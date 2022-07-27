Почему бывает плохо после общения с некоторыми людьми

Сегодня поговорим об эмоциональных вампирах. Что делать, если среди ваших родственников есть именно такой человек, и прекратить общение с ним просто невозможно?

Довольно часто после общения с людьми мы испытываем душевный подъём, лёгкое возбуждение, готовность к действиям, наполняемся оптимизмом, приобретаем спокойствие, повышается настроение. Но встречаются и другие случаи, когда после общения чувствуешь себя плохо, ощущается, что мы не приобрели, а потеряли. Словно нас истощили, высосали наши эмоциональные силы, лишили внутренней гармонии и вызвали в нас негативные эмоции. О второй категории людей и поговорим, именно их называют эмоциональными вампирами.

В данной статье вы найдёте ответы на такие вопросы:

1. Признаки эмоционального (энергетического) «вампира».

2. Основные типы «вампиров», после общения с которыми человек плохо себя чувствует.

3. Как защищаться от эмоционального (энергетического вампира).

Эмоциональные вампиры

Прежде, чем начать говорить о признаках и способах защиты, необходимо понимать, что такие люди своими словами не просто истощают внутреннюю силу, они могут навредить человеку, чья самооценка и так была в шатком положении. Особенному воздействию, от таких личностей могут быть подвержены люди, которые могли не отойти от своей травмы, или тяжело далась победа над собой. Слова этих «вампиров» ранят и наносят вред, тому, кто зависим от чужого мнения, а также каждому, чью слабость они могут нащупать.

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Вампиры словно сканируют человека, выявляя слабые места в его представлении о себе, и выдают свои зловредные высказывания, заставляя человека поверить в свои слова и вновь ощутить боль. От таких людей можно услышать фразы такого характера: «Милая, я смотрю, ты поправилась, твоя блузка стала тебе маловата» или «Ты слишком чувствительный для мужчины».

Признаки эмоционального вампира

Важно понимать, что встречать таких людей вы можете в разных кругах своих социальных контактов, это могут быть люди и среди ваших родственников, и коллег, знакомых, в дружбе и в романтических отношениях.

Основные признаки истощения, после встречи с вампиром:

Настроение резко портится.

Появляется желание выпить или поесть, причём питание в этот момент предполагается богатое углеводами, те самые «вкусняшки».

Возникает ощущение подавленности.

Вас может клонить в сон, ноги становятся слабыми, а голова тяжёлой.

Внутри возникает чувство беспокойства, тревоги или разочарования.

Типы эмоциональных (энергетических) вампиров

Группировки носят лишь информационный характер для общего понимания, они не означают и не выделяют характер человека в чистом виде.

Самовлюблённые вампиры (тип личности – нарциссы)

Для этого человека свойственно гипертрофированное чувство собственной значимости и избранности. Поэтому он в первую очередь жаждет внимания и восхищения. В картине его мира имеется лишь представление об его исключительности и поэтому всё всегда только для него. Такой человек сильно ограничен в способности любить и выражать эмпатию по отношению к другому. Ему важно, чтобы следовали его принципу "всё сначала ему".

Всё ваше внимание, силы, желания и стремления должны быть направлены на то, чтобы восхищаться этим человеком и заботиться о нём. Если вы этого не будете выполнять, то вампир-нарцисс будет наказывать вас – своими словами, действиями. Он станет холодным и сдержанным по отношению к вам, может игнорировать вас и не воспринимать, как личность, всячески пытаясь принизить ваши чувства и мысли.

Как вы можете защитить себя в данном случае?

Если вы для себя определили, что в вашем окружении есть такой человек и взаимодействия с ним вам не избежать, то, следующий подход поможет вам понять, как лучше коммуницировать, не расходуя свои внутренние ресурсы и не истощая себя.

1. Вам необходимо понимать, что эмоционально они ограниченные люди, поэтому имейте по отношению к ним реалистичные ожидания. Они не перестанут быть эгоистами и не станут любить вас без всяких условий.

2. Не ставьте свою самооценку в зависимость от их слов и поступков, не доверяйте и не делитесь с ними своими сокровенными чувствами. При таком подходе вы будете в безопасности от эмоционального истощения после общения с ними.

3. Или обезопасите себя, находясь в отношениях с таким человеком.

«Нытики» или жертвы

Для данного типа людей в общении характерно постоянно жаловаться на то, что весь мир настроен против них. Все обстоятельства, сама судьба и все возможные внешние факторы являются причинами их несчастий. Все их речи носят один общий смысл: «ах, какой же я бедный и несчастный».

Обычно они используют других, как контейнер, в который хотят слить весь свой негатив, забрав ваш позитивный настрой. И оставить при этом вас наедине с тем, что они на вас слили.

Как вы можете защитить себя в данном случае?

В общении с людьми такого типа необходимо уметь устанавливать и определять собственные границы. На примере это звучит и выглядит следующим образом. Выслушиваете кратко своего друга, партнёра или родственника, а потом сообщите: «Я тебя люблю, но готов слушать только несколько минут, если ты не хочешь обсуждать решение».

