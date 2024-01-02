Почему бывает трудно отпустить другого

Все мы уникальны. И у каждого своя неповторимая картина смысла. И важно понять именно свой, индивидуальный, узор. Но есть общие причины, почему психике бывает важно удерживать отношения. И, приложив эти причины к себе, можно быстрее рассмотреть свою собственную.

Бывает, отношения заканчиваются. Вообще-то, все отношения рано или поздно заканчиваются. Но я сейчас про расставание. Итак, принято решение расстаться. Кем-то из пары: мужчиной или женщиной. На самом деле, не важно, кем. Важно, что одному из них партнер так и не стал безразличным. Здесь я хочу поговорить об этом.

Эмоциональная зависимость

И вот, такой человек может даже не хотеть отношений с бывшей своей половиной. Но все же интересуется тем , что происходит в его в жизни, испытывает гамму чувств в его адрес, часто думает о нем. Много эмоциональной энергии тратится в ту сторону. Отпустить невозможно. В какой-то своей части кажется ясным, что будет легче, если отпустить, и хочется этого. И, возможно, даже что-то для этого делается. Но ничего не получается.

Если так происходит, значит, в этом неотпускании для психики есть важный смысл. Поняв, что же за смысл, станет возможным освободиться от трудных переживаний.

Конечно, все мы уникальны. И у каждого своя неповторимая картина смысла. И важно понять именно свой, индивидуальный, узор. Но есть общие причины, почему психике бывает важно удерживать отношения. И, приложив эти причины к себе, можно быстрее рассмотреть свою собственную.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Так почему же бывает трудно отпустить другого?

Есть такая особенность человеческого восприятия – видеть в других людях черты, присутствующие в себе самом. Если мы видим то, что ценим в себе, происходит эффект узнавания, и человек становится нам приятен. При обнаружении же своих негативных черт, которые мы в себе не принимаем, возникает неприятное ощущение и желание «отодвинуть» человека подальше.

В период влюбленности мы проецируем, «помещаем» в партнера желаемые, приятные черты своей же собственной личности. И видим в нем свое отражение. Таким образом, сливаясь с другим. При расставании, в таком случае, мы как бы расстаемся с частью себя. А это же сделать невозможно.

Мы также можем «помещать» в другого свои смыслы, свои ценности, свое будущее. И, если так случилось, отношения на психическом уровне продолжаются.

Здесь важно осознать себя отдельно от партнера. Обнаружить у себя самого то, что видится в нем, и с чем невозможно расстаться.

Еще одна причина невозможности отпустить: незаконченный процесс сепарации от родительских фигур. Что не дает от них отделиться? То, что недополучено в детстве. А именно: любовь, внимание и принятие родителей. Тогда, будучи уже физически взрослым, человек все равно испытывает детскую жажду безусловной любви. И бессознательную потребность все же ее получить. Получить хотя бы символически, от замещающих фигур.

И как раз значимый, важный человек подходит на роль заместителя. На него размещаются несбывшиеся ожидания от родителей. И его любовь, или хотя бы признание нашей ценности, становятся жизненно необходимыми. Здесь еще имеют место детские отчаянные настойчивость и верность. Потому что переделать другого, добиться от него любви – значит подтвердить свою хорошесть, свое право на счастье, а, может быть, даже на жизнь.

Видите, до чего важный смысл? Ну как же такого человека отпустить? Ведь это значит лишиться надежды на восполнение своего дефицита.

Что же делать? Для начала понимать, что партнер – не родитель. В его задачу не входит восполнять чей-то дефицит. Да он и не сможет. То есть эта потеря безвозвратная. И, не смотря на это, справиться возможно. Ведь справились же в детстве: выжили, выросли. Для нашего счастья все есть в нас самих. И каждый сам может залечить свою рану. Для этого нужно только развернуться в свою сторону. А, развернувшись, Вы начнете интересоваться собой, заботиться о себе и почувствуете опору в себе же. А она по-настоящему надежна, чего не скажешь о внешних суррогатах.

Еще несколько причин перечислю тезисно:

Идем дальше: удерживать партнера может и надежда на спасение от одиночества.

Внутреннее присутствие привязанности к другому отвлекает от себя, от проживания собственного одиночества.

Внутреннее поддержание отношений с партнером, с которым они невозможны, защищает от настоящих отношений, где возможна эмоциональная близость.

Страх боли, нежелание проживать потерю.Невозможно принять свое бессилие, ощутить его и встретиться с отчаянием.

Решившись открыться эмоциям, которые причиняют боль, можно научиться с ними обходиться. И освободиться от страха перед ними. А, вместе с ним, и от собственных выстроенных ограничений. И обнаружить в себе что-то, неведомое до сих пор, но очень нужное.опубликовано econet

Автор Олеся Савчук

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet