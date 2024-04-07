Почему лучше НЕ принимать решение вечером

Вечером нами владеют эмоции. Мы более внушаемы и впечатлительны. А утром мы более рациональны и проницательны. За ночь гипноз рассеивается. Мы «трезвеем». Поэтому очень, очень подозрительно, если кто-то торопит нас с решением. И требует вечером рассчитаться, купить что-то, отдать, одобрить, согласиться… Не даёт нам времени на размышление. Мол, утром такого заманчивого предложения уже не будет!

Одна женщина прибежала к подруге и стала просить в долг крупную сумму. Ей срочно надо было купить отличную, роскошную косметику с огромной скидкой. Выпала такая удача! А денег нет, как назло. Через день будет зарплата, она все отдаст. Если подруга не даст денег, - что ж. Придётся взять кредит, ей помогут его быстро получить эти милые люди, которые предложили косметику.

Не торопитесь принимать решения...

>Было уже довольно поздно, часов восемь вечера. Подруга заметила, что глаза у Лизы, так звали женщину, прямо сверкают, лицо красное, она очень возбуждена. И настойчиво просит, даже требует деньги на косметику. А ей, заметьте, пятьдесят лет, а не шестнадцать. Взрослая серьезная дама. Странная покупка и странная срочность. Не дашь денег - возьмёт кредит под грабительские проценты.

Подруга стала спокойно уговаривать подождать до утра. Попросила телефон продавцов, якобы тоже хочет купить волшебную косметику. Позвонила и договорилась утром приехать, и все купить. Продавцы настаивали, что надо сейчас! Очень давили. Но подруге удалось все же договориться на утро. Она Лизу пригласила остаться ночевать; и полночи слушала маниакальный рассказ о чудесной косметике. Потом они легли спать. А наутро Лиза бросилась подруге на шею и расплакалась; спасибо, спасибо! Я вчера чуть не совершила глупость! Что на меня нашло?!

За время сна мозг отдохнул. Мозг не спит, он просто по-другому работает. И весь опасный мусор старается разложить и уничтожить. И принять правильное решение старается. То, что вечером казалось страшным, непоправимым, утром оказывается вполне решаемым. А то, что казалось ужасно привлекательным, оказывается иногда грубой подделкой.

Это касается и вещей, и чувств. Вечером нами владеют эмоции. Мы более внушаемы и впечатлительны. А утром мы более рациональны и проницательны. За ночь гипноз рассеивается. Мы «трезвеем». Поэтому очень, очень подозрительно, если кто-то торопит нас с решением. И требует вечером рассчитаться, купить что-то, отдать, одобрить, согласиться… Не даёт нам времени на размышление. Мол, утром такого заманчивого предложения уже не будет!

Да. Утром предложение уже не будет таким заманчивым, скорее всего. И мы ясно увидим фальшивую позолоту, пятна, дырки или лишние «ноли» в цифрах договора. Много чего мы утром ясно увидим. Хорошо, если есть друг, который уговорит нас подождать до утра и не рисковать. А если нет такого друга - так вы сами себе лучший друг.

Вспомните об этом и подождите, если вас подталкивают на эмоциях решать финансовый вопрос. Или любой другой…опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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