Если человек для вас не из столь близкого круга родственных отношений, допустим, ваш коллега на работе – вампир, то защита ваша будет следующая. Выразив своё сочувствие по его ситуации, можно сказать: «Из любой ситуации можно найти выход, стоит лишь подумать над решением». А затем добавить о том, что вам важно вернуться к работе, ведь сроки выполнения никто не отменял.

Данные слова не являются универсальными и в каждом случае всё индивидуально, но я думаю, сам смысл вам понятен.

Диктатор

Эти люди с упорством пытаются контролировать всё и всех. Они лучше всех знают, как остальным следует себя вести в различных ситуациях и что при этом чувствовать. Что бы ни происходило в жизни, на всё у них есть своё мнение. В отношениях и диалоге им главное контролировать партнёра или собеседника. Ваши чувства будут считать необоснованными или не имеющими значения в том случае, если они не вписываются в их правила.

В диалоге вы можете определить их по следующим словам, так как они часто начинают именно с этого: «Ты знаешь, что тебе нужно?», а затем вы получите в подробностях их собственную инструкцию на то, как вы должны действовать. А вы в конечном итоге, после диалога с таким человеком будете испытывать чувство обиды и униженности.

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Как вы можете защитить себя в данном случае?

Не пытайтесь контролировать диктатора. В беседе выражайте здоровую уверенность в себе. Не вступайте в конфронтацию, указывая на то, что ему самому необходимо сделать.

Для построения диалога с такого рода людьми подойдут следующие слова: «Я ценю ваши советы, но мне необходимо поработать над этим самому». Опять же будьте уверены в себе и не играйте роли жертвы, которой требуются указания и контроль.

Подавитель

Таких людей совсем не интересуют ваши мысли, чувства или мнения. Для них важно лишь высказать всё, что они думают, про любое событие. Диалоги с ними протекают по принципу: он говорит, а вы ждёте паузу, чтобы вставить своё слово, но очень часто такая пауза и не наступает. Физически они придвигаются так близко, что просто начинают дышать на вас, с каждым вашим шагом назад, они будут подходить ближе.

Как вы можете защитить себя в данном случае?

Такие люди не обращают внимания на невербальные знаки, сколько бы вы не скрещивали руки на груди или разворачивались в сторону двери – они этого не поймут. Лишь прямой текст заставит их остановиться и обратить на вас внимание. Если вы не желаете испытать эмоционального опустошения после беседы с таким человеком, то прерывайте его монолог и высказывайтесь предельно ясно и недвусмысленно.

На практике это выглядит следующим образом. Вы слушаете несколько минут, затем вежливо говорите: «Я не воспитан перебивать, но мне необходимо поговорить с другими людьми/у меня работа/назначена встреча/мне нужно идти».

Если это человек из вашего близкого круга, то вы вежливо говорите: « Я бы очень хотел, чтобы ты разрешила мне сказать тебе пару слов, потому что мне есть что добавить к нашему разговору». Старайтесь произнести нейтральным голосом и тогда вас выслушают гораздо более благосклонно.

Драматизатор

Эти люди склоны описывать и переживать мелочи и незначительные события как сногсшибательные драмы. Каждый свой чих они преподносят словами, что в прошлый раз «я чуть не умерла». Очень часто после общения с такими людьми, где драматизировалась любая бытовая ситуация, мы испытываем усталость и истощённость.

Как вы можете защитить себя в данном случае?

Таким людям важен ваш эмоциональный отклик на их слова, чем больше невербальных сигналов исходит от вас, тем больше драмы от них. "Вампиру"-драматизатору важен сопереживающий зритель/слушатель, так он насыщает свои события и себя вашей энергией. Но черпать её из невозмутимости у него нет возможности.

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Поэтому сохраняйте спокойствие и сделайте несколько глубоких вдохов. Это поможет вам сохранить своё нормальное состояние и не впасть в актёрство, подыгрывая разворачивающейся перед вами мелодраме.

Установите доброжелательные, но твёрдые границы. Скажите, например, так: «Я сочувствую всем вашим неудачам, но выполнение условий договора, прежде всего».

Заключение

Чтобы меньше чувствовать свою усталость и опустошённость после взаимодействий с некоторыми людьми, поднять свою жизненную энергию, а вернее не расходовать её впустую, проведите «инвентаризацию» круга людей с которыми вы вступаете в контакт. Определите для себя людей, которые наполняют вас оптимизмом, заряжают вас, мотивируют и разделяют ваши взгляды. И определите тех, кто отбирает у вас эту энергию, найдите в своём окружении тех самых энергетических вампиров и постарайтесь снизить количество проведённого времени с ними, если это сделать затруднительно, то примените в своей жизни, указанные в статье рекомендации.

Помните, в жизни для каждого всё индивидуально, не бывает одного верного решения для всех и на все случаи жизни. Поэтому важно понимать принцип, а не выучить фразу.опубликовано econet.ru.

Автор Юрий Ермаков

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