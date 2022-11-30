Почему на близких нельзя долго злиться

Злость и гнев могут быть смертельно опасны! Прочтите и решите для себя: стоит ли давать волю отрицательным эмоциям или лучше научиться контролировать свой гнев?

Злость и гнев опасны. Они могут быть совершенно справедливыми и понятными, не за что себя корить. Могут такое зло причинить человеку или такую подлость проделать с ним, что злость и желание мести - это его личное право.

Злость и гнев опасны. Надо себя контролировать...

Но дело вот в чем: тот, кто испытывает сильную и долгую негативную эмоцию, становится ядерным реактором. Сломанным реактором; он как вулкан, который извергает раскаленную лаву и ядовитые испарения. Понимаете, в чем дело, - того, кто причинил зло, рядом нет. Обычно рядом его нет. А есть близкие. И вся страшная энергия гнева, все мстительные фантазии и гневные пожелания могут поразить именно их.

Это несправедливо. Но и зло обычно причиняют несправедливо. Жизнь бывает несправедливой, ничего не поделаешь. И надо вот о чем помнить: не в том дело, что надо всех прощать и быть кротким. И не в том дело, что злиться вредно. Может произойти перенос программы гнева и ярости на вашего же близкого человека. Его можно обжечь и отравить, совершенно этого не желая.

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От одной женщины ушел муж. Ушел нехорошо, подло, обобрал ее, не помогал материально, наоборот, оставил ей свои долги. Забрал бизнес и все имущество, которое было записано на его родственников. И женщина испытывала страшный гнев, она днем и ночью мучилась и переживала, представляла наказание бывшего мужа, - ее можно понять. Она только о нем и говорила. Не проклинала, но желала зла. И это тоже можно понять. А потом заболел ее сын, вот и все. Очень сильно заболел. Он был очень похож на отца, кстати. Просто вылитый... Или в другом случае мужчина гневался на начальника, который над ним издевался. Бывает такое. Уйти с работы он не мог, - где брать деньги для содержания семьи? И он выносил унижения, оскорбления даже, но в душе его жил гнев и ненависть. А потом заболела его жена. Сначала начала хиреть и слабеть, а потом нашли болезнь. Которую не могут вылечить.

Или женщина злилась на очень токсичную свекровь, но не могла той сказать и слова поперек. Терпела ради отношений с мужем. В итоге заболел муж. И у лучшей подруги, с которой женщина делилась своими переживаниями, произошла страшная авария, - хотя ведь не ей желали зла, совсем не ей! Или после измены мужа супруги продолжали жить вместе. Жена сделала вид, что все забыла, но ощущала постоянную сильную обиду и гнев. И внук обварился кипящим супом у них дома, получив серьезные ожоги.

Болеют домашние питомцы, если хозяин испытывает сильные негативные эмоции. К собачке или к кошке хозяин относится с любовью, даже иногда с избытком любви, ведь в трудной ситуации именно общение с питомцев снимает стресс и поддерживает. А потом животное заболевает и гибнет, много таких случаев в практике. Потому что хозяин - как извергающийся вулкан, как ядерный сломанный реактор, вот в чем дело. И он транслирует энергию гнева и ярости своей зверушке...

Вот это самое нехорошее в такой ситуации. Мало того, что человеку причинили боль, предали, обобрали, подвергают моральным истязаниям, так теперь он еще и близким может причинить зло невольно. Он сам становится токсичным, вот в чем дело. Он становится опасным носителем разрушительной программы, программы смерти. Поэтому злиться и мечтать о мести опасно. Не "нехорошо", "плохо", "некрасиво", "неэтично", - нет, не в этом даже дело-то. А в том, что злость и гнев причинят боль и страдание близким и ситуация усугубится.

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Надо себя контролировать в такой ситуации, решать проблему со своим состоянием. Люди прибегали к магии, чтобы излить гнев и злость по "правильному адресу", - но и этот способ не сулит ничего хорошего. С каждым магическим актом злость будет только усиливаться и становиться все более опасной и едкой. А мстительные желания, выпущенные на свободу, будут разрушать вашу жизнь. Врагу они тоже могут повредить, но основной вред будет причинен самому близкому окружению.

Старайтесь отвлечься. Контролируйте эмоции, - это возможно. Не давайте им захватить ваше сознание в плен. Можно молиться, если вы верующий человек: можно уйти в работу или работать со специалистом по гневу... Или просто с хорошим психологом поговорить, чтобы отпустило. Но долго злиться и гневаться нельзя, потому что энергия повредит тем, кто рядом. Даже если вы абсолютно правы, если ваш гнев справедлив, - через некоторое время он становится мощным разрушительным излучением. И губит тех, кого вы любите. Несправедливо. Понимаю. Но в жизни много несправедливого. Нужно беречь своих, - вот это самое важное.опубликовано econet.ru.

Автор Анна Кирьянова

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