Почему лучше оказывать помощь только по запросу?

Бессмысленно без конца помогать человеку, если он сам не предпринимает шагов к улучшению ситуации. Люди быстро привыкают к помощи и считают ее чем-то само собой разумеющимся. О благодарности здесь вообще не может быть речи. А ваши собственные ресурсы отдаются, иссякают. Помогать лучше по запросу.

Я написала множество статей о поддержке своих близких, причём открыто пишу о том, что мы должны оказывать помощь только по запросу. Я повторяю, что не имею ввиду те случаи когда мы видим напрямую человека попавшего в беду и ему срочно нужна помощь. В этом случае мы должны поступать так, чтобы поддержать и выручить. Здесь мы проявляем свои сильные качества и милосердие по зову сердца, как правило не задумываясь.

Отток нашей энергии в бесполезном направлении, это крик нашей внутренней проблемы

Я больше хочу обратить внимание на те случаи, где мы "хотим" быть нужными, оценёнными по достоинству и заслугам, в итоге лезем в чужую жизнь и помогаем, на самом деле разрушая себя и своих подопечных.

Мы не в состоянии сделать кого-либо счастливыми. Это не в наших силах. Мы можем только быть рядом, при этом вызывая самые различные эмоции. Одни люди будут любить нас, другие с такой же силой ненавидеть. Но нашей вины либо заслуги в этом нет ни капельки. Это их внутреннее восприятие, которое не зависит от внешних признаков.

В том случае когда люди проживая собственную жизнь, практически не участвуя в ней сами, сидят с протянутыми руками и ждут когда их накормят, напоят, оденут и постоянно жалуются на то что помощи нет, - любая поддержка идёт во вред. Кстати недовольных людей в нашей жизни очень много, и чем больше им помогают, тем сильнее они начинают ныть.

Я могу бесконечно напоминать о том, что мы можем постоянно кому-то помогать, поддерживать и вытаскивать из сложных ситуаций, выправлять обстоятельства и решать проблемы своих близких. Но так как корень их проблем остаётся в них, то решив одну проблему, они тут же создают другие.

Это происходит для того, чтобы они сами учились преодолевать свои сложности и находили самостоятельный выход. Сколько бы мы не вкладывали своих сил и энергии в решения чужих проблем, это абсолютно ни к чему не приведёт.

При постоянно возникающем желании кого-то спасать и помогать, нужно прежде всего посмотреть в глубину себя. Это кричит наша внутренняя проблема.

Нам нужно подумать прежде всего о себе. Где я сама попала в ловушку ума и теперь пытаюсь заслужить доверие и уважение?

Когда я придумала для себя тот вариант развития событий, что никому не нужна и меня никто не ценит?

Почему я не доверяю другим, в том что они справятся с собственной жизнью и пытаюсь своей поддержкой повысить собственную ценность?

Когда мы сможем осознать и увидеть бесполезность своих действий, то сможем понять каким образом донести до своих близких сложность их ситуации и помочь найти решение. При этом мы получим более действенные результаты.

Человек, видя возникновение проблемы из-за него самого и признавая этот факт, будет находить способы для их решения и пытаться вылезти из созданной ямы. Справившись один раз, со следующей задачей дела пойдут уже веселее.

В то время когда это делаем мы, то просто забираем у них энергию нерешительности и бездействия, соединяем её со своим недоверием и отправляем в пустое пространство разрухи и распада.

Благими действиями вымощена дорога в ад...

Человек, получая подобную помощь, никогда не будет благодарным.

Чаще всего он испытывает злость и зависть, от того что у нас получается, а он такой несчастный пользуется крошками с барского стола. В нём растёт чувство неполноценности и неуверенности в себе. От того что он даже не пробует сделать что-то сам, у него и не получается.

Это просто как маленького ребёнка лишить возможности передвигаться самому. Взять и постоянно возить на коляске и носить на руках, не давать ему возможности ходить до какого-то возраста, то потом он просто будет бояться сделать свои первые шаги.

Мы вначале всегда боимся что у нас может не получиться и поэтому даже не беремся.

Но как правило, тот кто берется, тот одерживает победу. Если бы это было не так, то мы до сих пор жили бы в пещерном веке и вокруг нас не было бы всего этого великолепия которое производит человечество.

Любой человек может сам добиться всего, чего захочет.

Главное определиться со своими желаниями. Кстати сделать это достаточно просто: когда вокруг человека создаются неблагоприятные условия, это показатель того, чего человек не хочет. Отталкиваясь от этого можно легко понять к чему человек стремится и уровень его желаний.

Для того чтобы выйти из неугодной ситуации, нужно видеть то что в ней не устраивает и выбирать то что хочется иметь. Как правило человек понимает и знает какие шаги нужно для этого сделать, ему просто может быть из-за собственной обиды и непонимания не видно в каком направлении сделать первый шаг.

Мы, глядя со стороны, должны просто показать нужное направление и выход. Многим этого оказывается достаточно, для того чтобы совершить свою первую победу над собой. Кстати это будет и наша победа тоже. Просто помогая, мы порой получаем вот такие результаты, которые находятся ниже на фотографиях. Люди жалуются, что у них не уродилась картошка, даже животных кормить нечем, не то чтобы самим кушать.

Картофель, который можно оставить на семена либо скормить животным. Конец сентября. Листайте галерею.

Оттолкнуть человека от края пропасти и отправить в нужном направлении, это дорого стоит. Гораздо больше, - чем горы барахла вываленные к ногам страждущих, которые будут гнить молчаливым укором бесполезности наших действий.

Вот эти горы напрасных действий нам и нужно увидеть, тогда остановится отток нашей собственной энергии в бесполезном направлении.

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