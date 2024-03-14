Почему настораживают слова "я вас услышал"

Мы часто в общении используем фразу "я вас услышал". Она имеет множество оттенков: от радостной готовности к сотрудничеству до снисходительного пренебрежения. Какой смысл люди вкладывают в эти три слова? "Я вас услышал"...

Вам нравится фраза: "я вас услышал!"? Ее часто говорят, это модно. Я понимаю, что она значит. Человек хочет прекратить объяснения, заявляет, что понял нашу позицию и пожелания. Но мне эти слова не нравятся. Неуместная фраза.

Не всем нравится фраза "я вас услышал"

Ее надо радостно говорить на приеме у врача, который подобрал хороший слуховой аппарат. О, теперь я вас услышал, доктор! Все отлично! Спасибо!

Или с помощью этих слов можно похвастаться тонким слухом; дескать, вы тихо говорили, шептали, а я вас все равно услышал, молодец я такой!

Однажды мы отдыхали на море в жаркой стране. И на рецепшен мне выкрикнул радостно бодрый молодой человек эти слова. Я просила принести чайник. И халат. Одного халата не хватает. Эти полезные вещи мне нужны: халат и чайник. Сотрудник понял, что я из России и отлично по-русски ответил: "я вас услышал!". Гаркнул так молодцевато.

Мы погуляли и вернулись, а в номере, представьте, стоят три дополнительные кроватки, аккуратно застроенные белоснежным бельём. Стало очень тесно, знаете ли. Пять кроватей в номере - немного много. На каждой подушечка лежит.

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Стало тревожно как-то: кто придёт спать на эти дополнительные кроватки? Вдруг сейчас к нам в номер заселят троих отдыхающих? Может, номера кончились свободные, а у отеля такая политика: в тесноте, да не в обиде! Полна горница людей…

Я спустилась снова и попросила чайник принести, а кроватки убрать. Один чайник и один халат. И снова молодой человек энергично крикнул: "я вас услышал".

Принесли три больших полотенца веселые сотрудники отеля. Белоснежные большие полотенца. Помахали, улыбнулись, но кровати не унесли. Халат и чайник тоже не дали. Я долго сидела в номере, похожем на палату в пионерлагере. И больше ничего просила. Можно полежать на одной постельке, на другую перейти. В сущности, это удобно. А чай попить в кафе.

Потом кровати унесли все же. И полотенца тоже. И принесли полную тарелку пирожных, которые я не ем. Второй халат дали на следующий день. И чайник. Работал другой молодой человек, который не кричал: «я вас услышал!», а просто записал то, что мне нужно.

Вот такая история про фразу: «я вас услышал!». Услышал, это хорошо.

Другой вопрос, что не понял. Почему-то так часто бывает с теми, кто эту фразу говорит. Они слышат, но не понимают. И, возможно, не желают понять, что же нам все-таки нужно…опубликовано econet

Автор Кирьянова Анна

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