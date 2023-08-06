Почему дети ненавидят своих родителей

Какое это деструктивное чувство - ненависть. А если это ещё испытывается по отношению к собственным родителям... Исповедь подростка в этой статье может быть открытием для ваших отношений с детьми.

«Они считают меня домашним животным!» Это говорит 15-летний мальчик из внешне благополучной семьи. Он уже сбегал из дома, состоит на учете как трудный подросток. Собирается сбежать еще раз. Поговорить с родителями? Они не считают, что он имеет право осуждать и обсуждать их решения и методы воспитания. Герой сегодняшней исповеди - обычный подросток, совсем не глупый, не маргинал. Он прочитал материалы на тему «Почему благополучные дети сбегают из дома?» и отозвался честно рассказать о том, что заставляет его не любить своих родителей.

Ребенок - домашнее животное?

- Со стороны наша семья смотрится отлично, особенно в гостях - мамочка с папочкой прямо картинка: такие заботливые, бла-бла-бла, сыночек, золотце. На самом деле это показуха, такая же, как их собственные отношения: дома они только и делают, что орут друг на друга и на меня тоже.

До вечера, пока я один, дома нормально. Но они приходят с работы - и начинается ад: прямо с порога ищут, до чего бы доколупаться. Что бы я ни делал, чтобы добиться любви родителей, им нужно только одно: «Лучше бы ты уроки делал и в комнате убрал!»

Сижу, например, в комнате, никого не трогаю. Заходит отец. Стоит, смотрит, к чему бы прицепиться. Если я сижу за компом - плохо: «Что ты уткнулся в монитор, скрючился, тебе там медом намазано, ослепнешь скоро!» Если гуляю с друзьями - плохо: «Что ты шляешься по улице!» Если смотрю телик - вообще смерть, а сами только и делают, что приходят с работы и в телевизор утыкаются, пока спать не лягут.

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Если я сижу, учу уроки, а в комнате все вылизано - это тоже не повод для доброго слова. Всегда найдется, за что обозвать меня свиньей неблагодарной: не так сумку сложил, не там свитер положил, чашку не помыл, недостаточно хорошо учусь. И вообще полный дебил. А за что быть благодарным? За то, что на меня постоянно орут, унижают, смешивают с грязью?

Я составил список фраз, которыми они со мной общаются: «Помой посуду!», «Убери в комнате», «Наведи порядок в шкафу, у тебя вечно свалка!», «Делай уроки!», «Ложись спать!», «Вылезь из компьютера!», «Сходи в магазин!», «Как ты разговариваешь!», «Ты никто!».

На любые возражения ответ один: «Пока ты живешь на наши деньги и в нашей квартире, будешь делать то, что мы тебе скажем». Это что, действительно то, что должны говорить родители своему ребенку? А по мне, так тупо шантаж. Как тюрьма получается: у меня нет выбора и нет выхода.

Они постоянно полощут мне мозги, кричат и делают все, чтобы я чувствовал себя неполноценным и в чем-то виноватым. У них на работе проблемы - вымещают на мне. Между собой проблемы - опять орут на меня. Мне кажется, что единственное, что их объединяет, - это злоба ко мне, потому что в этом они единогласны. Если один орет, то второй прибегает на помощь и никогда не разбирается, что произошло, я всегда виноват во всем.

Их не интересует во мне ничего, кроме того, какие у меня оценки в школе. Они не знают, что я люблю и не люблю, чем я живу. Театральную студию, в которой я занимаюсь, считают пустой тратой времени. Прихожу с репетиций и слышу только: «Актер погорелого театра явился!»

Они меня «любят», только пока я делаю то, что они хотят. А это нереально, я не заводная игрушка, не робот, который по первому приказанию бежит делать то, что ему сказали. Но мои родители даже не считают меня человеком. Вот как домашнее животное заводят: вроде бы любят его, но никаких прав у него нет. Оно должно только сидеть и радоваться, что его кормят и не выбрасывают на улицу.

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Сбежать из дома, чтобы их не видеть

- Я сбежал из дома год назад. Мой отец, в принципе, по жизни меня ненавидит без всякой причины, просто я уродился не таким, как он мечтал: настоящий мужик должен любить охоту и рыбалку, а я люблю кино и театр, поэтому считаюсь выродком и отщепенцем.

