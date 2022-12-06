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Переживание униженности

Источник: facebook.com 06 декабря 2022 6034
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Бывает, что в отношениях я не могу говорить о своих настоящих потребностях и желаниях. Сам контакт построен так, что как только я делаю попытку об этом заявить, навстречу выдвигается целая артиллерия противодействия. Как только я пытаюсь определить границы, не говоря уже об их защите, мне предъявляется то, почему я не должна это делать... 

Переживание униженности

Чаще всего это манипуляция и типичная агрессия жертвы. «Как ты можешь? У меня же сердце!». Или «Ты неблагодарная! Не то что дочка МарьВанны!». Или «Ну конечно! Ты вся в своего отца и вам на меня наплевать!»...

Признать переживание унижения очень важно

По факту замаскированная агрессия. А по существу такое положение может скрывать жесткое унижение, которое ничем не отличается от диспозиции властный взрослый — бесправный ребёнок. 

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Контакт, в котором взрослый человек не имеет возможности защитить свои права, может вызывать ощущение бессилия, а значит униженности от такой позиции. Внимание. Понятно, что есть ответственность, выбор и разные возможности не сталкиваться с этим и все такое. Здесь не про это...

Я хочу сказать, что это переживание униженности важно себе вернуть. Осознать и почувствовать, что делает в контакте другой человек, что сталкивает с таким переживанием. Очень часто это привычно проделывают с нами наши родители, маскируя под любовь и заботу. Стоит признаться себе, что такие токсические и манипулятивные интервенции могут транслировать демонстрацию власти. 

И тогда ЗАКОНОМЕРНА наша агрессия! Закономерно желание отодвинуться и увеличить дистанцию. Потому что ЗАКОНОМЕРНО охранять свою самооценку и свой размер, который уже подрос и очевидно нормален. Особенно, если у нас есть доказательства этому в окружающем социуме...

Переживание униженности

Признать переживание унижения очень важно. Во-первых, это вернёт адекватность своим желаниям отойти и охранять себя. А во-вторых, поможет обходиться с чувством вины. Потому что пока я не признаю, что я чувствую унижение в таком контакте, то мне кажется, что мое желание не быть рядом неадекватно и вообще больше из плохости, чем из нормы...

Возврат себе своих переживаний, возможно, освободит энергию для изменений. Появится выбор, как поступать в ситуации, когда в контакте у меня рождаются эти переживания.опубликовано econet.ru.

Автор Юлия Пирумова

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Источник: https://econet.kz/

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юлия пирумова психология жизнь унижение переживания чувства агрессия

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