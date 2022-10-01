Почему болеют дети: Психосоматика

Ребенок - самый чувствительный член семейной системы, который «зеркалит» те некорректности, которые есть в семье.

Дети - это самые гибкие члены семейной системы. Если говорить метафорически, то ребенок - это пластилин в ведре с камнями (где камни - это, соответственно, мы, взрослые). Можно ли сделать из пластилина красивый «кругляшок»? Безусловно. Но, если его положить в ведро с камнями, то он приобретет уродливую форму. Дети - самые чувствительные члены семейной системы, которые «зеркалят» те некорректности, которые есть в семье.

Психосоматика. Дети болеют из-за любви к родителям

Почему это происходит?

Как это происходит?

Упражнение для родителей, если ребенок заболел

Почему это происходит?

C точки зрения системных семейных расстановок - из-за безусловной любви детей к своим родителям.

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Как это происходит?

С точки зрения системных семейных расстановок, взрослея, дети проживают несколько кризисов:

1. С момента рождения до трех лет дети независимо от пола находятся на энергии матери.

2. После знаменитого кризиса трех лет до одиннадцати лет ребенок переходит с энергии мамы на энергию папы. Мой старший коллега поделился случаем из своей жизни, когда супруга сказала ему: «Дети теперь твои, они меня больше не слушаются». «Не слушаются»- вот критерий того, что начался второй кризис, и здесь необходим папа (либо значимая мужская фигура как предмет подражания). Есть нюанс: если в семье рождается второй ребенок, то переход первенца от мамы к папе начинает происходить быстрее.

3. В одиннадцать лет начинается подростковый кризис, для которого характерен протест и отрицание. Таким образом ребенок «впитывает» мужскую родовую энергию, которая позволяет отстаивать свои границы, защищаться, давать отпор и социализироваться.

11+мальчики остаются на энергии отца. 11+ девушки впитывают мужскую родовую энергию.

Это может выражаться в агрессивности, импульсивности, курении, использовании нецензурной лексики и т.д. Это длительный процесс, длящийся до 15-19 лет, а потом возвращаются на энергию матери (женскую родовую энергию).

4. Следующий кризис возникает, когда уже повзрослевшие юноши и девушки выпархивают из родительского гнезда, поступая в Вузы или начиная вести более самостоятельную жизнь. И в какой-то момент «птенцы» возвращаются, но уже в несколько другой роли- роли взрослых детей, в чем-то «друзей» родителей.

Другими словами, все то, что происходит с ребенком до трех- пяти лет- это то, что происходит с мамой, а далее подключается второй родитель и, соответственно, с ребенком можно работать через обоих взрослых, так как связь с ними самая крепкая.

Итак, упражнение для родителей, если ребенок заболел:

1. Вспомните актуальную ситуацию того, что ваш ребенок болеет. Поймите, где и как именно это находит отклик в вашем теле (возможно, это тяжесть в области груди, сосущее ощущение под ложечкой, напряжение в области плеч и т.д.).

2. Представьте это ощущение в виде энергии. Какого она цвета, какой температуры и консистенции?

3. Увидьте ее где-то в пространстве вашей комнаты. Что чувствуете к этой энергии?

4. Физически переместившись, станьте ею. Попадите в нее и дайте себе время обжиться в новом состоянии. Что с вами, как с энергией, происходит там? Как вы смотрите на мир из этого состояния? Что хотелось бы делать, будучи этой энергией? И самое важное- что самого замечательного и ресурсного есть в состоянии энергии симптома?

(Если в энергии симптома вы ощущаете себя плохо, представьте, что взлетаете максимально высоко до того момента, когда физически и эмоционально вам становится хорошо).

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5. Не теряя этого состояния, вернитесь в себя, на свое место. Также дайте себе время пожить в новом состоянии. Для закрепления полученного опыта вспомните 2-3 ситуации из жизни, когда данное состояние вам было бы необходимо.

А вот теперь небольшая магия: c точки зрения теории и практики, если вы будете позволять себе быть в этом состоянии, то ребенок выздоровеет/ начнет выздоравливать быстрее.

Почему? Потому что состояние энергии симптома и является «таблеткой» от симптома. Другими словами, болезнь- это потребность, необходимое состояние, которое не находит места в обычной жизни и превращается в симптоматику. И так как связь между родителем и ребенком крепка, то есть все шансы на выздоровление.опубликовано econet.ru.

Автор Ольга Вербицкая

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