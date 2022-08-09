Почему детям нельзя говорить "нельзя"?

В семье, где растут маленькие дети, слово «нельзя» приходится употреблять десятки раз в день. Но психологи утверждают, что злоупотребление запретами негативно сказывается на формировании характера малыша, может сломать формирующуюся личность. Поэтому необходимо учиться говорить «нет» аккуратно и правильно в зависимости от ситуации.

Увлекаясь современными методами воспитания, родители часто впадают в крайности: могут совсем не запрещать детям баловаться и шалить, или держат малышей в строгости с рождения. Существует «золотая середина», которая помогает воспитать полноценную и гармоничную личность без комплексов, неуверенности в себе.

Почему запреты вредны

Основные виды запретов

Психологи уверены, что истина находится посередине. Если воспитывать ребенка полностью без запретов, у него сформируется ощущение вседозволенности, способное привести к серьезным проблемам в подростковом возрасте. Постоянные ограничения уничтожают инициативу и здоровое любопытство, рождают скрытность, замкнутость, подавляет задатки лидера.

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Существует четыре основных ситуации, когда слово «нельзя» становится необходимостью:

1. Если малыш подвергает себя опасности, пытаясь свеситься из окна, выбежать на дорогу или полезть в розетку.

2. Когда ребенок провоцирует драку, оскорбляет детей на площадке, пытается обидеть более слабого и беззащитного.

3. Не уважает старших и членов семьи, не желает соблюдать границы при непринужденном общении.

4. Если ребенок делает недопустимые вещи, о которых родители предупреждали неоднократно и проводили беседы (украл игрушку, испортил личные вещи).

В остальных ситуациях соблюдайте гибкость, старайтесь говорить «нельзя» корректно и мягко. Попытайтесь снизить количество отказов, предупреждая неприятные ситуации иным способом без ссоры и запретов.

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Учимся говорить «нельзя» правильно

Психологи, работающие с детьми и подростками, разработали множество рекомендаций, как действовать с малышами в подобных ситуациях. Не игнорируйте шалости детей, но говорите «нельзя» другими словами:

Переключайте внимание на помощь. Попросите помочь с посудой или накрыть на стол, чтобы прекратить баловство или опасную для здоровья игру. Пусть почувствует себя взрослым и ответственным человеком, на которого можно положиться.

Попросите помочь с посудой или накрыть на стол, чтобы прекратить баловство или опасную для здоровья игру. Пусть почувствует себя взрослым и ответственным человеком, на которого можно положиться. «Я не против, но…» Можно согласиться на просьбу ребенка, но внести определенные ограничения. Разрешите кататься на велосипеде, но после уроков или завтра после школы. Приучайте, что не все человек получает сразу, развивайте терпение и силу воли.

Разрешите кататься на велосипеде, но после уроков или завтра после школы. Приучайте, что не все человек получает сразу, развивайте терпение и силу воли. Мотивируйте ребенка . Не отказывайтесь категорично купить новую игрушку, объясните, что необходимо скопить денег, получить определенное количество хороших оценок в табеле. Так негативное поведение легко перевести в позитивное русло.

. Не отказывайтесь категорично купить новую игрушку, объясните, что необходимо скопить денег, получить определенное количество хороших оценок в табеле. Так негативное поведение легко перевести в позитивное русло. Учите меняться местами. Если малыш обижает вас или друзей словами, попросите его представить, что он будет чувствовать в подобной ситуации. Как правило, возникает чувство стыда, которое остается в памяти надолго.

Если малыш обижает вас или друзей словами, попросите его представить, что он будет чувствовать в подобной ситуации. Как правило, возникает чувство стыда, которое остается в памяти надолго. Смех вместо запрета. Чтобы разрядить ситуацию и отвлечь от негатива, попробуйте насмешить ребенка и вызвать у него искреннюю улыбку, разрядите ситуацию шуткой или смешной рожицей.

Чтобы разрядить ситуацию и отвлечь от негатива, попробуйте насмешить ребенка и вызвать у него искреннюю улыбку, разрядите ситуацию шуткой или смешной рожицей. Объясняйте причину отказа. Не спешите резко сказать «нельзя» нат очередную идею ребенка. Спросите: «Ты уверен, что это правильно или безопасно?» Стимулируйте его осознанно принимать решения, поясните степень опасности, почему вы против покупки собаки или роликовых коньков.

Не спешите резко сказать «нельзя» нат очередную идею ребенка. Спросите: «Ты уверен, что это правильно или безопасно?» Стимулируйте его осознанно принимать решения, поясните степень опасности, почему вы против покупки собаки или роликовых коньков. Перенаправляйте энергию. Большинство шалостей и непослушания связаны с природным желанием детей двигаться. Вместо строгого «нельзя» предложите веселые игры в качестве альтернативы, придумайте место и время, где можно выплеснуть энергию, не опасаясь окриков мамы.

Любые запреты сильно режут слух малыша. Получая постоянные отказы от родителей, ребенок перестает мечтать и учиться планировать, не проявляет инициативу. Научитесь объяснять причину несогласия, пытайтесь спокойно договориться и предложить альтернативное решение, чтобы сохранить доверительные отношения с детьми.опубликовано econet.ru

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