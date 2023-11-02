Почему надо забыть о долге, который невозможно получить

Вам не отдали долг? Мысль О ПОТЕРЯННЫХ ДЕНЬГАХ может буквально отравить жизнь. И не только потому, что обидно. Дело в том, что эти деньги создали невидимую связь между вами и должником, синхронизировали вас с ним. Вы часто думаете об этом человеке, испытывая гнев, обиду, раздражение. Этот человек теперь живет в вашей голове.

Кто-то взял у вас деньги в долг и не отдал. Или вообще украл, обманул, бывает такое. И вернуть эти деньги совершенно невозможно, такое тоже бывает. Вы приложили все усилия, приняли все меры, но ничего не получилось. Или вы не приняли меры, просто позвонили и написали несколько раз - и поняли, что вам ничего не отдадут.

Забудьте о долге

Мысль о об этих потерянных деньгах может отравить вам жизнь. И не только потому, что обидно и горько. Дело в том, что эти деньги создали невидимую связь между вами и должником, синхронизировали вас с ним. Вы то и дело думаете об этом человеке, думаете даже чаще, чем о тех, кого любите и кто вам дорог.

Думаете, испытывая эмоции: гнев, обиду, раздражение и печаль. Этот человек теперь живет в вашей голове, образно говоря. И между вами возникли невидимые узы, странная психологическая связь. Буддисты называют ее «кармической». Здоровье должника, его поведение и поступки могут отражаться на вашей жизни. Это несправедливо, но вот так получается.

Должник - непорядочный человек. Скорее всего, он по-прежнему будет выманивать деньги у доверчивых людей и совершать прочие нечестные поступки. Он в долгах как в шелках. Но живет себе и горя не знает, потому что все его проблемы переносятся на тех людей, у которых он что-то взял или украл. Добропорядочные люди расплачиваются за этого ловкача убытками и болезнями; они в одной системе с должником. Чем эмоциональнее о нем вспоминают, тем сильнее эта связь. И материальное положение может постепенно стать таким же, как у этого непорядочного человека. И проблемы будут возникать на ровном месте.

У писателя Чехова один человек взял в долг крупную сумму. Не возвращал, но писал покаянные письма с обещанием вернуть деньги. И Чехов попросил не напоминать про долг; мол, отдадите, когда сможете, голубчик. Умоляю вас больше про этот злосчастный долг не писать! Конечно, писатель так от великодушия написал. Но, возможно, он при своей чувствительности действительно ощущал сильное неприятное чувство и раздражение. Настроение портилось, на душе гадко делалось; а какой может быть успех или творчество в таком состоянии? Должник словно дважды его обирал: и деньги не возвращал, и энергию забирал своими письмами о невозможности вернуть пока деньги. «Пока!». То есть, продолжайте надеяться и портите себе кровь этими надеждами. И думайте обо мне!

Если деньги не отдают, а заставить вернуть долг вы по каким-то причинам не можете, надо забыть. Не думать об этом. Можно применить технику: пойти и бросить в воду камень. Пусть плохие мысли и неприятные чувства утонут и исчезнут. Нет смысла надеяться и переживать. Пусть связь с нечестным человеком разорвётся. Незачем принимать его судьбу и его проблемы на себя. Деньги пропали. Что же; надо усвоить урок и заработать новые. После того, как вы разорвали связь и «простили долг», начинаются улучшения в вашем финансовом положении. Постепенно потерянную сумму вам удастся компенсировать. А до этого никак не получалось!

Все верно: подсознательно вы рассчитывали на возврат долга, на эти деньги. Это первое. Второе - вы были в позиции жертвы, неудачника, обманутого простака. Это отнимало силы и уверенность. И третья причина - вот эта связь между вашей жизнью и событиями жизни должника. Три эти причины создают барьер и препятствие. Лучше мысленно обрубить связь. И никогда не вспоминать про безнадёжный долг или украденные деньги, которые невозможно вернуть. Тогда придут новые возможности и новые деньги. С которыми мы будем более осмотрительно обращаться: ведь мы получили опыт. Даже горький опыт идёт на пользу тем, кто умеет разрывать связи с плохим событием прошлого.опубликовано econet

Автор: Анна Кирьянова

Иллюстрации Andrea Torres Balaguer

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