Почему люди терпят, когда им грубят?

Если вы часто сталкиваетесь с хамством, то эти 10 эффективных подсказок помогут вам справиться с грубостью окружающих и уберегут вас от лишнего стресса.

Наверняка каждому из нас приходилось выслушивать в свой адрес неприятные слова – на работе, в общественном месте и даже дома. На грубость и хамство нужно реагировать правильно. Существует несколько техник, позволяющих быстро поставить обидчика на место. Почему нельзя теряться, когда вас оскорбляют? Психологи утверждают, что подавление эмоций провоцирует развитие депрессии, снижает самооценку и работоспособность. Нужно учиться себя защищать и правильно реагировать на агрессию других людей.

Как реагировать на грубость?

Основной причиной этому служит заниженная самооценка, то есть человек предпочитает играть роль жертвы. Грубияны очень чувствуют это и никогда не вступят в словесный спор с тем, кто сильнее и может дать отпор.

Жертвы обычно воспитаны в старых «добрых» традициях, имеют чувство вины, опасаются обидеть других и избегают любых неприятных ситуаций. Чтобы перестать быть жертвой, нужно повышать самооценку и уверенность в собственных силах. Сильные люди никогда не дают себя в обиду.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Что делать, если вам грубят

Рассмотрим несколько эффективных методик, позволяющих дать достойный отпор обидчику.

1. Не показывайте свою растерянность, не оправдывайтесь и говорите уверенно. Сами сыграйте роль нападающего, это выбьет обидчика из колеи.

К примеру, если вы садитесь в общественный транспорт, протягиваете кондукторше крупную купюру, а она начинает возмущаться, что у нее нет сдачи – спокойно скажите ей, что она обязана решить эту проблему.

2. Используйте отрицательную энергию обидчика против него самого. Соглашайтесь на все критические замечания в свой адрес, доведя тем самым диалог до абсурда, в конце можете даже похвалить обидчика за полезные рекомендации.

Например, если вам положено пройти без очереди, а кто-то из толпы начнет вас упрекать, что вы самый умный – соглашайтесь с этим!

3. Когда человек планирует высказать недовольство в ваш адрес, он обычно напрягается и делает глубокий вдох. Попробуйте в этот момент рассмешить его или просто улыбнуться и сказать комплимент. Порыв гнева у вашего оппонента пройдет.

К примеру, если вы работаете секретаршей, заходите в кабинет шефа и случайно спотыкаетесь, роняя на пол чашку с кофе, – не теряйтесь и, глядя на злого шефа, скажите, что он сногсшибателен!

4. Иногда хама приходится усмирять, причем прилюдно. Можно говорить прямо – «вы хам!». А можно подключить фантазию и добавить что-нибудь еще.

5. Если вы подозреваете, что ваш оппонент намерен хамить вам долго, можете прервать его монолог чиханием, добавив, что у вас аллергия на чушь. Также можно сказать, что у вас нет времени разбираться во всех комплексах оппонента, что хамство ему не идет или что не стоит стараться выглядеть хуже, чем он есть на самом деле.

6. Если ваш оппонент хронический хам, который просто не может по-другому общаться с окружающими, то в этом случае особенно необходимо сохранять спокойствие и быть терпеливым. Не поддавайтесь на провокации, будьте вежливы и доброжелательны, не давайте выбыть почву у вас из-под ног. Такое поведение заденет оппонента, а вы сможете полностью контролировать ситуацию.

Например, если вы долго выбираете вещи в магазине, продавщица начала хамить и торопить вас, попросите ее показать еще вон ту кофту, она разозлиться еще больше, а вы снова спокойно и вежливо скажите – будьте добры еще ту кофту достаньте.

7. Метод занудливости особенно пригодится тем, кто работает администраторами в различных интернет-проектах. Не удивительно, что многие посетители форумов пренебрегают правилами, а потом хамят администраторам. Чтобы поставить хама на место просто высылайте ему правила поочередно, те, которые он нарушил.

8. Хама можно шокировать, ответив на замечание вовсе не то, что он ожидал.

Например, в магазине вам грубит продавец – спросите его, не знает ли он, с каким счетом закончился вчерашний футбольный матч?

Также оппонента могут сбить с толку фразы «эх, а как все хорошо начиналось», «жаль, что вы не оригинальны» или «я оценил всю глубину ваших мыслей».

9. Если человек вам хамит, представьте, что он ежик – маленький, беззащитный, но с колючками. Отнеситесь к нему снисходительно.

10. Последний метод универсальный при любом типе агрессии – просто молчите. Особенно, когда реально не хотите вступать в диалог и что-то доказывать. Просто игнорируйте хама, не проявляйте абсолютно никаких эмоций, отнеситесь к нему как к пустому месту.

Эти способы помогут вам защитить себя в различных ситуациях.опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet