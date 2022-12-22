Почему доброго человека нередко воспринимают как слабого?

Часто проявление доброты воспринимается как слабость. Или говорят, что "добро должно быть с кулаками". Неужели добро действительно так хрупко и беззащитно в нашем мире? Об этом в данной статье.

Начать хочу с небольшой притчи.

Однажды скорпион попросил черепаху перевезти его через реку. Черепаха отказывалась, но скорпион все-таки ее уговорил.

— Ну, хорошо, — согласилась черепаха, — только дай слово, что ты меня не ужалишь.

Скорпион дал слово, взгромоздился на панцирь и они поплыли. Скорпион сидел смирно всю дорогу, но у самого берега больно ужалил черепаху.

— Как тебе не стыдно, скорпион? Ведь ты же дал слово! — закричала черепаха.

— Ну и что? — хладнокровно спросил черепаху скорпион. — Скажи, почему ты, зная мой нрав, согласилась везти меня через реку?

— Я всегда стремлюсь помочь каждому, такова уж моя природа, — ответила черепаха.

— Твоя природа — помогать всем, а моя — всех жалить. Я сделал ровно то, что делал всегда!

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Доброта – это не слабость, а великая сила

Речь в статье пойдет о том, как люди воспринимают доброту. Казалось бы, здесь все ясно на первый взгляд. Доброта – это благо, а тот, кто ее проявляет, соответственно несет другим благо. И как еще можно относиться к доброму человеку, как не к благодетелю?

Оказывается, что можно.

Многократно убеждался в том, что доброго человека нередко воспринимают как слабого. Ведь он готов давать что-то, делиться безвозмездно тем, что имеет. Он часто говорит «да» вместо «нет». Такого человека можно назвать словом «мягкий». Он же уступает, соглашается, пропускает дорогу. Порой начинает казаться, что он не защищает ни себя, ни свои интересы, ставя ценности других выше собственных. «А раз не защищается – значит он слабый!» Какая простая логика!

Сделать доброе дело – значит проявить слабость, дать слабинку. Такой подход можно понять. Ведь никто не застрахован от того, что может оказаться в роли черепахи из притчи выше. И даже если не найдется скорпиона, который ее ужалит, велика вероятность, что доброй черепахе просто сядут на шею.

Добро должно быть «с кулаками»?

Возникает резонный вопрос, как же все-таки доброму человеку защищаться от тех, кто может воспользоваться его добротой? Ведь найдутся «любители халявы», которые с удовольствием запрыгнут на спину добряку и будут ехать на нем столько, сколько будет позволено.

Но если добро будет «с кулаками», то сам факт наличия этих кулаков говорит о том, что добро не имеет силы, и его нужно защищать.

В действительности доброта – это сила, которой никакие кулаки не нужны.

Почему же это так и в чем заключается эта сила?

Ответ прост – в чувстве благодарности, которое она вызывает. Конечно здесь можно возразить, что много кто не ценит добрые поступки или доброе отношение к нему. Но таких людей не так уж и много. Большинство все равно ценят доброту и не остаются к ней безответными.

Рано или поздно ответ в виде благодарности находит своего адресата. Часто это происходит совершенно неожиданно и нелогично. Парадоксально, но тем скорее это случается, чем меньше благодетель ожидает такого ответа на свои действия.

Мне очень нравится следующая притча.

Утро было очень холодное. Мальчик, который продавал газеты, очень замерз, и от голода у него уже не было сил. Ему нужно было продавать газеты, так как необходимо было зарабатывать на проезд на автобусе в школу, так как в его поселке не было старших классов.

Мальчик настолько был голодным, что набрался смелости и решил подойти к ближайшему дому и попросить еды. Когда ему отворили дверь, то ему стало неловко, и он попросил только попить.

Женщина, которая открыла ему дверь, поняла, взглянув на мальчика, что он голоден. Она вынесла ему молоко в большом стакане. Когда мальчик выпил все молоко, он спросил:

— Сколько мне нужно заплатить за молоко?

— Ничего, — женщина с улыбкой на лице ему ответила, — меня учили с детства не брать деньги за добрые дела.

— Я буду молиться за Вас, — тихо прошептал мальчик.

Он почувствовал себя полным сил, когда он отошел от дома, и вера его стала сильнее. Он понял, что Бог всегда помогает страждущим и приходит на помощь в самый тяжелый момент.

Прошло много лет и все вокруг изменилось. Та молодая женщина, уже стала старушкой и ее одолела тяжелая болезнь. Доктора, которые были в том поселке, не могли ей помочь. Ее перевели в городскую больницу. Все равно диагноз никто не мог поставить. Для этого вызвали доктора медицинских наук.

Как только доктор узнал откуда эта женщина, то он сразу же пошел осматривать эту женщину. Это был тот самый мальчик, который подрабатывал, продавая газеты.

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Он узнал эту женщину и делал все возможное и невозможное, чтобы ей помочь.

Лечение заняло много времени и усилий от доктора, но, в конце концов, болезнь покинула старушку.

После лечения доктор сказал, чтобы счет за лечение сначала был предоставлен ему.

Когда он получил счет, то он написал что-то внизу счета и только тогда распорядился, чтобы счет передали женщине.

Женщина ждала, когда ей придет счет за ее лечение и понимала, что оно обойдется ей очень дорого и, возможно, ей придется продать все свое имущество.

Когда ей принесли счет, то она молилась Богу. Она начала пристально смотреть на счет с кругленькими цифрами и увидела внизу счета надпись: «Счет полностью оплачен за один стакан молока» и подпись доктора.

Женщина расплакалась и тут же вспомнила голодного мальчика и стакан молока, который она ему вынесла.

Доброта – это не слабость, а, наоборот, великая сила. Те, кто путают добро со слабостью, скорее всего, просто не умеют благодарить других. Нередко такое умение требует действительно мужества и, как ни странно, внутренней силы. Добрый человек – это сильный человек. Он умеет открываться, умеет давать, не требуя ничего взамен. В этом его сила.опубликовано econet

Автор Дмитрий Вострухов

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