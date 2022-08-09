Почему детям нельзя говорить "нельзя"?

В семье, где растут маленькие дети, слово «нельзя» приходится употреблять десятки раз в день. Но психологи утверждают, что злоупотребление запретами негативно сказывается на формировании характера малыша, может сломать формирующуюся личность. Поэтому необходимо учиться говорить «нет» аккуратно и правильно в зависимости от ситуации.
Увлекаясь современными методами воспитания, родители часто впадают в крайности: могут совсем не запрещать детям баловаться и шалить, или держат малышей в строгости с рождения. Существует «золотая середина», которая помогает воспитать полноценную и гармоничную личность без комплексов, неуверенности в себе.
Психологи уверены, что истина находится посередине. Если воспитывать ребенка полностью без запретов, у него сформируется ощущение вседозволенности, способное привести к серьезным проблемам в подростковом возрасте. Постоянные ограничения уничтожают инициативу и здоровое любопытство, рождают скрытность, замкнутость, подавляет задатки лидера.
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Существует четыре основных ситуации, когда слово «нельзя» становится необходимостью:
1. Если малыш подвергает себя опасности, пытаясь свеситься из окна, выбежать на дорогу или полезть в розетку.
2. Когда ребенок провоцирует драку, оскорбляет детей на площадке, пытается обидеть более слабого и беззащитного.
3. Не уважает старших и членов семьи, не желает соблюдать границы при непринужденном общении.
4. Если ребенок делает недопустимые вещи, о которых родители предупреждали неоднократно и проводили беседы (украл игрушку, испортил личные вещи).
В остальных ситуациях соблюдайте гибкость, старайтесь говорить «нельзя» корректно и мягко. Попытайтесь снизить количество отказов, предупреждая неприятные ситуации иным способом без ссоры и запретов.
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Психологи, работающие с детьми и подростками, разработали множество рекомендаций, как действовать с малышами в подобных ситуациях. Не игнорируйте шалости детей, но говорите «нельзя» другими словами:
Любые запреты сильно режут слух малыша. Получая постоянные отказы от родителей, ребенок перестает мечтать и учиться планировать, не проявляет инициативу. Научитесь объяснять причину несогласия, пытайтесь спокойно договориться и предложить альтернативное решение, чтобы сохранить доверительные отношения с детьми.опубликовано econet.ru
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Источник: https://econet.kz/
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