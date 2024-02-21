Почему нас тянет к людям, с которыми нет будущего

Вступая в новые отношения, мы всегда надеемся на взаимное чувство, безоблачную радость и не верим, что что-то омрачит романтику любви. Но реальность часто не совпадает с нашими мечтами. И партнер оказывается совсем не таким, каким мы его нарисовали в своем воображении. Почему же тогда продолжаем упорно за него держаться?

Как быть, если человек, к которому вы привязаны и испытываете нежные чувства, причиняет вам боль? Между людьми пробегает искра и возникает симпатия. Завязываются романтические отношения. Но не всегда они несут безоблачную радость для обоих. К сожалению, случается так, что нас начинает тянуть к человеку, с которым просто не может быть будущего. Мы погружаемся в омут каких-то болезненных, мучительных отношений, неоднократно даем партнеру ещё один шанс и боимся отпустить вопреки всем доводам здравого смысла.

Когда с партнёром не может быть будущего

Почему мы продолжаем держаться за того, кто не может иметь здоровые, гармоничные отношения? Вот несколько причин.

1. Мы верим, что он знает и понимает нас

Ваши любовь затмевает драматизм отношений и боль, которую причиняет партнёр. Вы вопреки всему склонны видеть в нём что-то особенное. И от души верите, что он знает и понимает вас. Оптимизм пока не угас в сердце, и вам кажется, что вдвоем вам под силу преодолеть все имеющиеся проблемы в отношениях.

Но в реальности всё обстоит не так. Безудержное влечение с вашей стороны совсем не гарантирует абсолютного понимания между вами. И это создаёт трудности в и без того напряженных отношениях.

Может быть, у вашего партнера имеются проблемы, которые он не хочет обсуждать с вами. Или ему требуется разобраться с самим собой. Но это не ложно негативно отражаться на вашей жизни. Вы можете обеспечить ему дружескую поддержку. Но если ситуация наносит урон вашему психологическому благополучию, есть смысл просто прекратить отношения.

2. Мы верим, что поможем партнеру измениться

Эта утопия часто не позволяет людям бесповоротно разорвать токсичные взаимоотношения. Вы наивно верите, что в силах помочь партнёру измениться.

Но никто не может заставить человека меняться, пока он сам этого не захочет. И как бы вы не стремились наставить его на путь истинный, одного вашего горячего стремления всегда будет мало. Что можно сделать – это просто оставить партнера в покое и дать ему возможность самому вступить в единоборство со своими “демонами”.

3. Мы думаем, что сами во всем виноваты

Когда отношения заходят в тупик, тот кто ими действительно дорожит, начинает «прокручивать плёнку назад» и вспоминать, что же пошло не так. Припоминаются конфликты, ссоры, нежелание возлюбленного сделать шаг навстречу и прочие моменты.

И вы, как человек, настроенный более серьезно, вполне можете начать винить себя в происходящем. Почему так происходит? Здесь и не отжившая пока идеализация партнера, и боязнь посмотреть правде в глаза, и иллюзия, что, изменив своё поведение, вы еще можете что-то исправить в ваших запутанных отношениях.

4. Близкие люди советуют нам бороться за этого человека

Следовать советам других в этом вопросе – довольно провальная стратегия. Даже если советчики всем сердцем желают вам добра и пытаются объективно рассмотреть создавшееся положение. Но в личных взаимоотношениях под силу разобраться только двоим. Не может здесь быть ни судей, ни арбитров, ни советчиков. И только вам принимать решение, как быть дальше. В глубине души вы ведь понимаете, что с этим человеком у вас будущего нет. Поэтому не ищите поддержки на стороне, не плачьтесь в чью-то жилетку.

5. Мы уверены, что нас тянет к этому человеку, потому что мы его любим

Это заблуждение, к сожалению, удел многих. Не так уж сложно спутать любовь с влюбленностью или сексуальным влечением, когда вас ослепила страсть. Со временем, конечно, приходит трезвое понимание ситуации. И на фоне того, что в ваших отношениях не так уж много радости, вы начинаете сомневаться в том, нужен ли вам этот человек.

Кому-то бывает приятно пребывать во власти иллюзий и считать, что так и должно быть. Что в отношениях всё в порядке. И это несмотря на боль, разочарование, горечь, которые нам причиняют. Выход один – набраться храбрости, посмотреть правде в глаза и раз и навсегда разорвать этот замкнутый круг. Ведь в жизни будет еще много встреч, симпатий и надежд на счастье. Поэтому не стоит тратить драгоценное время на того, кто не является вашей судьбой. Отпустите его, возможно, так всем станет лучше.опубликовано econet

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