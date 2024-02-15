Отношения мужчины и женщины лишь тогда будут прочными и долговечными, если они основаны на равенстве и взаимоуважении. Ключевым моментом здесь является вопрос - откуда берется пренебрежение. И почему женщина теряет уважение к своему мужчине?

Есть несколько веских причин того, почему мужчина разрывает отношения с женщиной. Но возникает вопрос: "А нужен ли такой мужчина вообще?"

Почему женщину бросают

Гуляет по сети текст о том, почему мужчины уходят от женщин. Там все просто - женщины делают ошибки, вот почему. Какие?

Если коротко:

а) Пренебрежение со стороны женщины (какой мужчина это потерпит?!)

б) Вторжение в личное пространство мужчин (у мужчины должен быть свой уголок тишины)в) Отсутствие благодарности. Лев кормит свой прайд, одевает, содержит - а благодарности с гулькин нос.

г) Женская неухоженность и запущенность, когда женщина в доме. Лев, понимаешь, одевает и кормит, а вы совсем себя дома запускаете, пока он, на минутку расслабившись в личном пространстве, теряет контроль.

д) Мужчина просто не любит женщину, ну что тут поделаешь... Даже ухоженность не поможет.

е) Плохое самочувствие рядом с женщиной (она постоянно чем-то недовольна, а должна быть Праздником).

Пишу, конечно, с сарказмом, хотя и не перестаю удивляться тому, что подобные статьи по-прежнему очень популярны даже в женской среде (с комментариями вроде "да, девочки, это очень-очень важно помнить!"). Почему "даже?" Женщина в подобных статьях уподобляется обслуге, которая должна обхаживать своего господина и повелителя, а если она этого не делает (и это КЛЮЧЕВОЙ момент) - то по причине собственных личностных недостатков. Этим же ключевым моментом страдают и зеркальные статьи про то, что должны делать мужчины для того, чтобы до них снизошли королевы и в чем их ошибки, раз королевы бросаются искать принцев где-то на стороне.

Конечно, бывают ситуации, когда именно личностные особенности одного из партнеров являются тем, что разваливает отношения. Так бывает, но тогда, как правило, такие отношения долго не длятся - личность не спрячешь, она в первые же встречи будет торчать и мозолить глаза (если уж такая несовместимость). Но значительно чаще бывает иначе. "Оттолкнемся" от статьи, чей решительно настроенный автор пишет о том, что первой причиной является "пренебрежение со стороны женщины". Ок, не буду вдаваться в попытки прояснить то, что именно понимается под этим словом, сойдемся на том, что это "неуважение".

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Ключевым моментом здесь является вопрос - откуда берется пренебрежение. Если люди уже оказались в паре, то изначально его не было. ЧТО ТАКОГО произошло в ОТНОШЕНИЯХ пары, что женщина потеряла всякое уважение к мужчине? Да, это могут быть какие-то патриархальные представления о том, что "мужик должен зарабатывать в три раза больше женщины, иначе он не мужик". Я с таким сталкивался. Но нередко встречается ситуация, когда это уже мужчина что-то такое вытворяет, что изначально очень доброжелательно настроенная женщина теряет уважение. Но именно этим вопросом - "что такое происходит в отношениях" в большинстве случаев не задаются авторы пособий "что не так сделали...".

Что такое творится в вашей паре, что женщина постоянно недовольна и несчастна вместо Праздника? Только ли в "плохом нраве" дело? А что происходит в жизни женщины, что она вторгается в личное пространство, когда лев изволит почивать на диване, и она еще не выделяет время для своей "ухоженности" в быту? Может, хочет, чтобы Его Величество что-то сделал в быту, потому что вставание с дивана - это уже праздник с его стороны?! Игнорирование того, что если вы пара, то очень много феноменов в ней рождается именно в отношениях, а не как следствие личной "порочности" кого-либо, дает гигантский простор для обвинений всех и вся (ну, и для самообвинений тоже, если вы считаете, что именно вы тот самый человек, который в одиночку отвечает за комфорт в доме). Так что при виде подобных статей можно раз за разом их дополнять вот этим: "ок, не делает. А что в отношениях происходит, что она не делает? Порочность натуры пока не предлагать".

Так тяжело пробивается мысль, что отношения - это процесс, в котором люди взаимно влияют друг на друга, а не случайное сочетание двух неизменных величин. И если ты берешься вешать всех собак на партнера, то имеет смысл задаться вопросом - откуда эти собаки вообще появились, и каков твой вклад в то, что они так разжирели.опубликовано econet

Автор Илья Латыпов

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