Почему добрая услуга обесценивается в 2 раза

Если хочет человек выразить немедленную благодарность - позвольте ему это, пока память о добре свежа. Или не удивляйтесь потом, что все хорошее "ополовинилось", как минимум.

Если вы оказываете услугу даже самому доброму и хорошему человеку, со временем цена услуги и помощи упадет в два раза. Это как минимум. И ничего удивительного в этом нет, так уж человек устроен. Даже хороший, порядочный человек. Хорошее со временем блекнет и забывается совершенно искренне. И происходит "присвоение". Не "доктор меня вылечил", а "я выздоровел". Хороший человек добавит: "с помощью доктора!". А не очень благодарный про доктора забудет просто. Вплоть до следующей болезни, когда снова будет нуждаться в помощи.

Хорошее со временем блекнет и забывается совершенно искренне

Маяковский в юности очень голодал и ходил в штиблетах на босу ногу даже сырой осенью. Ему всего восемнадцать было, еще мальчишка. И более обеспеченный поэт Давид Бурлюк давал Маяковскому рубль в день - на питание. Чтобы юный поэт мог не думать о куске хлеба, а писать свои замечательные стихи. Через несколько лет Маяковский с благодарностью вспоминал, как добрый Бурлюк давал ему полтинник в день на еду. Пятьдесят копеек... Но это был рубль! Как же так? Неужели поэт забыл или специально обесценил помощь?

Он действительно забыл. Это отличный пример, как работает память в таких случаях. От рубля осталось пятьдесят копеек, ровно половина. А ведь сам Маяковский был очень добрым, он всем помогал, когда у него деньги появились. Тайно помогал одиноким старикам, подбирал в голодные годы бездомных собак и котов, устраивал их у себя, кормил и заботился. Даже прозвище "Щен" у поэта появилось потому, что он подобрал погибающего щенка и очень его полюбил. У Маяковского у самого было доброе сердце! Но рубль превратился в полтинник. Такова природа человека. Даже самого хорошего.

Так что особо удивляться не надо. Если хочет человек выразить немедленную благодарность - позвольте ему это, пока память о добре свежа. Или не удивляйтесь потом, что все хорошее "ополовинилось", как минимум. И тот, кому вы что-то отдали или кого спасли, видит ситуацию несколько иначе.

Поэтому так удивляются люди, узнав, сколько они на самом деле должны, - если они брали что-то в кредит, понемножку, а потом им пришел счет. Этого не может быть! Это слишком много! А потом посчитают и признают правильность подсчетов. Но все равно ощущение - как будто нас обманули...

Поэтому лучше всего сразу рассчитываться за товар или за услугу. Не накапливать долги, - они потом покажутся в два раза больше, чем мы ожидали. За товар или работу брать плату сразу, - через некоторое время она покажется чрезмерной тому, кто платит. И за сделанное нам добро благодарить лучше немедленно, пока память свежа и не началось уменьшение рубля до полтинника.

Не стоит также огорчаться, если кто-то приуменьшил ваши заслуги, - такова память о полученном и съеденном, или истраченном. Главное, вы сделали хорошее на рубль, и вы это знаете. А тот, кто получил, - может, тоже сделает кому-то добро, как Маяковский. Проценты и бонусы добрые люди получают свыше - так часто бывает...опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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