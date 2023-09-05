Отношения с мужчиной легко определят уровень вашей самооценки

Психолог Виктория Кирста в этой статье познакомит читательниц в несколькими вопросами-индикаторами, которые помогут определить свой уровень ценности и самооценки, когда она вступает или уже находится в отношениях с мужчиной.

Как женщине можно определить свой уровень ценности и самооценки, когда она вступает или уже находится в отношениях с мужчиной? На самом деле это довольно просто. Существует несколько очень показательных индикаторов вашего самовосприятия, которое проявляется в ваших же отношениях с мужчинами.

Как женщине определить свой уровень ценности и самооценки в отношениях - 5 вопросов-индикаторов

Вам нужно просто обратить на них внимание, а потом честно ответить себе на несколько вопросов и вот тогда вам сразу все станет понятно. И так, вот эти индикаторы-вопросы:

1. Ваш ответ на вопрос:"А почему такая красивая и до сих пор одна?

Когда с вами знакомятся и, говорят вам, например, что-то типа: "А почему такая красивая и до сих пор одна?", от того, как вы среагируете и ответите на этот, честно говоря, не совсем корректный вопрос, будет зависеть уровень вашей самооценки.

И так, если вы ответите, что просто еще не встретили подходящего вам человек, но знаете и верите, что совсем скоро это произойдет и еще спросите, а вообще с какой целью вас это спрашивают, тогда ваша самооценка вполне себе адекватная. Вы знаете, что заслуживаете любви, и соглашаться на меньшее вы не готовы.

Ну, а если вы начинаете в ответ на этот вопрос оправдываться и уже начинать искать в себе какие-то недостатки и причины, почему это так, ведь "а действительно, почему я до сих пор одна? Наверное, со мной точно что-то не так", тогда ваша самооценка оставляет желать лучшего.

Ведь уже, наверное, всем известно, что нет никакой прямой взаимосвязи между красотой женщины и ее успешной личной жизнью. Гораздо большее значение здесь имеет как раз таки любовь и принятие себя такой, какая ты уже есть.

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2. Следующий момент: ожидания и угодничество

Если вы постоянно ждете звонка от понравившегося вам мужчины и всячески пытаетесь ему угодить и понравиться, то ваша самооценка далека от высокой.

Ну, а если вы наоборот - ведете себя естественно и непринужденно, а пока мужчина не звонит вам преспокойно заниматься своими делами, то с самооценкой у вас все в полном порядке. Ведь вы знаете, что ваше от вас все равно никуда не денется.

3. То, что вы думаете о свиданиях с мужчинами

Если вы свято убеждены, что сразу что-то должны мужчине только за то, что он, например, угостил вас кофе на свидании и под что-то, скорее всего, имеете в виду секс, то у вас действительно большие проблемы с самооценкой.

Если же вы наоборот - знаете, что все, что вы "должны" мужчине на первом свидании - это только ваша улыбка и хорошее настроение, тогда с самооценкой у вас точно все в полном порядке.

4. Если мужчина внезапно исчез

Какими будут ваши действия тогда? Если после свидания мужчина внезапно исчез, тогда женщина с нормальной и адекватной самооценкой не будет за ним убиваться, а тем более рыдать три ночи подряд. Нет, она просто сделает вывод, что это был не её человек, и это к лучшему. Ведь совсем скоро она встретит уже своего любимого мужчину. И с этим пониманием она спокойно продолжит себе жить дальше.

В это время женщина с заниженной самооценкой начнет думать, что все дело в ней. Что вот она снова сделала что-то не так, и вообще это был чуть ли не ее последние шанс, который она так бездарно упустила. Ну, и дальше все в таком же роде.

5. "Нравится - не нравится" или "Могу - не могу"

И последний, но не менее важный индикатор вашей самооценки в отношениях с мужчиной - это то можете ли вы говорить правду этому мужчине о том, что вам нравится или не нравится в отношениях с ним?

Можете ли вы, например, попросить его о какой-то помощи или сказать, что хотели бы, чаще получать от него цветы? Или вы сразу думаете, что это как-то неудобно и неправильно, ведь вдруг мужчина подумает, что вы меркантильная и вам всегда от него что-то нужно?

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Или же наоборот вы сами не можете никогда ему ни в чем отказать, боясь его тем самым "отпугнуть" и снова остаться у разбитого корыта, тогда ваша самооценка точно нуждается в помощи. Так же, как вы, например, когда у мужчины все никак не найдется для вас немного времени, ведь "у него так много дел" не можете даже сказать ему о своем недовольстве, ведь вы не хотите его отвлекать. Это все тоже говорит о слишком уж заниженной самооценке. И с этим нужно срочно что-то делать, например, обратиться за помощью к хорошему психологу.

Ну, а если с самооценкой у вас все в полном порядке и вы свободно, но при этом в корректной форме можете озвучивать мужчине свои пожелания или просить его о чем-то, то мне остается только поздравить вас. Так держать, и помните, что все всегда в наших с вами руках. Удачи Вам!опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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