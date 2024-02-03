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Почему мужчины возвращаются после расставания: 4 причины

Источник: zen.yandex.ru 03 февраля 2024 7406
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Неважно, сколько вам лет, какой у вас жизненный опыт и как вы образованны. Расставаться всегда больно.

Почему мужчины возвращаются после расставания: 4 причины

Для людей естественно стремиться к близким отношениям и всеми силами сохранять привязанность. Такое поведение запрограммировано мозгом человека. Если расставание происходит, боль из-за этого может быть сильнее физической. Но проходит время. Все забывается. Боль утихает. И тут как гром среди ясного неба появляется бывший. В такой ситуации главное успеть снять розовые очки и спросить себя: зачем? Что ему нужно?

Зачем он вернулся?

Причин для возвращений великое множество. И не стоит тешить себя иллюзиями, думая, что вы самая лучшая и он наконец-то это понял. Это может быть так, но нельзя исключать и другие варианты.

Мужчину тяготит одиночество.

Многие люди не хотят быть одни, а потому готовы быть с кем угодно. Даже с теми, кто не нравится или неприятен.

В данном случае, мужчина устал от одиночества, никого не встретил и хочет вернуться.

Но это не значит, что он любит женщину, «все понял и изменился».

А вот другой вариант: мужчина «все понял и изменился».

Такое бывает нечасто. Человек осознал, что женщина ему по-настоящему дорога, он не хочет ее потерять. Он понял, что только с ней мог быть самим собой, был счастлив, любил и был любим.

А потому решил измениться, проделал работу над собой.

Но часто мужчины используют фразу «какой я был дурак, я все понял!», как предлог, чтобы вернуться.

Хотя за этими словами ничего не стоит. 

Мужчина возвращается, потому что пока не встретил кого-то получше.

Сегодня он встречается с Машей, завтра с Катей, послезавтра с Юлей. Но они не похожи на Люду, с которой он расстался. 

Люда его внимательно слушала, была доброй и заботливой. А остальные хотят быть в центре внимания сами, ждут, чтобы о них заботились. 

Пока мужчина не встретил удобную женщину, он может снова и снова возвращаться к терпеливой Люде.

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Почему мужчины возвращаются после расставания: 4 причины

У женщины есть то, что нужно мужчине 

Какой-то ресурс, может быть, что-то материальное или нематериальное, но необходимое мужчине.

Например, женщина выиграла в лотерею, и «любимый» тут как тут.

Эта история всегда про использование. Такое бывает и с мужчинами. Разбогател, стал знаменитым, и бывший партнер вернулся. Но искренних чувств тут нет, только расчет.

Какой бы ни была причина, довольно быстро после воссоединения старые проблемы дадут о себе знать. Весь если бы не они, люди были бы вместе.

Единственный случай, когда все будет действительно по-другому: если человек и вправду понял свои ошибки и начал меняться.опубликовано econet

Автор Анна Погребняк

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P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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Анна Погребняк психология отношения любовь

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