       Почему мужчины начинают отношения с женщинами намного старше себя: Мнение психолога

Сегодня пары, где женщина существенно старше мужчины, не редкость. Тем не менее, с точки зрения психологии, это любопытный феномен — о нем расскажет психолог Надежда Гришина.

Сразу оговорюсь: цель этого материала не выносить диагнозы людям, которые состоят в таких отношениях, а наоборот, понять их. Ведь когда речь заходит о чувствах, никто из нас ни от чего не застрахован.

Психолог о том, почему мужчины начинают отношения с женщинами намного старше себя

У популярного психолога Михаила Лабковского есть такой афоризм про три «В», которые не имеют никакого значения в отношениях — вес, возраст и внешность. Я думаю, он имеет в виду, что эти три «В» имеют значение скорее для нашей рациональной части, которая размышляет о статусе, о том, что подумают люди, о практичности и о возможных выгодах для себя. Но что касается эмоций и переживаний — тут рациональное бессильно.

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Психология помогает оживить чувства и научиться их выражать и проживать. Ведь с помощью чувств человек может создать для себя жизнь, в которой кроме долга есть такие составляющие, как радость, интерес, наслаждение, а также право выбирать самому, что сделает его счастливым.

Право жить согласно своим чувствам — это относительно недавнее достижение общества. Еще поколение назад развод считался чем-то позорным. Высовываться и проявлять инициативу было наказуемо. Гомосексуальность лечили электрошоковой терапией. Женщины без детей подвергались остракизму. Брак с человеком другой расы, культуры или религии вызывал приподнятые брови.

Но для партнерских отношений важна не разница в возрасте биологическом, а разница в том, кто сильнее и взрослее психологически. Сила в этом контексте означает независимость в решениях и способность удовлетворять свои потребности, опираясь на себя, то есть «стоять на собственных ногах». Иметь собственное жилье, собственный заработок, собственные интересы, мнения и хобби, собственных друзей. Уметь самостоятельно справляться с трудностями и проблемами жизни, а для остального — в нужный момент обратиться к правильному человеку и знать, чем заинтересовать и отблагодарить его.





Так почему мужчины порой вступают в отношения с женщинами сильнее себя, а женщины, соответственно, — с мужчинами слабее их?

В отношениях уже давно установлена взаимосвязь между психологическими характеристиками партнера и родительской фигурой отца (для девочки)/матери (для мужчины). Эти характеристики неочевидны, но принцип работает так: партнер воссоздает в отношениях такую психологическую атмосферу, которую человек чувствовал в детстве в родительском окружении. То есть если мужчина вырос в семье, где мать заставляла его часто испытывать чувство вины, то бессознательно он найдет себе жену, которая может совершенно по-другому выглядеть и по характеру тоже может быть совсем другой, но вот чувство вины в отношениях с ней будет присутствовать в том же объеме, что и в детстве.

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Когда мужчина оказывается в отношениях с женщиной старше себя, она обычно в какой-то степени опекает его и защищает от превратностей жизни и трудностей выживания в социуме. Это логично: ведь с возрастом люди реализуются в какой-то профессии, получают материальную стабильность, востребованность, успешность. И обычно всего этого больше у того, кто старше, а с этим запасом наступает возможность заботиться не только о себе, а еще и о ком-то другом, к кому есть чувства и к кому лежит душа.

В психологии более сильная, покровительствующая женщина — это проявление материнской фигуры, потому что ребенок получает заботу от матери в одностороннем порядке и безвозмездно. При этом закон психологического развития таков: пока мальчик не получит от матери необходимых для роста и укрепления его психики вещей, этот голод и пустота будут оставаться в нем.

Потребности мальчика на пути становления юноши и затем мужчины — это восхищение, поддержка, вера в его способности, похвала за инициативу. Если в этих аспектах остался дефицит, мальчику трудно научиться конкурировать, управлять собой и достигать поставленных целей.

Став взрослым, мужчина продолжает искать. И когда в поле его зрения попадается женщина, похожая на ту, что способна дать ему искомое, бессознательный голод тянет его к ней. Метафорически он находит себе «более хорошую» мать, более теплую и поддерживающую, и добирает у нее то, чего не получил от реальной матери. У каждого это свое: может, привязанность, может, восхищение, может, принятие и поддержка в ситуации сомнения или проигрыша.

Может, просто вкусную еду, покой и свободу быть собой. Может, внимание к своим рассказам, подвигам и интересам. Может, разрешение заниматься тем, что нравится, и веру в свои способности. И человеку в этом хорошо, он счастлив и чувствует наполненность и гармонию. «Как же мне здесь здорово!» — думает такой мужчина, с обожанием глядя на свою избранницу.

Что же получает в этом случае женщина?

Глаза, которые смотрят на нее с обожанием. «Это любовь, — думает она, — что еще это может быть?» Если мужчина моложе, это лестно для ее женской самооценки, которая начинает падать с возрастом.

Эти отношения продлевают золотое время ее привлекательности и соблазнительности. Также она реализует потребность заботиться, быть нужной, важной, незаменимой, способной давать, влиять и осчастливливать кого-то.

Минус в том, что в таких парах часто возникает проблема с проявлением благодарности, потому что мужчина в этих отношениях бессознательно сохраняет позицию ребенка, который инстинктивно берет любовь и заботу матери, не задумываясь о благодарности в ответ.