В тот день отец пришел домой с работы явно не в настроении, сидел, смотрел телевизор, а я шел с чаем, споткнулся и разлил его на ковер. Даже как-то стыдно рассказывать, что из-за такой ерунды такой капец вышел. Он вскочил, влепил мне оплеуху и стал вопить, что я могу все только портить, на меня не напасешься, я конченый урод и лучше б я сдох. И это если не вспоминать нецензурные выражения.

Я не выдержал и стал огрызаться. Прибежала с кухни мама и, понятное дело, стала орать на меня вместе с ним - о том, какой я недоделанный и неблагодарный, отец на меня ишачит, а я свинья. Я стал хрюкать - ну а что, раз свинья, то свинья. Отец полез драться, я отбивался, он мне нос разбил - в общем, идеальная семья с плаката.

Когда кровь перестала идти, я собрал рюкзак с вещами, у меня было немного денег - на день рождения подарили. Утром они ушли раньше меня на работу, я взял в холодильнике продуктов и ушел в школу. Там рассказал все лучшему другу, он меня поддержал, еду мне приносил. Ну, по нему меня и выследили, хоть он и не виноват, никому ничего не говорил.

Ночевал я в подвале. Это место знал давно, там ребята зимой тусуются обычно, а весной никого нет. Днем обычно ходил по улицам, сидел в библиотеке или в торговом центре - там не опасно. А на вокзале, например, могут замести только так, там много беспризорников ходит.

В школу, ясное дело, не ходил - не потому, что хотелось прогуливать, а потому, что туда первым делом пошли родители. Самое смешное - они так боялись, что их посчитают плохими родителями, что придумали какую-то тупую историю про то, что я связался с плохой компанией и она меня «свела». Хотя одноклассники знали правду, и родителям с учителями никто ничего не сказал.

После школы днем я приходил к друзьям, мылся у них, ел, а вечером опять уходил в подвал. Хоть человеком себя чувствовал. Может, так бомжами и становятся - от «любящих» мамы и папы?

Ну, потом они меня выследили, умоляли домой вернуться. И целую неделю была тишь-благодать, только очень быстро мой побег стал еще одной причиной для издевок: «Что, далеко убежал, нищеброд? Без родителей ты никто, и звать тебя никак!» И они даже не задумались, почему я это сделал.

И не удивляйтесь потом, что дети кончают жизнь самоубийством, а их родители после этого делают ангельские лица - мы так его любили, не знаем, что же могло случиться.

Летом собираюсь сбежать опять. У моего друга в другом городе родители уезжают работать за границу, он будет жить один, поеду к нему. Мои родители про него не знают. Мне все равно, как они себя будут чувствовать. Потому что им все равно, как чувствую себя я.

Я жду только, когда окончу школу. Конечно, хочу поступить в университет, но только на вечернее или заочное, чтобы пойти работать, снять комнату и уехать от них.

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Комментарий специалиста

Психотерапевт Леонид Шемляков считает ошибкой то, что взрослые относятся к детям как к личной собственности. Это ломает психику ребенка и мешает ему вырасти полноценной личностью:

- К сожалению, ситуация, в которой оказался герой публикации, типична для большинства семей. Родители считают, что их ребенок - только личинка человека, которая не имеет права на собственное мнение, характер и волю. И отец с матерью пытаются лепить из детей то, что им кажется правильным, хотя не факт, что сами родители представляют собой эталон чего-либо. Просто они имеют власть над ребенком и этой властью пользуются - как они думают, на благо детей, но на самом деле - для удовлетворения своих амбиций.

В ответ дети тихо или громко ненавидят своих родителей за вмешательство в их жизнь, за контроль и манипуляции, за скандалы и упреки.

Это деструктивные семьи, которые вредят полноценному развитию маленького человека. Именно в таких семьях чаще всего происходят суициды, побеги из дома, ранние браки. Дети готовы на все, чтобы избавиться от каждодневного давления родителей. В большинстве случаев у ребенка остается обида на родителей на всю жизнь и он, вырастая, продолжает в той или иной форме страдать из-за отношения с родителями.

Если вы выстраиваете семейные отношения на формуле «он должен меня любить и уважать уже только потому, что я его родитель», задумайтесь о том, что любовь и уважение - это чувства, которые возникают только на добровольной основе к людям, которые их заслуживают. Если ваш начальник на вас постоянно кричит - вы меняете работу. А у вашего ребенка нет такой возможности, поэтому не будьте ему начальником и надсмотрщиком.опубликовано econet

Автор Татьяна Прудинник

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