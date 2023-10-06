Памятка тем, кого разлюбили

Существует категория женщин, которым чувство влюблённости необходимо как воздух. Объект их любви, очень часто либо "слабый, не признанный гений", либо наоборот "сильный и независимый". Если женщина тяготеет к спасательству, то скорее будет первое. Если к жертвенности, то второе.

Когда-то мне сильно запали в душу слова Льва Толстого. "Нам всегда кажется, что нас любят за то, что мы хороши. А не догадываемся, что любят нас оттого, что хороши те, кто нас любят." Мощно, правда? Не каждый ведь может, хочет и умеет любить. А вот встречается нам на пути такой человек, редкий как бриллиант, и всю жизнь мы потом забыть его не можем. Всё сравниваем потом: "Да, вот так, как она меня любила, никто больше, никогда..."

Не мешай мне тебя любить

Впрочем, не всегда такая "любовь" является любовью. Хотя... Мы то с вами помним, кто "мера всех вещей". Вот и по сути любви столько же, сколько нас на планете. Но все-таки, что может быть интересней историй, которые происходят с людьми? Или... Людей, с которыми происходят интересные истории?

«Один смотрит в лужу и видит грязь, другой видит отраженные звезды» - писал мудрый Кант. Моя клиентка, определённо, любила и Толстого и Канта. И в своём возлюбленном видела не только звёзды вперемешку с луной, но и пьедестал, монумент, восьмое чудо света. Словом, всё то, что выше и больше её самой. Несмотря на то, что обстоятельства и факты говорили обратное.

"Если бы Вы только знали, каким я его видела.. Памятник абсолютной красоте! Благородству, великолепию, скромности и мужественности. О, мне ничего не нужно было от него. Просто быть рядом... Я так любила его. Я так любила свою любовь к нему! Она столько всего давала мне... Вся моя новая выставка картин - всё он. В каждой работе. В каждом штрихе. Если бы мне предстояло умереть сейчас, я бы сожалела только об одном, что не посмотрю ещё раз в его глаза... Зачем он помешал мне? Зачем на самом деле он не такой? Как жить теперь? Мне так пусто..."

"Не мешай мне тебя любить".

Существует категория женщин, которым чувство влюблённости необходимо как воздух. Объект их любви, очень часто либо "слабый, не признанный гений", либо наоборот "сильный и независимый". Если женщина тяготеет к спасательству, то скорее будет первое. Если к жертвенности, то второе. Но не суть.

Суть в том, что своего возлюбленного она наделяет несуществующими качествами. Точнее существующими, но скрытыми. Такими, которые видит только она.

И очень не просто этому мужчине разрушить всепоглощающую, всепонимающую любовь своей женщины. Любовь, которая больше, чем Космос.

А ещё непросто от этого отказаться. Ну вот кому не захочется на минуточку почувствовать себя полубогом? Сперва на минуточку, затем на неделю, на месяц, на год... Мужчина сперва недоумевает- "Подумаешь, ну вбил и вбил гвоздь, ничего особенного." Затем привыкает, и, если женщина ему очень нравится, то и сам себе он, рядом с такой женщиной, будет нравиться всё больше.

Женщина, склонная растворяться. Нарциссический мужчина. Прекрасный и крепкий союз людей, созданных друг для друга.

Причин, по которым эти странствующие половинки находят друг друга, и объединяются в "единое целое" так много, что описать и раскрыть их в одной статье невозможно. В основе всего, конечно же, лежат те жизненные сценарии, которые записываются на наш "жёсткий диск" ещё в детстве.

Так, женщина, переживающая психологическую изоляцию в детстве, отвержение, одиночество, пытается через своего партнёра пропустить всё то, в чём она сама нуждалась когда-то, и нуждается до сих пор. Женщина, выросшая в семье пьющих родителей, или трудоголиков- занятых только своей работой, чаще всего во взрослой жизни будет реализовывать себя через "спасательство" сложных, холодных и непонятых никем людей.

Также это люди творчества, служители Муз, у которых и во взрослом возрасте сохраняется "юношеский максимализм", и для которых жизнь делится только на "чёрное и белое". Идеализация им совершенно необходима для творческого роста, а надрыв чувств - это для вдохновения.

У этих людей тоже есть свои травмы, но они спрятаны за их гением, и для меня обнаруживать их - лишать мир искусства непостижимой прелести. "Любовь" этих людей может вынести далеко не каждый. Хотя бы потому, что её "слишком много". Но всё же не настолько много, как РазОчарования.

"Раз-Очарование". Развенчание очарования. Исчезло. Испарилось. Никогда и не было. Иллюзия человека.

"Жить в твоей голове. И убить тебя, неосознанно. Нечаянно." Земфира.

А что остаётся тому, в ком раз, и разочаровались?

Он остаётся ни с чем. В полном недоумении: "Что это было"? В отчаянии: "Я что-то сделал не так". С чувством вины, с ощущением утраты "самого любящего человека в своей жизни". Его Эго задето. Ему больно и обидно. Главным образом, из-за контраста.

Но здесь следует помнить вот о чём.

Человек, влюблённый в свою любовь, и разочаровывается тоже, в своём очаровании. Ключевое слово здесь "в своём". С другим человеком, из плоти и крови все это не имеет ничего общего. Его настоящего он вообще не видел и не слышал. Он просто любил его любить...

Да. Сколько людей столько историй. И всё имеет право быть. И всё по-своему прекрасно.

Просто... Невозможно любить того, кого не знаешь.

Просто... Если Вас узнали и продолжают при этом любить - берегите это, как зеницу Ока.опубликовано econet

Автор Виктория Сандо

Иллюстрации ©Felipe Posada

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet