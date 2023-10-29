Перестаньте делать то, чего вы не хотите!

Никакая внешняя реакция на вас не повод становиться себе палачом, терзаться и страдать, ждать признания и зависеть от чужих чувств, а на самом деле – от чужих проекций. Как только вы проработаете свои границы в терапии, повысите самооценку и найдёте опору в себе, вам станет легче

Как часто вам приходится делать то, чего вы не хотите? А потом внутри идёт токсичная бойня: в солнечном сплетении напряжение, в груди болит, в голове мысли. Обращено это к тем, кто вас втянул в состояние. Но высказать им вы не можете, и получается «вброс» в себя. Поле битвы – ваше тело и психика. Другими словами – здоровье.

Как только вы не соглашаетесь, когда вас используют, вас сразу назначают «плохой!»

К вам вопрос: Можно ли отказать и сделать так, как вам хочется? Что будет?

Ваш ответ: Я не хочу быть плохой, и конфликтовать!

Говорить вам, что можно сделать так, чтобы и овцы были целы, и волки сыты – и конфликта избежать, и собой остаться – весьма сложно, потому что, вас воспитали в формате «быть хорошей». И сделали это из лучших побуждений, и из-за того, что сами получили такое воспитание.

Итак, сейчас перехожу к тактике и стратегии.

Выделим три формата взаимодействия с людьми:

Формат первый. Делать так, как хотят от вас. Прогибаться, попирать свои желания и границы, никому ни в чём не отказывать (или почти никому), чтобы быть «хорошей».

Если вы так пробовали, то знаете, что это невозможно. Потому что всем мил не будешь. Кроме того, у этого есть внутренние и внешние издержки. И если внешние издержки ещё выносимы, то внутренние становятся со временем не просто невыносимыми, а реально рушат здоровье.

Внешние издержки: на вас начинают ездить и воду возить. Некоторые даже «спасибо» не говорят. Стремятся прогнуть ещё сильнее. Смеются над вами. Самоутверждаются за ваш счёт. Рекомендуют вас знакомым, как халявную рабочую силу.

Внутренние издержки: Вы всё время недовольны. У вас болит центр груди, горло, и есть напряжение в солнечном сплетении. Нарушается пищевое поведение. Вы постоянно ждёте оценок, додумываете за других – что они скажут и сделают, и стараетесь угодить. Болезненно реагируете на любые реакции на вас, особенно на обесценивание и неблагодарность.

Пищевое поведение - маркер любых состояний. Например, когда теряется вкус еды, вся еда ощущается пресной. Пресная еда - пресная жизнь. Теряется вкус жизни.

Потом у вас начинаются болезни позвоночника, чаще всего в верхнем отделе, в шее и плечах – потому что ноша становится невыносимой. Вы живёте в черно-белом мире – хорошая/плохая. Вам кажется, что любое возражение с вашей стороны вызовет конфликт. И действительно, так и происходит – как только вы возражаете, вам высказывают, что мол у вас «отвратительный» характер, вы истеричка, злая, неконтактная, не любите людей, жадная. Продолжите список.

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Кнут и пряник – реально работающая схема. Потому что корни её уходят в детско-родительские отношения: мама поругает, мама и похвалит/папа накажет, он же и защитит.

Если вы хоть раз в жизни получили это внушение, когда стояли в углу и глотали слёзы или какую-то часть тела жгло, словно плеснули кипятком, после пощёчин или ремня – то всё! Подсознание усвоило формат будущих отношений с любыми окружающими людьми.

Что происходит на самом деле? Вы становитесь неудобной. С вами трудно, вы не хотите прогибаться. А раньше прогибались.

Почему так?

Потому что люди, которые вас прогибают, сами не умеют получать отказы, им видится ваше поведение как отвержение – что вы их как-бы не уважаете. Объяснить им причины вашего отказа и привести аргументы нельзя. Они вас не услышат. Они не умеют слышать других.

Поэтому любые разговоры с ними не работают. Не обольщайтесь и не будьте в иллюзиях. Да, с такими людьми «быть собой» превращается только в конфликт. Даже если они промолчат, позже с вами перестанут общаться.

