Относитесь к себе тепло

Самоотношение отражается на нашем самочувствии, на восприятии окружающего мира, взаимоотношениях, успехах. Какой основной компонент позитивного самоотношения? С чего начинается экологичная любовь к себе? Давайте разбираться.

Не так уж давно это утверждение было необычным, спорным для наших людей: " нужно любить себя". Мало кто понимал, что это означает. Ведь прошлым поколениям упорно вдалбливали в голову, что общественное выше личного.

Как научиться любить себя

Но не стоит бросаться в крайности винить во всех неудачах нелюбовь к себе. Кто-то ведь может и поверить, что полюбишь себя – сразу отыщешь себе пару, состоишься в профессии, станешь здоровее. При такой буквальной трактовке идея дает прямо противоположный результат.

Сведение своих неудач к «нелюбви к себе» приводят к безволию и деградации.

Любовь к себе может трансформироваться в эгоизм, нарциссизм.

Если за весь год вы усвоите только один урок, то он следующий: вы - самый важный человек во всей Вселенной.

Заботьтесь о себе так же, как и о других. Это звучит просто, но многие из нас просто не делают этого, потому что думают, что это эгоистично или что наши собственные потребности не важны. Они есть. Это не эгоистично заботиться о себе. Сострадание к себе означает проявление заботы о своих чувствах. Относитесь к себе так, как вы бы относились к своим детям или к лучшему другу - с нежностью, заботой и заботой.

Яркий пример сущности правильного отношения к себе - это когда взрослый дарит тепло и заботу страдающему ребенку. Он сажает ребенка на руки, гладит спинку, головку, обнимает, ласково говорит что-то, утешает. В этом заключено море душевного тепла.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Понимание того, чего вы хотите и куда хотите идти, имеет решающее значение для счастья и поиска смысла жизни. Выясните, что заставляет вас чувствовать себя хорошо. Неважно, что это такое, но осознайте, что вы чувствуете, когда что-то делаете. Вы чувствуете себя измученным на работе, но веселым, когда находитесь в саду? Вы чувствуете радость от чтения для своих детей? Выполнены, когда вы пишете стихи или работаете волонтером? Узнайте, что заставляет вас чувствовать себя хорошо, и делайте это как можно чаще.

Благодарность - это мощный настрой, который может сформировать ваше мышление к лучшему. Один из самых простых способов проявить благодарность - это вести дневник благодарности. Каждое утро вы можете записывать несколько вещей, за которые вы благодарны. Если вы подведете итоги того, что хорошо и за что стоит быть благодарным, вы можете обнаружить, что плохим вещам нет большого места в вашей жизни. Чем больше вы наполняете свою жизнь хорошим, тем меньше остается места для плохого.

15 подсказок, которые вы можете использовать для ведения дневника

Выбирайте новую подсказку каждый день, чтобы сосредоточиться на ней в своем дневнике. Постарайтесь написать как можно больше о каждой подсказке.

Дайте волю своему разуму и просто пишите.

1) Какие три черты характера вы больше всего любите в себе?

2) Если бы ваше тело могло говорить, что бы оно говорило?

3) Какой лучший комплимент вы когда-либо получали? Почему это правда?

4) Какие 5 вещей вы делаете лучше всего?

5) Я чувствую себя наиболее счастливым, когда я _

6) Мое психическое здоровье между отличным, хорошим, прекрасным и плохим ___ Я считаю, что это потому ____

7) Между хорошим, хорошим, прекрасным и плохим мое физическое здоровье ___ Я считаю, что это потому, что __

8) Кто вас больше всего любит? Опишите их и то, что вам в них нравится.

9) Составьте список из 20 вещей, которые делают вас счастливыми.

10) Какие 10 вещей вы можете начать делать, чтобы лучше заботиться о себе?

11) Какие общие негативные вещи вы говорите себе? Что вы можете сказать вместо этого?

12) Какие качества делают вас уникальным?

13) Составьте список любимых частей вашей внешности.

14) Где вы чувствуете себя наиболее защищенным и любимым?

15) Если бы вы могли вернуться в прошлое, когда вам было 15, что бы вы сказали себе? опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet