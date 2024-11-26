Отпустите из своей жизни тех, кто делает вас несчастными

Забота о самом себе - залог благополучия и душевного, и физического. Вокруг немало людей, которые не прочь попользоваться, поманипулировать вами в своих целях. Поэтому важно удалить из своей жизни токсичных людей, которые мешают вашему ощущению счастья.

Не держитесь за того, кто «тянет» с вас энергию и только и ждет, чтобы лишь его потребности и интересы учитывались. Того, кто считает, что у вас должны быть общие, но именно его интересы. Считают вас «неудобными и плохими», если вы выбираете так же еще любить и себя, а не только его. Кто всегда и во всем считает себя правым и мудрее. Манипулирует вашим чувством вины, перекладывает ответственность за свои чувства на вас и при этом проверяет, как далеко вы готовы пойти за ним и насколько «прогнуться», что доказать свои чувства и любовь. При том, что сам он не готов ни к каким изменениям, ведь он же «как всегда и во всем прав».

Отпустить тех, кто делает нас несчастными

Если вашего партнера что-то постоянно раздражает в вас, значит это присутствует и у него самого, но он это просто отрицает и не принимает в себе. Он еще не готов это признать. Хотя на самом деле это могло бы помочь ему лучше и глубже познать самого себя. То есть свою «темную сторону».

Стоит слышать еще и себя, а не только кого-то. Никогда не забывайте о себе и своих собственных желаниях. Сделайте что-то именно для себя, а не только всегда для кого-то. Вкусный ужин и красивое белье, например, для себя, а не только для того, чтобы произвести впечатление и поразить в самое сердце мужчины. Прежде всего порадуйте себя.

Отдохните для себя, то есть езжайте на отдых не только потому, что вам нужно, чтобы ваши дети побывали на море, но и потому, что сами хотите к морю. Потому что хотите набраться сил и восстановиться. Расправьте свои крылья, а не постоянно сдерживайте себя, чтобы вашу «дамба не прорвало» в один «прекрасный» момент.

Помните, что мы расцветаем от того, когда на нас смотрят влюбленным и восторженным взглядом. От этого мы действительно становимся еще прекраснее и увереннее себе, тогда как от критики мы просто «засыхаем» и увядаем.

Поэтому вы можете иногда злиться, психовать, плакать и при этом не обвинять себя в своих таких эмоциях. Но пусть это будет все же только «приправой» к Вам, а не это и будете Вы, как основное «острое» блюдо. Иногда стоит просто расслабиться и плыть по течению и тогда она вас «вынесет» куда нужно, а если постоянно «барахтаться» и сопротивляться течению, то так и утонуть недолго. Не стоит об этом забывать.

И напоследок, никогда и никому не позволяйте убедить себя в том, что вы «плохие» и что с вами что-то не так. Любите себя, даже если это бывает больно и «неудобно». Даже если вас такими как вы сейчас есть уже не принимают и не любят в отношениях. Все наладится. Вы еще будете счастливы.

Но себя надо защищать всегда, ведь у себя одни. И с любящим, принимающим вас и в ваши далеко не лучшие дни и даже с плохим настроением и уважающим вас человеком рядом вы тоже будете такими же любящими и уважающими. Вот увидите.

Поэтому будьте с тем, кто действительно считается с вашими желаниями, а не просто постоянно обижается, когда они не совпадают с их собственными интересами и того, кто выбирает вас ВСЕГДА, а не только тогда, когда это легко и удобно. Удачи вам!опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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