Почему мужчин пугают независимые женщины

На независимую женщину реагируют те, кто не могут, как она. Ведь оценка другого начинается тогда, когда нечего оценивать в себе или когда собой серьёзно не доволен.
Вчера я думала на тему зависти и оценки поведения окружающих, поэтому сегодня я вспомнила о независимых женщинах и решила снова рассуждать на свою любимую тему независимости и ответственности.
Для начала освободимся от стереотипов:
С этим разобрались.
Теперь нужно определить, кто же она - независимая дама, которая не даёт покоя многим вокруг.
Это будет общий и явно субъективный портрет, но вы всегда можете поправить его под себя.
Независимая женщина:
Портрет, в общем и целом, готов.
Так почему же она пугает, её боятся, такую женщину?
Не факт, что она пугает.
Возможно, это все вместе и даже больше, а где-то меньше.
Но ясно одно. На такую женщину реагируют те, кто не могут, как она. Ведь оценка другого начинается тогда, когда нечего оценивать в себе или когда собой серьёзно не доволен.
Таких мужчин тоже оценивают и обсуждают. Просто женщина - менее частый пример независимости в нашем традиционном, погрязшем в «средневековых» стереотипах обществе. К моему большому сожалению.
Помните, оценивают всех, кто отличается от массы. Но обычно именно те, кто отличается идёт туда куда можно прийти, не растеряв самое ценное что у нас есть - себя.опубликовано econet
Автор Мария Залесская
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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