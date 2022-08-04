Отношения с интровертом: Вы их точно не забудете!

Если в вашем близком окружении появился интроверт- запасайтесь воздухом, пойдёт погружение. Потому что интроверты не умеют "упрощать" и "не париться". Они - "парятся". И да. Они - сложные.

Интроверты живут в своём мире, который может менять оттенки от ярко-розовых, до чёрно-белых. Он привлекателен и всегда существует риск быть затянутым туда. Не факт, конечно, что интроверт вас туда пустит - эти люди очень избирательны в общении, но если уж это случится...

Кто такой интроверт?

Никто другой не будет проявлять свою любовь к вам, свою заботу о вас, свою искреннюю заинтересованность вами так, как интроверт. Каждый человек - особенная, исключительная личность, но только рядом с интровертом вы сможете почувствовать себя ею в полной мере. Ведь в любых отношениях интроверт будет двигаться не в ширину, а в глубину. К вашему центру. К вашей сути.

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И это хорошо для всех, кроме интроверта. Ведь обратная сторона его восприимчивости - повышенная чувствительность и сильная ранимость. Интроверт не только радостные моменты переживает эмоционально. Нет. Он и ранится всегда - глубже. И обиду переживает - острее. И заживает у него - дольше.

Поэтому у него не бывает много друзей. Поэтому отношения с интровертом никогда не забываются.

Интроверты обладают фантастическим чутьём. В толпе людей они безошибочно определяют "своих" - таких же интровертов. И если они сходятся, тут же создают свою "ячейку", свой язык, свою "зону комфорта". И если бы вы знали, до чего комфортно им может быть вместе! Ведь "не парятся" они только об одном - как их воспринимают окружающие.

Ребёнка-интроверта вычислить легко. Это такие дети, которых не тяготит уединение. Они могут часами читать книги или рисовать что-то на бумаге. У них задумчивый взгляд и в разговоре они часто смотрят куда-то вдаль или вниз, потому что направлены в основном на себя. На свой внутренний мир, который раскрывается, рассыпается своим богатством только в кругу тех, кому он доверяет. В любой группе ребёнок-интроверт будет стремиться завести дружбу с кем-то одним. У них с садика есть "лучший друг", а на детской площадке ребёнок-интроверт скорей будет разглядывать жучков и бережно строить песочные замки, чем гоняться за другими детьми.

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Что же делать, если в Вашем окружении есть интроверт?

Во-первых, принять это, как подарок.

Во-вторых, ни в коем случае не стараться его переделать.

В-третьих, беречь его трепетное отношение к Вам.

Каких слов нельзя говорить интроверту?

"Не парься".

Он Вам этого не простит, потому что услышать от близкого человека "Не парься", для интроверта равно быть обесцененным, неуслышанным, отвергнутым. Да, по отношению к Вам он перестанет "париться", т.е.выключит в себе что-то важное. Но и из близкого окружения, скорее всего, Вас вычеркнет.

Так что... Берегите своих интровертов. И вам вернётся это бережное отношение утроенной нежностью.опубликовано econet.ru.



Автор Виктория Сандо

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