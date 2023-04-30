Почему мужчины женятся: 2 основные причины

Конечно, могут быть и какие-то другие причины для женитьбы, но по моему мнению, все же именно эти две причины являются основными, а уже все остальные так или иначе вытекают из этих двух.

В наше время, будем откровенны, мужчины не особо спешат узаконивать отношения и вести свою женщину под венец. Они скорее предпочитают годами "присматриваться" к своей избраннице, или же сразу предупреждают, что женитьба не входит в их планы и вообще все эти формальности не для них. Но все же есть и те, кто готов жениться и создать семью со всеми вытекающими из этого решения последствиями. Так какие же это причины, что заставляют их решиться на такой ответственный и серьезный шаг? Как по мне, то таких основных причин всего две.

Почему мужчины женятся

1. Мужчине "удобно" жениться на этой женщине

Представим ситуацию. Мужчина встречается с женщиной, которая изо всех сил пытается ему понравиться, при этом она еще и хороша собой, симпатичная и главное заинтересована в нем больше, чем он в ней. А мужчины, кстати, это очень хорошо чувствуют. И вот эта женщина всеми возможными способами "заслуживает" его любовь: готовит невероятные блюда, ублажает его в постели, заботится о нем, не "выносит мозг" и вообще совсем ничем его напрягает и вроде как и ни к чему не принуждает. Но при этом, всеми силами пытается убедить мужчину, что она идеальная кандидатура на роль хорошей и примерной жены.

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Поэтому со временем мужчина начинает задумываться: «А действительно - почему бы и нет? Удобно же!».

То есть, если у этого мужчины было целью найти себе именно "удобную "женщину, в которой идеально бы сочеталась роль любовницы, кухарки, иногда "мамочки" и главное, чтобы эта женщина могла организовать ему полный комфорт и спокойствие, то он действительно на ней женится. Ведь он захочет получить весь этот комфорт на постоянной основе, так сказать - 24/7.

Но важным моментом здесь является еще и то, что эта женщина НЕ жила и НЕ хотела жить с ним ДО брака, то есть она, конечно, могла приходить к нему в гости и даже оставаться на несколько дней и вот тогда-то и блеснуть своими, например, великолепными кулинарными способностями или навести порядок в его квартире, но при этом она четко дала понять, что просто так жить с мужчиной, как сейчас говорится, в гражданском браке, она не будет, ведь у неё другие ценности и приоритеты. И вот тогда мужчина понимает, что «халявы» не будет, и если он хочет постоянно купаться в любви и ласке этой женины, а вдобавок еще и получить все удобства, то ему надо жениться, и он женится.

2. Мужчина действительно влюбился в эту женщину

Если мужчина действительно искренне влюбился в женщину, то вопрос о том, как «заставить» его жениться, здесь в принципе не возникает. Ведь он сам готов сделать ей предложение руки и сердца, и это даже несмотря на то, что женщина может совсем не демонстрировать ему какие-то свои невероятные способности и не убеждать его, какая же она классная и как же ему будет с ней хорошо.

Любимой женщине достаточно просто быть, и этого действительно уже достаточно. Более того, часто бывает так, что уже мужчина, а не женщина пытается показать себя во всей красе и со всех сил старается сделать её счастливой, а если она еще и отвечает ему взаимностью и также дарит свою любовь и нежность, тогда о чем здесь вообще думать?

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"Ведь её же еще могут и увести, а я не хочу и не могу её терять! Надо жениться" – думает мужчина. И вот, спустя некоторое время, будучи абсолютно счастливым и главное уверенным в правильности СОБСТВЕННОГО решения, он действительно женится на этой женщине. Ведь он понял, что это действительно его родной человек.

Надеюсь, вы заметили в чем разница между первой и второй причиной, из-за которой мужчина может захотеть жениться. Почувствуйте эту разницу, ведь это действительно важно.

Конечно, могут быть и какие-то другие причины для женитьбы, но по моему мнению, все же именно эти две причины являются основными, а уже все остальные так или иначе вытекают из этих двух.

Желаю вам жениться или выходить замуж всегда только по второй причине.опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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