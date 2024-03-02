Почему НЕ надо искать хорошее в плохом

Из плохого надо выбираться. Прилагать усилия. И чем хуже плохое, тем больше усилий надо предпринять. Терпения пресловутого, силы воли, мужества - вот таких усилий…

Я хотела написать слово на букву «д», но не стала. Вот не надо в этом «д» искать хорошее. Копаться, принюхиваться и пристально рассматривать. Нет там хорошего. А вы испачкаетесь и станете похожи на сумасшедшего.

Из плохого надо выбираться

Нет ничего хорошего в болезни. И в потере ноги нет хорошего. И в войне нет хорошего. И в эпидемии. Просто они случаются. Пожалуй, я всё же напишу грубое слово в виде цитаты Фореста Гампа: «дерьмо случается».

И не надо лепить, снова грубо скажу, о пользе изоляции, о плюсах эпидемии, о прелести бедности и о замечательном сидении в квартире впятером. Это всё плохо. Это вынужденная мера. Это плохие события, вот что это такое.

Из плохого надо выбираться. Прилагать усилия. И чем хуже плохое, тем больше усилий надо предпринять. Терпения пресловутого, силы воли, мужества - вот таких усилий…

А кто начал находить хорошее в плохом и другим предлагать - тот или идиот. Или ему оплатили рекламную компанию по расхваливанию дерьма. Ах, как вкусно! Оказывается, это можно есть! Да это недурно, право, вы просто не умеете это готовить!

Какая гадость эти тексты от психологов с расхваливанием плюсов эпидемии и изоляции. И не только от них. Оказывается, это очень полезно: остаться без работы, сидеть в карантине и испытывать тревогу. Побольше бы такого! Почаще бы жизнь нам давала шанс многое понять!…

Из дерьма надо выбираться. Или терпеть пока изо всех сил, находить отдушину и способ заработать. И надеяться на победу надо.

А в рабстве и в болезни находить хорошее не надо. Нет в этом хорошего. Это объективно плохое - бедность, болезнь или война.

И надо выбираться. Терпеливо бороться, проявляя сабр.опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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