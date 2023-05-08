Паразиты и психосоматика

Сегодня много говорится об антипаразитарной чистке организма. Но мало кто углубляется в вопросы психосоматики появления паразитов в теле. Ведь у кого-то паразиты заводятся с легкостью, а другие не придерживаются общепринятых санитарных норм и не заболевают.

Паразиты – это организмы, живущие в теле «хозяина», не убивают его, а живут за счет него, забирают энергию и силу. Не бывает абсолютно «чистых» организмов (без паразитов). Вопрос лишь в их концентрации: сколько паразитов способно вынести тело.

Паразиты в нашем теле. Психосоматика

Дети чаще всего попадают под влияние паразитов. Они в большей степени находятся под влиянием взрослых: могут отказаться от своего мнения, от своего ресурса, потому что тот, например, пока не сформирован. Это относится и к взрослым: если человек готов подчиниться, отвернуться от самого себя ради того, чтобы заслужить чье-то принятие, уважение, - высока вероятность приобрести паразитов в теле.

Процесс паразитизма прямолинейно-зависимый. Если у человека в теле имеются паразиты, есть смысл задуматься: «А на ком паразитирует он сам?». Паразиты служат сигналом того, что мы пользуемся (возможно без спроса) чьим-то ресурсом. Это проявляется в межличностных отношениях.

Способность паразитов замещать чувства человека

Человек, у которого внутри обитают паразиты, через какое-то время начинает путать собственные чувства и чувства, которые ему транслируют паразитические организмы. У таких людей появляется усталость, тяга к сладкому, потому что это его внутренние паразиты требуют спокойствия (для комфортного существования), питательную среду (сахара, быстрые углеводы). И владелец паразитов начинает этого хотеть, принимая за свои собственные желания, которые исходят из тела.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Грибы-паразиты

Если человек – не сладкоежка, но у него проснулась резкая тяга к сладкому, можно продиагностироваться в плане грибов Кандида. Грибы-паразиты готовят почву друг для друга. Дрожжевые грибы сначала появляются в кишечнике, там они переформировывают микрофлору, делают ее удобной и не слишком агрессивной для паразитов: закисляют кишечник.

И потом, когда приходят паразиты и сосуществуют в социуме «грибы-паразиты», друг друга дополняют, обессиливая человека. Кислая и сладкая среда – это «рай» для паразитов и грибов. Чтобы сделать свое тело «неудобным» для паразитов, важно ощелачивать свою внутреннюю среду. Делается это через питание, проработку убеждений, стягивающих нас в негативные состояния, когда мы отказываемся от собственного «Я».

Как почувствовать разницу между своими ощущениями и потребностями, которые транслируют паразиты? Можно спросить себя: «Легко ли мне чувствовать чужую боль и радость? Проще ли мне попросить за другого, чем за самого себя?» Весьма вероятно, что в теле есть паразиты, которые всячески закрывают человека от него самого.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Самооценка и паразиты

Как естественное сопровождение человека, подверженного паразитарным инфекциям, - проблема самооценки. Такой человек всегда будет неуверенный, ему будет на физическом уровне казаться, что не хватает сил. А силы действительно поглощают паразиты. Если система убеждения человека разрешает пользоваться им, когда он готов жертвовать, прогибаться, не может постоять за себя, - он будет уязвим перед паразитами.

Помощь при паразитарной инфекции

Тренировка навыка умения говорить «нет». Без страха, что от вас отвернутся, вас отвергнут. Через это будет тренироваться самооценка. Важно выйти из роли «заслуживателя»: никто никому ничего не должен.

Полезно помнить, что, когда человека снаружи окружает большое количество токсичных людей (родственников, сотрудников, знакомых), у него происходит рост внутренних паразитов, чтобы сделать его неприятным для окружения, отодвинуть этих людей на дистанцию. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet