Почему не хватает сил и что с этим делать?

В нашей культуре пока очень постепенно формируется уважение к психологическим феноменам. Человеку с высокой температурой сочувствуют больше, чем человеку с апатией. Поэтому психологически второе переживать зачастую сложнее. Начните с сочувствия к себе. Из этой точки – сострадательного отношения к собственным психологическим фигурам, – возможно движение к улучшению.

Часто слышу, как человек может жаловаться на нехватку сил: наверное, я ленивый какой-то. Ведь в жизни-то все хорошо! А в дальнейшем разговоре выясняется, что, хотя все и хорошо, но совсем недавно в жизни произошли значительные перемены: переезд в другую квартиру или другой город, новая желанная работа, повышение по службе и т.д.

Не хватает сил: почему и что делать?

И организму неважно, что события хорошие – он, организм, все равно выдаёт стрессовую реакцию. Потому что любое значительное изменение в нашей жизни – это значительный стресс. И на его переработку нужны силы.

Друзья, на то, чтобы с чем-то справиться нужны силы, много сил. Чтобы приспосабливаться к новому, привыкать и адаптироваться, переживать свои чувства – на все это нужны силы.

Когда уже мы перестанем чуть что искать в себе "ленивца" и бросать самих себя на амбразуру под названием "надо быть продуктивнее"?

Когда мы поверим своему организму, который, спасая нас от перегрузок, изо всех сил сопротивляется излишней продуктивности в ситуации перемен?

Для того, чтобы вовремя заметить сигналы тревоги, посмотрите прямо сейчас на приведенный ниже список факторов стресса. Какие из них громогласно или тихонько явились в вашу жизнь и присваивают себе вашу жизненную энергию?

Фактор 1. Жизненные изменения.

Для того, кому важно легализовать щадящее отношение к себе, есть хорошая новость. Учёные используют понятие "единица жизненных изменений" для диагностики уровня стресса.

То есть чем больше изменений в жизни (плохих или хороших) вы пережили за последнее время, тем больший уровень стресса проживает ваш организм. И тем больше поддержки вам требуется.

Если вы хотите более точно определить свой уровень стресса, можно воспользоваться знаменитой шкалой стресса Холмса и Раэ. В ней перечислены основные жизненные изменения.

Томас Холмс и Ричард Раэ обнаружили, что чем более значительные изменения человек переживает в своей жизни, тем выше риск возникновения какого-либо физического или психического заболевания.

Чем полезна концепция жизненных изменений именно для вас?

Даже если вы не провели диагностику с помощью приведенной шкалы, вы, скорее всего, сами понимаете, много ли жизненных перемен вы пережили за последний год. Все это – ваша «единица жизненных изменений».

Чем больше этот показатель, тем больше отдыха и восстановления вам требуется. Тем больше можно "лениться", расслабляться и опираться на других. Разрешать себе непродуктивность.

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Фактор 2. Бытовые неурядицы.

Позже исследователь Ричард Лазарус дополнил эти результаты. Он выявил, что ежедневные бытовые неурядицы не менее вредны для нашего здоровья. Так как они происходят регулярно, они медленно подтачивают нашу психику.

Это могут быть маленькие, но назойливые события: недружелюбные соседи, нехватка жизненного пространства (когда много людей живут в одной квартире), придирки начальника, частые простуды ребенка, постоянный беспорядок в квартире, очень далекая и неудобная дорога от дома до работы и т.д.

У каждого этот список свой. Но если он растет, синхронно с ним растет и ваша стрессовая нагрузка. И как у каждого металла есть предел прочности, есть он и у вашей психики.

И в какой-то момент мелкое событие может полностью выбить вас из колеи. Просто потому, что оно – двадцать пятое в вашем списке бытовых неурядиц.

Поэтому дайте себе десять минут и оглядите просторы вашей жизни. Сколько дискомфортных моментов в ней на данный момент есть?

Сколько «мелочей», которые в сумме превращаются в неподъемный груз? И можете ли вы в чем-то изменить ситуацию, улучшить хоть что-то?

Фактор 3. Глубокие переживания или их подавление.

Психологам очевидно, а для непсихологов может быть открытием. Наши эмоциональные состояния, переживания требуют ресурсов. Чем сильнее вы переживаете – тем больше ресурсов, буквально физических, на это уходит.

И пусть вам кажется, что событие уже далеко позади – но если вы не отгоревали полностью, не прожили что-то для себя, не отпустили – вы тратите на это свою энергию.

Поэтому в моменты печали, тревоги, вины, волнения, злости – ваша энергия уходит на то, чтобы переработать переживание. И если чувств много, то сил на выполнение повседневных дел может не хватать.

Иногда сильные чувства подавляются. Человек не проживает и не переживает злость, печаль или горе. На подавление переживаний уходит очень много сил.

И в этом случае человек может недоумевать – почему же ему ничего не хочется, накатывает усталость и апатия?

А ответ – в подавленных переживаниях. В процессе психотерапии такие подавленные переживания распаковываются и с ними можно справиться. И тогда сами собой появляются силы и желание жить.

Фактор 4. Состояние здоровья.

Понятно, что болея гриппом, мы себя не заставляем делать много дел. Но болезни могут быть не такими очевидными.

Если вам перестало хватать сил на обычные дела, и при этом ни одного из первых факторов в вашей жизни нет, стоит серьезно заняться здоровьем.

Скрытые хронические заболевания вполне могут поедать энергию – пока вы их не замечаете, организм уже включился и борется изо всех сил.

И, конечно, важно исключить клиническую депрессию. Депрессия – это вовсе не всегда грусть-тоска. Это может быть малозаметное на первый взгляд состояние подавленной тревоги, или апатии, когда ничего не хочется и сил ни на что нет.

Если вы замечаете регулярную нехватку сил, посмотрите, есть ли у вас такие признаки: нарушение сна (не можете заснуть, снятся кошмары, трудно просыпаетесь по утрам, хотя легли вовремя), нарушение пищевого поведения (нет аппетита или наоборот, приступы голода), необъяснимая тоска или тревога, отсутствие видения будущего, нежелание ставить цели, сужение круга общения.

Если один или несколько признаков проявляются регулярно, обязательно стоит обратиться к психиатру, чтобы исключить депрессию либо получить медикаментозную поддержку.

Без медикаментов клиническую депрессию вылечить нельзя, и важно это понимать.

Не верьте в то, что произойдет привыкание к лекарствам – как только состояние организма выровняется, необходимость в приеме препаратов отпадет. Конечно, важно их грамотно подобрать – поэтому это сделать может только врач.

Как-то я читала статью известного коуча о том, что лекарствами лечить депрессию не надо, а надо просто позитивно мыслить, делать добрые дела и все пройдет. Нет, не пройдет.

Впрочем, пройдет, если у вас не клиническая депрессия, а какое-то другое состояние. Так что такие "полезные" советы для человека, заболевшего депрессией, это, мягко говоря, просто обман.

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Что же делать?

Первый, самый важный шаг мы с вами уже сделали: мы сформировали понимание, что происходит. Иногда одного этого бывает достаточно, чтобы изменить положение дел.

Понимание, что это не вы такой ленивый или "размазня", а это действие объективных факторов, поможет вам убрать губительные в этих случаях самообвинения.

В нашей культуре пока очень постепенно формируется уважение к психологическим феноменам. Человеку с высокой температурой сочувствуют больше, чем человеку с апатией. Поэтому психологически второе переживать зачастую сложнее.

Начните с сочувствия к себе. Из этой точки – сострадательного отношения к собственным психологическим фигурам, – возможно движение к улучшению.

Если вам сложно в этой ситуации сочувствовать себе и поддерживать себя, лучше обратиться к психологу. С помощью специалиста вы эту поддержку сначала получите извне, а потом научитесь продуцировать сами.опубликовано econet

Автор Марина Семилеткина

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