Например, вы на диете или на здоровом питании, и вас такой человек угощает или приглашает в гости, а вы едите не всё и/или не пьете. Он воспримет ваше поведение на сознательном уровне как конфликт и неуважение, а на подсознательном – как отвержение его самого, стараний и любви.

Ему важно не то, чтобы вам было хорошо, а чтобы он похвастался, как гостеприимный хозяин. На вас ему всё равно. Не из-за вас, а из-за себя, он думает о себе, не потому что эгоист, а потому что не умеет и не приучен смотреть на мир не через своё «дай-дай-дай»: это когда такие люди направляют на вас пассивную агрессию в виде обиды или обвинений, если вы поступаете по-своему, а не так, как хотят они.

Формат второй. Голимое манипулирование. Это когда вы научились общаться так, чтобы и границы сохранить, и чтобы никто до вас не докопался.

Здесь манипулировать это не намеренно гадить и вредить ближнему, а общаться с учётом человеческого мышления, на обывательском уровне.

И не путайте это с манипуляцией в обывательском ключе, формата «Леди Уинтер, что это вы всыпали в бокальчик?»: когда вы заранее продумали многоходовку с умыслом причинить вред ближнему. Речь идёт не об этом.

Ситуация 1. Вы молодой педагог в школе, и вам говорят: Почему дисциплина на уроках плохая!? Вы: Откуда такая информация? Вам кто её сообщил? У меня к вам еще вопрос: всё ли у вас в семье хорошо, поскольку Вася приходит в школу гиперактивным, на уроках очень мешает, другие дети отвлекаются...

Ситуация 2. Вы не хотите идти в гости, а вас уговаривают. Даже если уговаривают грамотно, а вы не хотите.

— Ты только представь, как они обрадуются, если мы не придём. — Да, надо идти!

И всё же, вы не хотите. Улыбнитесь, и скажите, что сделаете всё, чтобы смочь, постараетесь разгрести свой рабочий график и найти окно. Если получится, конечно. В последний момент позвоните, и скажите, что сделали всё, и если все же получится, вы придёте, может и с опозданием. Потом позвоните еще раз, извинитесь, и скажите, что не придёте, увы, и вам очень жаль. Этот сценарий можно развернуть ещё несколькими способами.

Главный принцип здесь - говорить только правду. У вас реально должны быть свои планы на это время. И вы реально делали всё, чтобы смочь - уговаривали себя. Но не сложилось.

Ситуация 3. Хотите обратить на себя внимание мужа/партнёра. Воспользуйтесь рецептом из фильма «Если отвечает мужчина». Закажите себе розы на длинной ножке с доставкой. Когда он спросит, откуда цветы, скажите ему, что сами себе заказали. Это чистая правда. Но он не поверит. Пусть вам доставляют цветы в течение месяца.

Ситуация 4. Вы не хотите брать на себя еще один проект, вы и так ведёте три проекта. Пойдите к руководству, и скажите, что поскольку вы опытный специалист, то знаете, как нужно работать. И готовы взять ещё один проект, только тогда начнёт страдать качество работы. А вы так не привыкли, и действуете в интересах компании. И качество вашей работы для вас первостепенно. Вы знаете цену ошибок в работе и осознаёте их последствия.

Ни один нормальный, в здравом уме, руководитесь в таких условиях не повесит на вас ещё один проект. И вы ни разу не сказали слово «нет».

И таких примеров у меня есть ещё.

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По сути дела, я сейчас говорю о строго научном подходе «стимул-реакция» в бихевиоризме. Впрочем, как только вы проработаете свои границы в терапии, повысите самооценку и найдёте опору в себе, вам станет легче.

Формат третий. Когда вы со всеми в конфликте. Этот бунт – своеобразная форма отстоять свои границы, только в детско-подростковой форме. Так конечно можно какое-то время продержаться, однако тоже есть как внутренние, так и внешние издержки. И на здоровье влияет, и на репутацию, и вы рискуете стать неуловимым Джо, как в анекдоте.

Как часто вы чувствуете себя плохой (плохим)? Вам трудно отказывать другим, или вы боитесь, что на «вас будут молчать или делать холодное лицо»?

Знайте одно: никакая внешняя реакция на вас не повод становиться себе палачом, терзаться и страдать, ждать признания и зависеть от чужих чувств, а на самом деле – от чужих проекций.опубликовано econet

Автор Марика Бения

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