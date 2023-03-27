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Почему мужчина молчит

Автор: Econet 27 марта 2023 6698
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В личных отношениях бывает трудно понять поведение мужчины. Почему он не желает разговаривать, стремится к одиночеству, не идет на контакт с женой? Женщине не стоит пугаться мужского молчания, гораздо важнее понять причину и мудро реагировать на замкнутость мужа.

Почему мужчина молчит

Мужчины по природе своей не склонны обсуждать свои переживания, тревоги, чувства. И этим отличаются от женщин. Поэтому в паре часто возникают осложнения: она не понимает, почему он молчит. А для него это – нормальное состояние.  

Причины мужского молчания  

Воспитание

Для многих мужчин молчаливость – это не черта характера, а социальный навык. Стереотип, что мужчина должен быть немногословным, идет рука об руку с утверждениями «мальчики должны быть сдержанными», «мальчики не плачут».

Пока мы не научились говорить ребенку: "Обращай внимание на свои чувства". Родители сами приучают мальчиков сдерживать эмоции и быть молчаливыми. Мальчикам прививают умение постоять за себя и отвечать за свои поступки, что и способствует их замкнутости.  Если де девочка плачет и капризничает, это воспринимается нормально. 

Разница между женщинами и мужчинами

Женщина, переживая, плачет или говорит без умолку. Это ее естественный способ выплеснуть эмоции. Мужчина же чаще замыкается в себе. Когда женщина обращается к нему «Дорогой, нам надо поговорить», мужчина может попросту впасть в ступор. Он понимает, что не переговорит свою партнершу, проиграет ей в словесной битве. 

У женщин более активны области мозга, отвечающие за эмоции. И даме становится легче, когда она говорит. Мужчина не имеет такой особенности.

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Почему мужчина молчит

Он недоверчив

Мужчина склонен отмалчиваться, потому что уверен, что его не поймут. Он имеет свои страхи, но боится поделиться проблемой, чтобы не показаться слабым. 

Возможно мужчина выбирает закрытость, так как в прошлом он сделал попытку открыться перед женщиной (например, матерью), но опыт оказался неудачным – она не проявила отзывчивости и готовности помочь. Если женщина хотя бы раз отказалась прислушаться к эмоциональным потребностям мальчика / мужчины, он не станет делать новых попыток раскрыть свою душу.  

Молчаливые выбирают разговорчивую партнершу

Нередко мужчины-молчуны создают семью с истеричными женщинами. Их приятно удивляет, что женщина умеет эмоционально, ярко реагировать. Эмоциональная спутница жизни как бы чувствует за них двоих. 

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Мужчина устал или расстроен

У него был трудный день на работе, поэтому вполне естественно, что муж не хочет разговаривать дома. У него одно желание – отдохнуть. Молчание супруга задевает жену: она ждала его возвращения домой, чтобы поделиться своими впечатлениями, пообщаться. А супруг устал и расстроен. Он ищет уединения, чтобы обдумать свои проблемы. И здесь жена должна отнестись с пониманием и чуткостью такому поведению партнера. Желательно просто оставить его в покое, дать возможность восстановить силы, а завтра вы обо всем поговорите.

Разлюбил и охладел

Если раньше он был интересным собеседником, а сейчас старается отмалчиваться, то, вероятно, он разочарован общением с женой (она не умеет слушать, провоцирует ссору, сосредоточена только на себе). Есть немало семей, где между мужем и женой отсутствуют понимание и поддержка, а со временем отношения совершенно исчерпывают себя. И мужчина не имеет общих тем для разговора с супругой.опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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