Пассивная агрессия: всё не так, как принято считать

Всё, что вы читали о пассивной агрессии в интернете, — неправда. Пассивная агрессия ни в коем случае не проявляется в сарказмах, намёках, фразах вроде «Умный человек сам бы догадался…» и т. д. Называть это всё пассивной агрессией просто нельзя, т.к. это противоречит самому термину. Давайте разбираться.

Начнём с самого главного — вспомним, что такое агрессия. И сразу шок: агрессия — это не эмоция. Это поведение.

Что такое пассивная агрессия?

Вот величайшая монография по теме агрессии: «Агрессия: причины, последствия и контроль». Её написал Леонард Берковиц, крупнейший учёный, изучавший агрессию.

Вот его определение агрессии: «Любая форма поведения, которая нацелена на причинение кому-то физического или психологического ущерба» (гл. 1, раздел «Что такое агрессия»).

Подчеркну главное — агрессией является именно поведение, причитающее вред, и обязательно целенаправленное.

Если вы в общественном транспорте случайно наступили кому-нибудь на ногу — это не агрессия. В вашем поведении не было цели причинить вред.

Да-да, вопреки известному психологическому мифу, такой цели не было. Просто автобус неожиданно затормозил, а вы не удержались. Всё другое — следствие нашей склонности видеть во всём каузации.

Пассивная агрессия

Итак, агрессия — это целенаправленное причинение вреда. То есть уже по определению это действие активное. Откуда же взялась пассивная агрессия?

Впервые в документальных источниках о пассивной агрессии заговорили 19 октября 1945 года. Это был бюллетень, выпущенный Военным Министерством США.

Некий полковник Уильям Меннингер описывал поведение солдат, которые вроде бы наносили вред армии США, но вроде бы ничего при этом не делали. То есть привычным словом «агрессия» их поведение назвать не получалось.

Другими словами, они не подсыпали песок в двигатели самолётов, но могли чрезвычайно долго ремонтировать их. И вот это-то поведение полковник и отметил.

Промедление, неэффективность и пассивный обструкционизм — основные черты такого поведения.

То есть вред причинялся, но не действием, а наоборот — бездействием. Отсюда и родился термин. Пассивная агрессия — это намеренное причинение вреда, совершаемое бездействием.

Кстати, если уж термин пришёл из военной среды, можно вспомнить, что вообще-то не было надобности вводить новые термины. Военные всего мира давно знают специальные слова для обозначения «активной агрессии» и «агрессии пассивной».

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Активная агрессия — это диверсия. Взрыв на рельсах, отравленный колодец и так далее.

А пассивная агрессия — это саботаж. Затягивание сроков, ошибки в поставках (нужны были фугасные снаряды, а привезли осветительные) и всё в таком же духе.

В быту всё то же самое. Пассивная агрессия — это умышленное неисполнение обещания. Намеренное опаздывание. Обдуманное сбрасывание звонка. Нарочное уклонение от прямого ответа.

Кстати, в исследовании общения по электронной почте, вышедшем в 2020 году, анализируется активная невежливость и пассивная невежливость (active and passive e-mail incivility, соответствено).

И под пассивной невежливостью понимается именно отсутствие ответа на всё письмо или какую-то его важную часть.

Как заметить пассивную агрессию?

Важно помнить, что агрессией является только преднамеренное причинение вреда. Если человек действительно забыл ответить — это не пассивная агрессия. Если человек опоздал случайно — это тоже не пассивная агрессия.

Пассивной агрессией это становится только тогда, когда эти действия являются преднамеренными.

Это создаёт известные трудности — а как понять, что двигало человеком? Может, он просто такой неорганизованный? Или же на самом деле он просто притворяется таким, дабы и дальше вредить безнаказанно? Вопрос…

Хорошего ответа на него у меня нет, к сожалению. Я могу лишь предложить критерий тотальности. Если человек всегда и во всеми не держит слово, скорее всего, он просто не умеет соблюдать обязательства.

Другое дело, если человек так себя ведёт, скажем, только с вами. Тогда уже можно предполагать пассивную агрессию.

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Виды агрессии

Раз уж зашла речь, давайте обсудим другие виды агрессии.

Берковиц выделял два основных вида агрессии — эмоциональную и инструментальную. В первом случае вред причиняется под воздействием эмоций. Вот два водителя на дороге повздорили и надавали друг другу тумаков. Это эмоциональная агрессия.

А вот если один человек ударил другого, чтобы завладеть его телефоном — это уже инструментальная агрессия. Потому что никакой личной неприязни, просто деньги очень нужны.

Ещё можно разделить агрессию на вербальную и физическую. Оскорбления — это, понятно, вербальная агрессия. Удар — агрессия физическая.

Есть и ещё одно разделение — на прямую и косвенную агрессию. Прямая агрессия идёт непосредственно от агрессора к жертве. А косвенная — опосредуется чем-нибудь.

Например, слухи, которые один человек распускает о другом, это ярчайший пример косвенной агрессии. Вред есть, но причинён он не напрямую.

Ну и, наконец, что же такое сарказм, намёки и прочие вербальные действия, которые ошибочно называют пассивной агрессией? Из сказанного выше нетрудно заметить, что это агрессия вербальная и прямая.

Всё отличие от честных оскорблений здесь лишь в возможности спрятаться за непробиваемы «Ты что, шуток не понимаешь?». Так что такой подвид прямой агрессии стоит назвать завуалированной.

Стало быть, когда говорят о пассивной агрессии, на самом деле чаще всего речь идёт об агрессии завуалированной.

Она не становится от этого менее вредной, конечно, нет.

Вся эта статья не о том, что агрессия, якобы, не вредна и пусть будет. Вся эта статья совсем о другом.

Она о том, что если уж пользоваться терминами, то пользоваться правильно. Не надо напихивать в термин своё содержание, лишнее это.

Подытожим. Пассивная агрессия — это причинение вреда намеренным бездействием. Это бывает так же болезненно, как и агрессия активная. Сарказм, намёки, слухи пассивной агрессией не являются, это другие виды агрессии. Пожалуйста, используйте термины правильно.опубликовано econet

Автор Павел Зыгматович

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