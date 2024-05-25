Почему люди болезненно реагируют на критику: 10 причин

Большинство людей не могут безболезненно перенести даже самую дружелюбную рабочую критику. Как поступать, если замечания правильные, корректные, но вас трясет даже от самых мягких высказываний в ваш адрес?

Почему мы не любим критику

1. Жесткое Суперэго – работает Внутренний Критик, который разъедает человека, усиливает все критические замечания в разы, заставляет воспринимать их максимально негативно: «Я так и знал, что я полное ничтожество, и ничего не могу сделать самостоятельно!». Любые дружелюбные замечания только подтверждают, что человек неудачник.

2. Психологические травмы – после серьезных ситуаций остаются повреждения в психике, заставляющие снова переживать негативные моменты, ощущать себя беспомощной жертвой, которая может только предупреждать саму возможность критики или бежать.

3. Нарциссический характер – когда критические замечания воспринимают как реальную неполноценность, указание на неудачи, недостойность. Человек испытывает страшный стыд и стремится всеми силами его избежать.

4. Заниженная самооценка – любая критика «опускает ниже плинтуса», заставляет снижать самоуважение и терять последнюю надежду, что когда-то удастся стать уважаемым человеком.

5. Повышенная ранимость – любая фраза, даже не критичная, воспринимается как болезненный удар, обидное нападение. Поэтому, реакция на критику будет неадекватной, чаще яростной.

6. Синдром самозванца – все свои достижения человек воспринимает как незаслуженные, поэтому чувствует страх «разоблачения». Он ощущает постоянную тревогу, что все поймут его бездарность. Это заставляет жить в ужасе, ожидая момента разоблачении и презрения.

7. Перфекционисты – стремятся к совершенству во всем. Всю жизнь стремятся к недостижимому идеалу, поэтому любая критика воспринимается, как знак плохой работы над своими недостатками и остро мучается.

8. «Удобные» люди – с ними всегда хорошо, а критика принимается как дискомфорт, который они доставляют своим существованием.

9. Параноидный тип – замечания воспринимает, как способ ранить или уязвить, поэтому обижается не на смысл высказываний, а на сам «злой умысел».

10. Депрессивный тип – «все плохо и лучше не будет никогда». А критика только подтверждает этот постулат.опубликовано econet

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