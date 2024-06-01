Почему меня НЕ любят

Вот 6 причин, по которым человек может чувствовать себя нелюбимым.

Часто, когда люди чувствуют себя нелюбимыми, это связано с одной из следующих причин.

Причины, по которым мы чувствуем себя нелюбимыми

1. Ваш родитель был эмоциональным манипулятором, когда вы вели себя так, как ему угодно, он проявлял любовь, когда нет, он наказывал вас безразличием. Из-за этого вы пришли к убеждению, что ваша истинная сущность недостаточна, неприемлема или неадекватна. Во взрослой жизни это выливается в недоверие, что кто-то может любить вас таким, какой вы есть.

2. Вы пережили травматичные отношения, где вас пытались переделать, вам изменили или «бросили», обвинив при этом вас самих. Любовь всегда связана с волнением, в этом случае волнение обернется тревогой и страхом, что помешает установить доверительные отношения. Дайте себе время, оправится от травмы, не спешите создавать новые отношения. Тем более, если ваша мотивация «доказать бывшему/бывшей».

3. Вы чувствуете вину. Сожалеете о том, что сделали или о том, как отнеслись к человеку, которого вы любили. Следовательно, вы не верите, что заслуживаете того, чтобы быть любимыми. Возможно вы боитесь, что снова причините кому-либо боль.

4. Вы создали систему ошибочных убеждений, которые завышают ваши ожидания от отношений. Например, вы считаете что отношения должны решать все: любимый человек должен привнести смысл в вашу жизнь, заменить друзей или «настоящая любовь» заменит потребность в самореализации, личностном росте.

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5. Вы эмоционально закрыты. Чем больше вы скрываете свои чувства, тем сложнее вам принимать чувства других людей. Даже если вас искренне любят, вы можете не замечать подобные проявления, игнорировать или обесценивать. Собственно, поступать с чувствами других людей, таким-же образом как вы обходитесь со своими собственными.

6. Ваш партнер/партнерша, действительно вас не любят — это на самом деле, бывает очень больно признать. Постарайтесь максимально прояснить ситуацию, но не стройте воздушные замки. Отношения никогда не являются самоцелью, прежде всего стоит думать о том как сохранить себя, а не отношения. Если шанс построить здоровые отношения потерян, примите это.опубликовано econet

Автор Слава Соловьев

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