Панические атаки: как справиться самостоятельно?

Паническая атака - это неожиданный приступ мучительного страха, который сопровождается мощным выбросом адреналина. Панический приступ можно спутать с сильной тревожностью. Это разные вещи. В момент паники вы уверены, что сейчас же умрете или обезумеете, начинаете суетиться и делаете то, чего не следует.

Термин «паническая атака» говорит сам за себя. Человека охватывает внезапный, панический страх за свое здоровье, положение и даже жизнь. Что делать, если вы подвержены подобному расстройству? Как правильно себя вести, чтобы болезненное состояние отступило и можно ли победить окончательно панические атаки? Давайте разбираться.

Как победить паническую атаку

Паническая атака (ПА) – это никакой не приступ и не заболевание. Это внезапный испуг за свою жизнь, здоровье, в основе которого лежит непонимание того, что же вокруг происходит. ПА – это кратковременный, внезапный приступ сильного страха, который сопровождается адреналиновым выбросом. Многие рискуют спутать панический приступ и высокую степень тревожности. Это не одно и то же. В минуту паники человек уверен, что он, не сойдя с этого места, умрет или обезумеет, совершает ненужные действия, его охватывает безудержное желание спастись, сбежать, скрыться.

Паническая атака: механизм действия

ПА не «нападает» вот так вдруг и мощной волной. Обычно всем ПА предшествует недомогание, нервное напряжение. Первым делом появляется слабость, усиленное сердцебиение, ослабление концентрации внимания, кружится голова. Человека охватывает чувство дискомфорта. И найти объяснение этому дискомфорту жертва ПА не в состоянии.

Типичные ошибки при панических атаках

№1. Человек старается отыскать объяснение того, что сним в данный момент происходит. И делает это доступными ему способами. Первое, что приходит ему на ум, это то, что у него либо инфаркт, либо инсульт, либо сердечный приступ или проблемы с психическим здоровьем. И этот вывод «запускает» инстинкт самосохранения. В кровь происходит выброс адреналина, это естественно. Адреналин помогает организму уберечься от «опасности». Вследствие этого начинает происходить усиленная нервная активность –учащенное биение сердца, частое, поверхностное дыхание, ощущение спазмов. Жертва ПА эти симптомы ошибочно путает с инфарктом или нервным приступом.

№2. Человек «спасается» – принимает какое-либо успокоительное, набирает номер скорой «03».

№3. Человек пребывает в заблуждении, что он не скончался лишь потому, что вовремя принял меры –вызвал доктора, выпил воды, вышел на свежий воздух. Такой сильный испуг отпечатывается в памяти, и потом человек его уже ждет и очень боится.

Вообразите себе, что вы отправляетесь на судьбоносную встречу: серьезное собеседование или романтическое свидание. Вы, естественно, переживаете. Или вы совершаете прыжок с парашютом. Ваша нервная система на взводе, но вы не боитесь. Потому что в состоянии объяснить причину этого явления. «Я волнуюсь, так как переживаю перед собеседованием/прыжком». Вы вполне в состоянии объяснить, что с вами. И не боитесь. А сейчас вообразите, что вы испытываете похожие чувства в стенах своего дома, где вы в полной безопасности. Вот это нарушенное равновесие нервной активности и безопасности жертва атаки воспринимает, как то, что с ней не всё в порядке.

Как быть, если у вас приступ страха?

Если вы ощущаете зарождение приступа ПА, вам полезно сесть в своей комнате и ясно, вслух проговорить то, что произойдет с вашим телом. Вы говорите, что все ощущения - это не симптоматика заболевания, это такое эмоциональное состояние.

Скажите себе, что это усиленное сердцебиение, головокружение – вовсе не первые признаки инфаркта или приступа. Это расстройство на эмоциональном уровне. Ваша физиология в данный момент пребывает в состоянии страха. И помните: вам важно прекратить активную выработку адреналина. Если вы уже испуганы и выброс случился, постарайтесь подстроиться под функции адреналина. Вам ни при каких условиях не нужно дышать часто, суетиться, срываться с места. Постарайтесь овладеть собой и восстановить нормальное дыхание. Потом расправьте плечи, сядьте в удобную позу и скажите себе, что вы никуда не побежите, так как это никому не нужно. Не вызывайте карету скорой, не глотайте успокоительные медикаменты, ни звоните детям (маме, тете), не бегите на улицу, к людям.

Обесценивание паники

Полезно взять на вооружение закон Ньютона: «Сила действия равняется силе противодействия». Как это применимо к паническим атакам?

Чем сильнее мы сопротивляемся вегетативному напряжению, тем сильнее будет напряжение. Суть в том, чтобы научиться обесценивать вегетативную активность.

Как это можно сделать?

Говорите себе: «Ну и что!» «Пусть!» «Давай, давай, еще!». Примите ситуацию, расслабьтесь. Ключевой момент лечения ПА в том, чтобы не избегать данного пугающего состояния, а, наоборот, с безразличием принимать это напряжение, не позволяя осуществиться адреналиновому выбросу.

Откуда приходит паника?

Если вспомнить, когда именно обычно начинается паника, и проанализировать время за пару месяцев до 1-го приступа, то вы поймете, что, вероятно, пребывали в так называемом состоянии «повышенного градуса».

Вот три сферы, в которых чаще всего нужно искать причины расстройств.

Личная. Предполагает сложности с возлюбленными, мужьями, женами. Здесь имеют место и разочарование, и неоправдавшиеся ожидания, и обиды. Человек чувствует, что попал в жизненный тупик. Это провоцирует эмоциональное напряжение, которое копится и со временем трансформируется в ПА.

Профессиональная – беспокойство по поводу карьеры, успеха. Этим страдают трудоголики, перфекционисты. Бывает, что в профессиональной сфере не все ладится, и наступает период эмоционального истощения.

Внутриличностная область подразумевает неуверенность в себе, боязнь одиночества, разного рода зависимости, фобии.

Полезно помнить, что от ПА люди не умирают. И это состояние можно взять под контроль. Если с вами уже происходили подобные приступы, вы имеет возможность распознать признаки приближения ПА и следовать предложенным рекомендациям.

Вы даже можете потренироваться, когда пребываете в нормальном, спокойном состоянии: представьте, что вами овладела ПА, и вы спокойно контролируете ситуацию. Мы уверены ,что у вас все получится!опубликовано econet

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