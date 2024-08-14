Почему человек так сильно переживает после оскорбления

Реагировать или быть безразличным к оскорблениям в свой адрес? Давайте порассуждаем об этом вместе с психологом.

Писатель Михаил Зощенко посетил зверинец. В старые времена зверинцы были очень жестоким местом, к сожалению. И вот в клетке сидели бабуины, занимались своими обезьянними делами. И какой-то хулиган взял и ударил бабуина палкой по морде. Развлекся так. Бабуин пришел в ярость, начал прыгать и скалиться. Ему было больно. Тут сердобольная дама дала обезьяне гроздь винограда в утешение. И бабуин мгновенно успокоился, сел и стал с аппетитом сладкие ягоды кушать.

Психически здоровый человек реагирует на оскорбление. И это нормально

Писатель расстроился и вот о чем подумал: если бы его ударили палкой по морде, а потом дали бы виноград, он бы всю ночь не спал. Переживал бы. И не стал бы есть виноград; какой там аппетит после такого оскорбительного удара? Он бы тихонько плакал в подушку, изнывал бы от бессильной обиды, думал бы о мести... А бабуин успокоился и тут же забыл об ударе. Вот это крепкая здоровая психика. Вот так и надо. Так и учат некоторые психологи: вас ударили, а вы угоститесь виноградом и забудьте о том, что произошло!

Подписывайтесь на наш аккаунт в INSTAGRAM!

Но человек - не бедная обезьяна, запертая в клетке. У человека есть чувство достоинства, - поэтому и можно человека оскорбить, задеть, причинить страдания даже без палки. Особенно, если заперт человек в клетке, не может ответить обидчику и вынужден терпеть удары изо дня в день.

Понимаете, психически здоровый человек реагирует на оскорбление. Теряет сон, аппетит, переживает, думает, мучается... И не надо его поучать и склонять к безразличию, это ненормально. И учить переключать внимание с удара на виноград - тоже ненормально.

"Ну и что, что вас унизили публично? Вам же за это заплатили и дали покушать!", - это неправильные слова. Человек переживает и мучается. Можно помочь ему так: разъяснить смысл поступка обидчика. Помочь выработать стратегию защиты. Или помочь понять: из клетки надо бежать, пока не поздно. Даже если хорошо кормят.

А обесценивать переживания не надо. Это нормально - испытывать адекватные чувства, боль и обиду. Ведь именно эти чувства заставляют нас что-то делать, как-то решать ситуацию. Защищаться, искать выход из клетки, отходить на безопасное расстояние...

И бабуин не так-то глуп и примитивен, как показалось писателю. Просто он не мог из клетки сбежать, вот и ел виноград, что же ему еще оставалось? В природе хулиган горько пожалел бы о своем ударе. Обезьяна бы непременно дала сдачи. Да и в жизни садист пожалеет обязательно. Привычка ударять других приведет к печальным последствиям. Безнаказанность распускает и лишает осторожности.

Так что переживания, рефлексии - это абсолютно нормально для развитого духовно человека. Это стимул для того, чтобы искать пути решения проблемы, вот и все. И сделать так, чтобы никому не повадно было бить вас словами или поступками. А учить не реагировать - что же. Это тоже полезно, наверное. Для тех, кто решил провести в клетке всю свою жизнь. Все же в клетке безопасно и иногда могут дать виноградика...опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet