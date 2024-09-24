Письмо о партнере: техника, которая поможет разобраться с чувствами

В психологии есть методики, которые являются диагностическими и терапевтическими одновременно. И сегодня мы рассмотрим одну из них – «Письмо о партнера». Данная техника помогает найти причины конфликтов между партнерами и пути решения проблем.
При использовании этой методики потребуется закончить определенные фразы. Идеальный вариант – если оба партнера проходят тест, то есть пишут письма друг другу, затем зачитывают их и разбирают каждую проблему, желательно в присутствии семейного психолога. Но мы предлагаем упрощенную версию техники, которая позволит вам самостоятельно разобраться в собственных чувствах и понять партнера. Приступать к упражнению следует в том случае, если вы внутренне готовы обсуждать сложные ситуации со своим партнером.
В процессе написания письма наблюдайте за своими чувствами. Насколько легко вы находите ответы? Какие вопросы вызывают у вас сложности? В каких случаях можно ответить коротко, а когда нужно развернутое объяснение? Даже самостоятельное выполнение упражнения будет полезным – вы лучше узнаете себя, разберетесь в своих претензиях и требованиях.
Мы предлагаем вам несколько фраз с пропущенными словами, ваша задача – закончить предложения. В процессе работы соблюдайте тишину, не обсуждайте ничего с партнером. Время выполнения не ограничено, главное, чтобы вы писали искренне.
Перечень вопросов, на которые вам нужно ответить и фраз, которые нужно продолжить:
1. Что я могу рассказать о своем партнере?
2. Во время нашего знакомства главным для меня было ... , а для партнера – ...
3. Потом оказалось, что ...
4. Если говорить в шутку, то мой партнер похож на животное ... , потому в нем есть ... , а я похожа на ... , потому что ...
5. Наши родители ...
6. Когда я решила вступить в отношения, мне хотелось, чтобы ...
7. А мой партнер, я думаю, хотел бы ...
8. Мои личные ожидания ...
9. Наши отношения в целом ...
10. Но иногда у нас ...
11. В этом случае я ...
12. Ревность по отношению к нему я ...
13. Сейчас мы ... понимаем друг друга, чем раньше.
14. Безусловно, со временем мы изменились. Я стала ... , а он ...
15. Иногда меня посещает мысль, что если бы все сложилось по-другому, то ...
16. Когда я решила написать это письмо, я хотела признаться, что внутри ...
17. Я считаю, что начинать нужно с себя, например, я ...
18. А еще у меня ...
19. И напоследок я ...
20. У моего партнера есть некоторые качества, которые мне не нравятся. К примеру, мне сложно ...
21. Но, тем не менее, я могу смириться с тем, что ...
22. На месте своего партнера я бы ...
23. Но у него есть и положительные качества, например, главными для меня являются ...
24. Для моего партнера работа – это ...
25. Моя цель следующая: ...
26. Если говорить о развлечениях, то мне нравится ...
27. И в этом вопросе мой партнер ...
28. Во время знакомства я бы дала партнеру 10 баллов и 10 возможных, а сейчас ...
29. У нас возникают проблемы в сфере ...
30. Причиной проблем часто служит то, что мой партнер мог бы ...
31. Взгляды на совместную жизнь у нас ...
32. Когда мы проводим время вместе, мы очень редко ...
33. Родственники и друзья для нас являются источниками ...
34. В отношении детей мы ...
35. Я думаю, что лучшим выходом из ситуации было бы ...
36. С любовью ...
Попробуйте сконцентрироваться и честно ответить на все вопросы, тогда вам удастся разобраться в собственных чувствах. А если вы проведете тест вместе с партнером, то надеемся, сможете найти компромисс в спорных ситуациях и укрепить отношения.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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