверять любовь на прочность?

Эгоисты проверяют прочность любви постоянно. Им важны доказательства. Служи, собачка, получишь кусочек сахара. Вытерпи пинок, а за это тебе почешут за ушком. Вот теперь я вижу, что ты меня любишь. Иди сюда, заслужила награду.Так испытывают прочность любви. Ставят на ней опыты, как академик Павлов на собаках. И страшно удивляются, когда любовь разбивается вдребезги или умирает. Она не выдержала испытаний. Наверное, недостаточно прочная была или больная.

…И они идут на поиски новой любви, которая окажется прочнее и выносливее. Только не так уж часто встречается настоящая любовь в жизни. И тот, кто ставит на других изуверские опыты, часто остаётся ни с чем. Или с жалкой копией, имитацией, которую и испытывать не надо - это фальшивка. Но теперь придётся довольствоваться этим. Другого не будет. Другое надо заслужить; а такие люди не заслуживают любви…опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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Источник: https://econet.kz/

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анна кирьянова психология жизнь любовь

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