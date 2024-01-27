Почему лучше уйти, если человек вам не нравится

«Чего же я так раздражаюсь? Почему недолюбливаю этого человека? Ведь он ничего плохого мне не сделал!», - это мы так себя корим. И стараемся долюбить, внимание проявить, вызвать у себя добрые чувства. Выдавить их как пасту из тюбика, в котором ничего почти нет… Ведь не сделал ничего плохого! Вы не волнуйтесь. Обязательно сделает. Всенепременно.

И вы испытаете облегчение. Потому что не зря вы этого человека недолюбливали и раздражались. Знаете, что вас раздражало? Фальшь. Ложь, которую вы чувствовали, но находили ей миллион объяснений. Трудное детство, жизненные обстоятельства, фантазия буйная, да и вообще, вдруг это правда? Это вы злой и раздражительный. Надо учиться принимать и понимать.

У раздражения всегда есть основания

Не надо. Лучше просто уйдите из общества этого человека и не принуждайте себя к общению. Потому что обязательно он сделает нечто такое, что все расставит на свои места.

Меня раздражала одна дама. Совершенно незнакомая. И пишет так искренне о своём детстве тяжелом и непростом. А потом бац! - а в рассказах о своём тяжелом детстве дама использовала мою детскую историю, про перстень с огненным опалом, который я в «секретике» закопала.

Ну ладно, бывают ведь совпадения. Может, тоже такая же история случилась, бывает. И вообще - тексты вон просто воруют пачками, не изменив даже буквы. А здесь - просто сюжет от своего лица человек повторил…

И все встало на свои места. И я заблокировала даму молча, с чувством облегчения. И удовлетворения. Потому что правило работает: если человек вас раздражает, неважно, что он ничего плохого не сделал. Обязательно сделает.

И не обязательно плохое. Неприемлемое. Недоказуемо-неприемлемое.

И тогда появится возможность с облегчением уйти.

Но лучше уходить сразу, если есть возможность. Чтобы не корить себя за беспочвенное раздражение и не пытаться долюбить того, кого вы не смогли полюбить и принять… Суп прокис, это можно понять с одной ложки. Необязательно есть его и уверять себя, что все в порядке.опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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