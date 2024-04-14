Почему мы отказываем себе в удовольствиях: 4 причины

✅Эме Фальчук, психотерапевтка из Бостона, объясняет, что в основе наших ОТКАЗОВ от УДОВОЛЬСТВИЙ лежит страх потери. «Если я не откроюсь радости, я ее не потеряю и мне не будет больно». Примерно так мы думаем, отказывая себе в радостях. Но это неправильно. Что делать?

Мы так стараемся выжить изо дня в день, что удивительно становится сколько раз мы отказываем себе в удовольствиях. Когда мы ограничиваем себя, мы отказываемся и от жизни. На это есть несколько причин. Причины отказа:

Чувствуйте себя живыми – 4 причины отказа себе в удовольствиях

Потребность в сохранении нашей идентичности

Идеализация себя

Мы ждем разрешения от других

Наши убеждения удерживают нас на месте

Как получать удовольствие

1. Потребность в сохранении нашей идентичности

У всех нас есть определенные привязанности и даже одержимости, касающиеся компонентов нашей идентичности (имя, статус, имущество, физическое тело), потому что нам кажется, что вот это все — мы и есть. Эти материальные вещи — и есть мы сами. Мы боимся того, что отдаляет нас от этих вещей, и тогда возникает чувство полного экзистенциального обнуления. Из-за нашей привязанности к материальному и страха потери, который лежит в основе привязанности, мы много времени уделяем тому, чтобы поддерживать ее. В этом процессе наше думающее эго не задействовано в пробуждении внутренней мудрости. Наши мудрость, дух, истинная миссия — все это спит. А именно там, рядом с ними — ключ к удовольствию. Внутреннее «я» ждет воли разумного эго, чтобы активироваться. А оно, в свою очередь, занято охраной наших материальных привязанностей.

2. Идеализация себя

Мы создаем тот образ себя, который достоин чувствовать себя любимым, принятым, защищенным. На создание и поддержку этого образа тоже нужны время и усилия. Мы должны выражать «хорошесть» и прятать «плохость». Но у всех людей есть две стороны, и если мы не принимаем наши недостатки, то мы никогда не становимся собой. Если же вы принимаете себя полностью, настоящего себя, то это и позволяет вам получать радость от удовольствий.

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3. Мы ждем разрешения от других

Дети ждут от взрослых удовольствия: еды, любви, принятия. Обычно это взрослый дает ребенку разрешение на удовольствие (гулять с друзьями, купить игрушку). Многие из нас так никогда и не выходят из этого состояния зависимости от чьего-то разрешения. А ведь только мы сами способны испытывать удовольствия когда захотим. Но нет — нам нужно разрешение: и мы выбиваемся из сил в поисках чужого одобрения. Мы хотим заслужить право считаться кем-то хорошими и заслужить удовольствие.

4. Наши убеждения удерживают нас на месте

Наши представления об удовольствии обычно формируются в юном возрасте. Возможно, нас учили, что удовольствие — это эгоизм или грех, или что мы должны выбирать между удовольствием и ответственностью — мол, на двух стульях не усидишь.

Проблема в том, что у нас негативная мотивация: мы делаем все, чтобы избежать негативного опыта. Ведь страх потери — это не только страх смерти, но и страх старения, страх быть униженным, страх разлуки и покинутости и так далее. Мы тратим все наши силы на то, чтобы что-то плохое с нами не произошло. И так наша энергия не течет свободно: она зажата, ее направляют страх и недоверие. Выход — это провести работу над собой, убеждая себя в том, что

негатив — неотъемлемая часть пути, весь путь — это не подъем и спад, а континуум. И тогда мы можем больше не бороться изо всех сил с потенциальным негативом, мы можем просто жить.

Тело и удовольствия

Вильгельм Райх, пионер телесной психотерапии, говорил, что история заморожена в теле, а тело — инструмент подавления эмоций. Таким образом, тело блокирует удовольствие через дыхание, напряжение мускулов, ограничение движения и так далее. Люди, которые испытали травматичный опыт, чаще других используют тело в качестве защиты от эмоций. При опыте травмы работа с телом очень важна. Для того чтобы испытывать удовольствия, мы должны иметь достаточно большое вместилище, которое может их удержать. Если на физическом плане мы зажаты, эмоции выплескиваются.

Как получать удовольствие

Сначала пересмотрим все, чем мы ограничиваем удовольствие. Задайте себе следующие вопросы:

Что вы думаете об удовольствиях?

Каким был ваш опыт удовольствий в детстве, юности? Какие выводы вы сделали тогда об удовольствии?

Верите ли вы в то, что есть только две категории: плохо и хорошо?

Считаете ли вы, что должны выбирать между ответственностью и удовольствием?

Считаете ли вы, что должны отказаться от удовольствий в пользу духовности?

В какие моменты ваш мотив — страх?

Сколько раз вы решали, что вы — хозяин своей жизни, а значит и удовольствий?

Помогло ли вам принятие своего гнева и фрустрации освободить энергию?

Каким образом ваше тело блокирует энергию? Дышите ли вы глубоко и свободно? Чувствует ли ваше тело себя более свободно? Позволяете ли вы своему телу спонтанность, свободу движений?

Зависит ли ваше удовольствие от одобрения других?

Как ваша привязанность к идеальному образу себя тормозит вас в удовольствиях?

Удовольствие — это чувственный опыт. Мы чувствуем его в определенный момент времени, в котором нужно присутствие. Многим из нас сложно получать удовольствие, будучи привязанными к прошлому или сфокусированными на будущем.

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Не эгоизм

Я никогда не слышала, честно говоря, чтобы кто-то говорил: «Мне так неловко. Я эгоист, да?». Мы можем быть сфокусированы на себе, но эгоисты ли мы? Так почему же мы так часто спрашиваем себя не эгоисты ли мы, когда речь заходит об удовольствии?!

Все связано с тем, что мы думаем о наших нуждах. Многих из нас учили ставить других на первое место. Нам говорили, что любить — это отдавать. Мы думаем, что если позволяем себе удовольствие, то наше внимание к другим ослабевает. А если мы менее внимательны, мы боимся, что нас воспримут как менее любящих, и мы рискуем потерять связь с другими — а эта связь очень важна для нашего «детского» сознания.

Тем не менее, мне кажется, что в этом беспокойстве об удовольствии и эгоизме есть своя красота и мудрость. Мы думаем о нашей человечности, думаем о страдании других и страдаем от отсутствия удовольствия. Мудрость этого сомнения в том, что мы можем исказить удовольствие так, что оно и вправду становится эгоистичным. Часто, если мы погружены в наше эго, в наше детское, дуалистическое, материалистичное сознание, движимое больше страхом, чем любовью, то наше «удовольствие» бывает действительно эгоистичным, потому что эго — это все, что в нем есть.

Когда мы работаем над собой, чтобы стать более зрелыми, мы можем наконец взять на себя ответственность не только отдавать, но и принимать. В таком случае, удовольствие — необходимое условие для понимания и активации нашей жизненной цели. А лишение себя удовольствия и есть настоящий эгоизм. Вы не поверите, но некоторые люди не хотят быть ответственными за собственное удовольствие, но именно через удовольствие мы чувствуем себя «живыми», именно в этом ощущении и обитает наша сущность. Это то, что мы приносим в мир как наш вклад в него.опубликовано econet

Автор Эме Фальчук

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