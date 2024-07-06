Почему не могут сформироваться отношения между человеком самодостаточным и зависимым

Для самодостаточного человека если другой не дает нечто - ну что ж поделать, у него этого нет. Для зависимого, если другой не дает нечто - он злая сука.

Зависимые и контрзависимые люди искренне верят, что то, как они чувствуют себя в отношениях, зависит от другого человека. Поэтому их поведение в отношениях направлено на то, чтобы управлять другим, его поведением, чтобы с ним, управляемым, было хорошо. Управление это достигается за счет разных способов указывать другому, что если он хочет быть любимым, быть в отношениях, он должен вести себя иначе.

Самодостаточный и Зависимый в отношениях

Самодостаточные люди искренне верят, что то, как они чувствуют себя в отношениях, зависит от того, зачем им этот конкретный другой в отношениях. Для самодостаточного человека отношения - это место, в котором ты обмениваешься ДОБРОВОЛЬНО с другим тем, что у тебя есть, не ожидая чего-то от другого. Поэтому самодостаточный человек не вступает в отношения с людьми, с которыми никакого равноценного добровольного обмена организовать нельзя, не требует, чтобы другой стал другим, не пытается его скорректировать. Он просто не вступает в отношения с людьми, которые ему не нравятся.

Зависимые люди вступают в отношения, в которых они ДОБИВАЮТСЯ от другого того, что она сам добровольно не дает, подбирая для отношений человека, у которого есть признаки, что он может нечто дать, но не факт, что даст. То есть, зависимый человек менее разборчив и готов любого подпиливать под свои нужды. Поэтому такие отношения с самого начала строятся на манипуляциях - на вымогательстве друг от друга чего бы то ни было любыми способами.

В отношениях самодостаточных людей если другой нечто не дает - от него ничего не ждут, не требуют, не вымогают и не заставляют, не давят на вину и стыд, а принимают, что нечто он дать не может. Но если от этого нечто зависит существование отношений как полноценных, то тогда и отношения распадаются, потому что в них нет обмена. Речь не идет о временной потере возможности отдавать (болезни, например). Понятно, что иногда у человека просто может не быть ресурса, но это действительно кратковременное состояние, поскольку самодостаточный человек сам заботится о том, чтобы быть в ресурсе, а не ждет, что кто-то наполнит его ресурсами, и в связи с этим потеря ресурса для него - явление исключительное, форсмажорное, а не константа личности, как у людей зависимых: они питаются чужими ресурсами, а не нарабатывают свои собственные, и считают это нормой. Зависимый человек оскорбляется, если другой не кормит его ресурсами.

Зависимый человек предллагает другому в качестве обмена нечто, в чем другой может вообще не нуждаться. Поэтому зависимые люди часто готовы обмениваться не тем, что реально питает, а тем, что они сами для себя считают нужным и ценным, буквально, впихивая это насильно: "вот тебе книга, фильм, люди, информация, еда, вещи, услуги, которые Я считаю нужным, чтобы ты взял "и в обмен требует "дай мне вот это, это и это, а если у тебя этого мало - иди и добудь, если ты хочешь быть со мной".

Самодостаточный человек честно заявляет: "Я не общаюсь с людьми, которые не могут быть в равном обмене со мной".

Зависимый говорит: "Дай мне то, что мне от тебя нужно, и тогда я буду общаться с тобой".

Для самодостаточного человека если другой не дает нечто - ну что ж поделать, у него этого нет. Для зависимого, если другой не дает нечто - он злая сука. опубликовано econet

Автор Нина Рубштейн

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet