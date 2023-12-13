Почему излишняя деликатность вредит, а скромность становится агрессией

Мы несём ответственность за свою жизнь. И беспокоить других, особенно - близких, - в опасности надо обязательно. Потому что потом мы причиним куда больше хлопот и забот. А можем и вовсе принести настоящее горе, если с нами что-то случится.

Есть скромные добрые люди, которым неудобно беспокоить других своими проблемами. Я очень таких людей уважаю и понимаю. Но все же есть ситуации, когда неловкость и неудобство других не так важно, как жизнь и здоровье человека. Да и тем, кого не хочешь беспокоить, можно очень навредить. Гораздо сильнее навредить, чем побеспокоив их и попросив о помощи.

Излишняя деликатность мешает счастью

У Аверченко есть рассказ о старичке, который оказался без денег. Предположим, потерял кошелёк. И этот старичок не хотел беспокоить горячо любимого сына-доктора, который ничего о случившемся не знал. Пожилой отец ничего не ел три дня и упал на улице в голодный обморок. Его подняли, узнали адрес сына… Вот подумайте сами, что стали об этом сыне думать и говорить. А ведь можно было не дожидаться такого финала и просто сообщить о случившемся, взять деньги и поесть. И любящий папа чуть не умер, и о сыне стали думать как о скупердяе жестокосердном…

Или у одной женщины в четыре утра начался сердечный приступ. «Скорую» вызывать она не стала. Она же ещё может терпеть, ещё есть силы. И сыну она не позвонила; ей неудобно было его будить, он уставал на работе. Она вызвала такси и поехала сама в больницу. По пути ей стало совсем плохо; таксист вызвал «Скорую», страшно перепугался. Женщину спасли, но пришлось оперировать, а ведь инфаркта можно было избежать! Сейчас сын ухаживает за ней и тратит большие деньги на лечение и на сиделку. Днем работает, а ночью сам сидит с мамой-инвалидом. Стоило ли быть такой терпеливой и скромной?

Был случай в ресторане, когда беременной женщине стало плохо. Ей было неудобно портить праздник , шёл корпоратив. Она дотерпела до того, что упала без сознания. Хорошо, что спасли и её, и ребёнка. Но про ресторан написали кучу негативных отзывов; мол, почему не увидели, что беременной плохо, почему не вызвали врача? И про коллег тоже много плохого сказали. Но откуда другим людям знать, что кто-то нуждается в помощи, если этот человек молчит как партизан, а потом падает без сознания? Люди не обязаны читать мысли и заботливо заглядывать нам в глаза. Или звонить в четыре утра и спрашивать, нет ли у нас неприятных ощущений в области сердца, не болит ли живот?

Мы несём ответственность за свою жизнь. И беспокоить других, особенно - близких, - в опасности надо обязательно. Потому что потом мы причиним куда больше хлопот и забот. А можем и вовсе принести настоящее горе, если с нами что-то случится. «Мне неудобно, неловко, я не привык», - вот это все очень опасные иногда слова. Людям проще прийти и оказать помощь, чем потом расхлебывать последствия.

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Излишняя деликатность в итоге вредит другим. Так один деликатный человек пришёл в гости по делу и попал в минуту, когда хозяева садились ужинать. Его звали к столу, поставили тарелку, настойчиво предлагали разделить трапезу. Но скромный человек не хотел обременять и объедать хозяев. Наотрез отказался ужинать. Сел на табуреточке в углу и смотрел, как хозяева пытаются есть суп. У них плохо получалось. Попробуйте есть суп, когда из угла вас сверлит голодным взглядом деликатный человек… И отказывается от еды благонравно.

Иногда в деликатности и скромности есть изрядная доля пассивной агрессии. Желание выглядеть жертвой и слегка наказать тех, кто не проявляет заботы или живет получше. Кто должен сам догадаться и прочитать мысли. Пусть поймёт, на какие жертвы ради него идут и какую деликатность проявляют! А если я упаду в голодный обморок на глазах тех, кто ест суп, так пусть их осудят как следует. Или они сами себя осудят! Им станет совестно и они будут ко мне лучше относиться. Заглаживать вину передо мной, - так часто рассуждают пожилые родители, например.

Не всегда элемент скрытой агрессии бывает в таком поведении. Но все равно это опасное поведение, неправильное. В итоге мы причиним гораздо больше хлопот, вот и все. А скромную трапезу хозяевам проще разделить на всех, чем хлебать суп под пристальным взором деликатного человека, который вот-вот упадёт в голодный обморок…опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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