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Ребенок знает, что мать никуда не денется, в отличие от взрослого, который должен понимать, что другой взрослый имеет свободу выбора и помогает, потому что решил так поступить. И поскольку формально отношения имеют характер «муж — жена», то рациональное начало женщины, ожидающей благодарности, конфликтует с бессознательным мужчины, не подразумевающим ее.

Что удерживает женщину в этом конфликте? Психологический механизм проекции. Женщина оказывает заботу мужчине, хотя на самом деле внимание и забота нужны ей самой. Что успех в профессии или бизнесе достигается за счет игнорирования собственных потребностей — в отдыхе, заботе о здоровье, самовыражении, наслаждении.

Многие люди с детства не научены удовлетворять собственные потребности и ставят счастье и комфорт близких людей выше своего. Привычка обращать внимание и тратить свою энергию вовне, а не вовнутрь, приводит к тому, что силы тратятся, но потребность остается незакрытой.

Бессознательно женщина стремится делать что-то для объекта своей заботы, мечтая, что ей сделают то же самое в ответ, но только этого никогда не происходит. Задача — в том, чтобы учиться определять собственные потребности, осознать свое право на их удовлетворение. Для этого нужно научиться заявлять о них, просить о том, что нужно, и взять ответственность за свои потребности на себя. Когда это происходит, болезненная необходимость в подтверждении своей значимости со стороны другого человека уходит.

Но все-таки главное, что удерживает женщину рядом с более слабым, чем она сама, партнером — это безопасность. Кроме обожания женщина получает еще и возможность реализовывать свою важность и покровительство, а для этого нужен кто-то, кто согласен быть ведомым.

Как правило, у этого типа женщин есть сложности в отношениях с мужчинами, которые сильнее ее или равны по статусу. Почему? Потому что к тому, кто сильнее, нужно совсем другое отношение, не сверху вниз, а снизу вверх. Это представляет угрозу для эго. Кому охота становиться штурманом, если у тебя уже есть права пилота? Даже если они равны, два льва в одной клетке не уживаются, и семейная жизнь, представляющая из себя постоянную конкуренцию за реализацию своих желаний, принципов и вкусов, невыносима ни для кого.

Кроме своего эго, в сильной женщине есть еще одна часть, которую она тщательно оберегает. Те, кому комфортно со слабыми, как правило, выросли рядом с жесткими и тираническими отцами, от которых они в свое время натерпелись оскорблений и страха.

И доверяться, и открываться сильному мужчине для нее значит снова «подставлять» себя под плохое обращение, ведь никакого другого она не знает. Глядя на отца, девочка перенимает от него те качества, которые, как она видит, обеспечивают ему успешность: работоспособность, активность, целеустремленность.

Что же касается идеи, что сила женщины в ее слабости, — вот здесь-то и травма. Слабая женщина — это девочка для битья, тряпка, и маленькая внутренняя девочка сейчас под надежной защитой от травмирующих сильных мужчин. Побег от них бессознательно облекается в разные оправдания — все какие-то неподходящие, ненадежные, все женатые, нет нормальных мужиков, не могу встретить такого, чтоб понравился, и так далее.

Чего ждать от союза, где женщина сильнее?

Даже при наличии всех этих страхов женская потребность в сильном плече и каменной стене не исчезает, и женщина часто тоскует по проявлениям силы со стороны своего партнера. Как бы сильна ни была нежность и привязанность, уважать того, кто слабее тебя, сложно. Эта неудовлетворенность может принимать форму жалоб, конфликтов, обид. Хотя нередко женщины устают от такой ситуации и находят в себе готовность столкнуться с одиночеством и неизвестностью (особенно если нет общих детей), для многих перспектива встретиться со страхом менее привлекательна, чем то, что есть.

Для мужчины же такая ситуация вполне себе выгодна, потому что, в отличие от женщины, он добирает у нее то, чего в свое время ему не хватило, и понемногу укрепляется.

В принципе, эта ситуация более благоприятна, чем та, где мужчина не может оторваться от своей биологической матери и при этом начинает запутанные отношения с молодой и слабой партнершей (вспомните «С легким паром»). Но если он растет, то в какой-то момент у него созревает естественная потребность отделиться и стать самостоятельным. И тут могут начаться проблемы. Прежде всего — в сексуальной жизни, потому что в психике присутствует табу на секс с матерью. Может появиться любовница.

Если происходит разрыв, он обычно сопровождается очень сильным чувством вины со стороны мужчины, потому что хотя бессознательно он брал как ребенок, рациональная его часть осознает то, что другой человек реально многое вложил в него. И тем не менее этот разрыв вполне может стать для него стартом в ответственную взрослую жизнь.

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Не буду слишком драматизировать, многие пары находят для себя определенный баланс, в котором отношения могут быть долгосрочными. Это возможно, если не происходит перевеса ни по каким пунктам: женщина не переутомляется от чрезмерной опеки, а мужчине вполне хватает того уровня самодостаточности и реализации, который у него есть, чтобы чувствовать себя хорошо.

Такая ситуация намного лучше для мужчины, чем затянувшаяся жизнь с авторитарной матерью, которая критикует, советует, говорит, что делать, упрекает, разочаровывается — и при этом заботится, заботится, заботится и решает все его проблемы во всех областях.

В такой ситуации мужчина направляет свое внимание либо в компьютерные игры, либо в азартные, либо разочаровывается в жизни и уходит в алкоголь и другие виды деградации. Поэтому, если мужчине удалось избежать этого пути, на котором «сложили головы немало добрых молодцев», то не нужно его недооценивать.опубликовано econet.ru.

Автор Надежда Гришина

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