Почему мы откладываем такие важные и нужные дела

Если заранее себя не насиловать обещаниями и зароками, планами и принуждением. Может, вы именно тот человек, которому нельзя строить планы и заставлять себя что-то делать. Не грузите свою тележку тяжёлой поклажей обещаний и требований. И станет легче делать то, что нужно.

Вы откладываете важные и нужные дела? Бывает, что планируете что-то, обещаете себе выполнить, довести до конца, сделать обязательно!,- а потом не делаете. Откладываете. Ищете себе оправдания. Ругаете себя и снова клянётесь завтра же это сделать. Или через час. И снова откладываете…

Каждое обещание - это ещё один мешок

Сейчас это называют «прокрастинация». И массу хороших советов дают: надо тщательнее планировать. Больше стараться! Записывать всё и по пунктам выполнять. И вы, наверное, это пробовали.

И стало ещё хуже.

Конечно, кому-то помогло составление плана и самопринуждение. Но чаще всего прокрастинация возвращается и усугубляется. И обещания, которое вы себе даёте, остаются невыполненными. Как и работа.

Одна писательница призналась - когда было ей надо писать предисловие к своей книге, она вымыла всю квартиру. Окна помыла тоже. Постирала белье. Разобрала вещи в шкафах. Испекла пирог. А потом села за стол с пирогом и заплакала от ненависти к себе - предисловие она так и не написала. Толстенную книгу написала, а предисловие - откладывала и не смогла написать…

Есть восточная мудрость: обещания, которые мы собираемся исполнить, планы, которые мы искренне хотим воплотить, задачи, которые мы ставим перед собой - это груз. Поклажа. И этот груз мы взваливаем на спину.

Каждое обещание - ещё один мешок.

Мы ещё шагу не сделали, а уже нагрузили себя тяжёлыми мешками. «Завтра я должен обязательно сделать это! И это! И ещё вот это! И это тоже, - я это откладывал, но завтра сделаю точно!». И с этим мешком мы отправляемся в завтрашний день.

Есть люди, которым не надо строить детальные планы и писать распорядок дня. Да, надо дописать статью. Я помню. Допишу, когда буду готов.

Да, надо подготовиться к собеседованию. Дай-ка взгляну на темы, что там вообще написано. Просмотрю сколько успею, потом ещё почитаю.

С утра я решил совершать пробежку и все никак не начну. Ну, сегодня просто выйду на улицу и пройдусь быстрым шагом. Захочу - побегу. Не захочу - не побегу...

Полегче надо, поспокойнее относиться к делу таким людям. И планировать мягко, без насилия над собой. И по кусочкам делать важное. Не взваливать на спину сразу тяжелённый мешок, который уже одним своим видом пугает и отнимает радость жизни.

Вам просто не хочется делать то, что вы запланировали. Мозг сопротивляется и отталкивает это дело. А вы грузите себя тяготами, обещаниями, заранее лишая сил...

Вы не безвольный человек. Наоборот, чаще всего. Когда вы чего-то хотите всей душой, вы отлично и быстро это делаете. Но ваша же сильная воля сопротивляется вашим же приказам, когда речь о ненужном или неинтересном деле. Вы сами себе сопротивляетесь. Прокрастинация - это конфликт между разумом и волей.

Чем больше вы себя насилуете, тем хуже результат. Скучное предисловие писать скучно. Неинтересно. Душа не лежит к этому делу. И бегать ранним утром скучно и тяжело. Но если начать - потихоньку втянешься. По шажочку. Начать с прогулочного шага, а потом перейти на спортивную ходьбу. А потом можно и побежать. Если захочется. Если силы будут…

…А силы будут, если заранее себя не насиловать обещаниями и зароками, планами и принуждением. Может, вы именно тот человек, которому нельзя строить планы и заставлять себя что-то делать. Не грузите свою тележку тяжёлой поклажей обещаний и требований. И станет легче делать то, что нужно.

Но доверьтесь себе все же. И подумайте: может быть, вы так отчаянно сопротивляетесь именно потому, что это вам не нужно? Вымученное предисловие, которое никто не читает? Или бег по пыльным и грязным улицам, который можно заменить плаванием в прохладном бассейне? Или работа, которая принесёт деньги, но лишит вас чего-то более важного и ценного? Вы не откроете свой бизнес, не снимете фильм, не побудете со своим ребёнком ещё полгода-год?..

Этот вопрос надо честно себе задать. Иногда всё дело именно в этом…опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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